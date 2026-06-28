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Κάρτα Αναπηρίας: Πώς θα γίνεται η υποβολή δικαιολογητικών – Το νέο νομοσχέδιο για την ψηφιοποίηση

Στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας θα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την πιστοποίηση της αναπηρίας, την Κάρτα Αναπηρίας και τη χορήγηση παροχών

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 28.06.2026, 12:16
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Κάρτα Αναπηρίας: Πώς θα γίνεται η υποβολή δικαιολογητικών – Το νέο νομοσχέδιο για την ψηφιοποίηση
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Στο σύστημα πιστοποίησης της αναπηρίας, στη λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και στην έκδοση για την Κάρτα Αναπηρίας φέρνει βασικές αλλαγές το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι τις 10 Ιουλίου.

Στο νέο ψηφιακό οικοσύστημα που δημιουργείται σταδιακά για τα άτομα με αναπηρία, όλες οι διαδικασίες, από την πιστοποίηση της αναπηρίας έως την έκδοση της Κάρτας Αναπηρίας και τη χορήγηση παροχών, θα πραγματοποιούνται μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας.

Η Εθνική Πύλη Αναπηρίας θα λειτουργεί μέσω του gov.gr και θα τηρείται από τον e-ΕΦΚΑ, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Μέσω αυτής, οι πολίτες θα μπορούν:

  • να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στα ΚΕΠΑ,
  • να παρακολουθούν την πορεία της πιστοποίησης,
  • να έχουν πρόσβαση στις γνωματεύσεις αναπηρίας,
  • να αιτούνται την έκδοση της Κάρτας Αναπηρίας,
  • να ενημερώνονται για όλες τις διαθέσιμες παροχές,
  • να βλέπουν ποιες παροχές ήδη λαμβάνουν,
  • να πληροφορούνται για τα κριτήρια επιλεξιμότητας κάθε παροχής.

Επίσης, η Πύλη θα λειτουργεί και ως κόμβος «μίας στάσης» για τους εμπλεκόμενους, αφού όλες οι πληροφορίες θα διακινούνται ηλεκτρονικά μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Κάρτα αναπηρίας

Η διαδικασία των ΚΕΠΑ ψηφιοποιείται

Σε τρία υποσυστήματα οργανώνεται πλέον το Σύστημα Πιστοποίησης Αναπηρίας, το οποίο θα περιλαμβάνει:

  • ηλεκτρονική αίτηση πιστοποίησης,
  • ηλεκτρονικό Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο,
  • ηλεκτρονική ιατρική αξιολόγηση από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ.

Επισημαίνεται ότι ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος θα ενσωματώνεται στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, ώστε οι θεράποντες ιατροί και οι επιτροπές να έχουν ασφαλή και άμεση πρόσβαση στα απαιτούμενα στοιχεία.

Στη νέα ηλεκτρονική διαδικασία τα στοιχεία θα αντλούνται αυτόματα από:

  • το Μητρώο Πολιτών,
  • το Φορολογικό Μητρώο,
  • άλλα δημόσια πληροφοριακά συστήματα.

Με αυτόν τον τρόπο θα περιοριστεί σημαντικά η ανάγκη προσκόμισης πιστοποιητικών και δικαιολογητικών από τους πολίτες.

Έπειτα, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης θα καταχωρίζονται:

  • στοιχεία ταυτότητας,
  • στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (όπου απαιτείται),
  • ασφαλιστική ικανότητα,
  • επάγγελμα,
  • οικογενειακή κατάσταση,
  • μορφωτικό επίπεδο,
  • αίτημα προχρονολόγησης της πάθησης,
  • επιλογή αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης ΚΕΠΑ,
  • συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των δεδομένων υγείας.

Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία

Στο μητρώο θα καταγράφονται:

  • όλες οι ενεργές πιστοποιήσεις αναπηρίας,
  • το συνολικό ποσοστό αναπηρίας,
  • η διάρκεια ισχύος κάθε γνωμάτευσης,
  • οι πιστοποιημένες παθήσεις,
  • τα επιμέρους ποσοστά ανά πάθηση,
  • οι κωδικοί ταξινόμησης των παθήσεων,
  • ειδικά χαρακτηριστικά της αναπηρίας (ανάγκη συνοδού, ανάγκη βοήθειας τρίτου προσώπου κ.ά.),
  • στοιχεία κατοικίας,
  • στοιχεία επικοινωνίας,
  • στοιχεία εκπροσώπησης,
  • ασφαλιστικά στοιχεία,
  • στοιχεία των παροχών που λαμβάνει ο δικαιούχος.

Ποιοι θα δικαιούνται κάρτα αναπηρίας

Κάρτα Αναπηρίας θα μπορούν να αποκτήσουν:

  • όσοι διαθέτουν ενεργή πιστοποίηση αναπηρίας,
  • όσοι λαμβάνουν αναπηρικό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ,
  • όσοι λαμβάνουν αναπηρικό επίδομα από τον e-ΕΦΚΑ,
  • όσοι λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας,
  • όσοι λαμβάνουν σύνταξη λόγω αναπηρίας,
  • εφόσον διαθέτουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.

Ειδικότερα, η Κάρτα Αναπηρίας θα αποτελεί το ενιαίο αποδεικτικό της ταυτότητας του κατόχου, της ιδιότητας του ατόμου με αναπηρία και των πιστοποιημένων χαρακτηριστικών της αναπηρίας του.

Θα χρησιμοποιείται έναντι όλων των δημόσιων αρχών, αλλά και ιδιωτικών φορέων που παρέχουν εκπτώσεις ή ειδικά προνόμια.

Για όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία αλλά λαμβάνουν επίδομα ή σύνταξη αναπηρίας, η Κάρτα Αναπηρίας θα εκδίδεται μέσω του Μητρώου Παροχών Αναπηρίας ή των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ.

Στις περιπτώσεις αυτές η ισχύς της κάρτας θα είναι διετής.

Καταγραφή παροχών

Επισημαίνεται ότι στο νέο Μητρώο συγκεντρώνονται όλες οι παροχές που χορηγούνται στα άτομα με αναπηρία.

Για κάθε δικαιούχο θα καταγράφονται:

  • η ονομασία κάθε παροχής,
  • η οικονομική της αξία,
  • η περίοδος χορήγησης,
  • ο φορέας που την απονέμει.

Οι δημόσιοι φορείς θα ενημερώνουν υποχρεωτικά το Μητρώο μέσω διαλειτουργικότητας.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόβλεψη ότι το σύστημα θα υποδεικνύει εξατομικευμένα:

  • ποιες παροχές λαμβάνει ήδη ο πολίτης,
  • ποιες επιπλέον παροχές δικαιούται αλλά δεν έχει αιτηθεί.

Νέο Μητρώο Δομών Αναπηρίας

Για πρώτη φορά δημιουργείται ενιαίο μητρώο όλων των δομών που εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία.

Σε αυτό θα ενταχθούν:

  • οι γραμματείες των ΚΕΠΑ,
  • τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας,
  • οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας,
  • τα Κέντρα Αποκατάστασης,
  • οι Δομές Ψυχικής Υγείας,
  • τα ΚΕΔΑΣΥ,
  • τα Κέντρα Κοινότητας,
  • τα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Παθήσεων,
  • καθώς και άλλες δημόσιες και ιδιωτικές δομές.

Θα επιτρέπεται διασύνδεση με ιδιωτικούς φορείς

Το σχέδιο νόμου επιτρέπει και σε ιδιωτικούς παρόχους που προσφέρουν εκπτώσεις ή ωφελήματα στα άτομα με αναπηρία να καταχωρούν τις παροχές τους στο Μητρώο Παροχών Αναπηρίας.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι, με τη ρητή συγκατάθεση του κατόχου, οι ιδιωτικοί φορείς θα μπορούν να επιβεβαιώνουν ηλεκτρονικά την εγκυρότητα της Κάρτας Αναπηρίας μέσω διαλειτουργικότητας με τον ΟΠΕΚΑ.

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