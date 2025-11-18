Κάρτα Αναπηρίας: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Ξεκίνησαν σήμερα Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 οι αιτήσεις για την έκδοση της πλαστικής Κάρτας Αναπηρίας. Είναι ένα σημαντικό βήμα για τη διεύρυνση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους, συμπληρώνοντας τις δύο ήδη διαθέσιμες μορφές της , την εκτυπώσιμη και την ψηφιακή μέσω Gov.gr Wallet.

Η πλαστική Κάρτα Αναπηρίας εκδίδεται για πρώτη φορά και θα αποστέλλεται εντός δύο εβδομάδων με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που δηλώνει ο δικαιούχος. Στη συνέχεια θα ενεργοποιείται από τον κάτοχό της με τη χρήση κωδικού που θα λάβει στο κινητό του τηλέφωνο.

Με την επίδειξη της Κάρτας Αναπηρίας, οι κάτοχοί της μπορούν:

  • Να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού και να τους παρέχεται κάθε απαιτούμενη διευκόλυνση.
  • Να τη χρησιμοποιούν ως δικαιολογητικό αντί της πιστοποίησης αναπηρίας για τα αναγραφόμενα σε αυτήν δεδομένα.
  • Επιπλέον μπορούν να τη χρησιμοποιούν για να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους σχετικά με τον πολιτισμό και τις μετακινήσεις.

Συγκεκριμένα, όσοι έχουν Κάρτα Αναπηρίας, οποιουδήποτε τύπου, μπορούν να εισέρχονται δωρεάν στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού, η είσοδος των οποίων αποτελεί αρμοδιότητα του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού. Όσοι έχουν στην Κάρτα τους σήμανση κλιμακίου αναπηρίας ΙΙ ή ΙΙΙ (δηλαδή συνολικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) ή την σήμανση «Σ» (χρήζει συνοδού), μπορούν να συνοδεύονται από ένα άτομο, το οποίο απαλλάσσεται και αυτό από την υποχρέωση καταβολής του αντιτίμου επίσκεψης. Μάλιστα, όπου υπάρχει μηχάνημα επικύρωσης εισιτηρίων, επικυρώνεται η ίδια η Κάρτα και δεν απαιτείται ούτε η έκδοση μηδενικού εισιτηρίου.

Στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Πρόσφατα θεσπίστηκε και η δυνατότητα χρήσης της πλαστικής Κάρτας Αναπηρίας για χρήση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, χωρίς να απαιτείται πλέον προσκόμιση γνωματεύσεων ΚΕΠΑ ή άλλων εγγράφων. Ειδικότερα, όσοι έχουν σήμανση κλιμακίου αναπηρίας ΙΙ ή ΙΙΙ (δηλαδή συνολικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, μπορούν να επικυρώνουν την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας για την δωρεάν είσοδό τους στα μέσα του ΟΑΣΑ και στα λεωφορεία του ΟΣΕΘ. Για τη δωρεάν μετακίνηση με το μετρό Θεσσαλονίκης και τα αστικά ΚΤΕΛ, μπορούν να εκδώσουν μηδενικό εισιτήριο με την επίδειξη της Κάρτας. Για την μετακίνηση με τα υπεραστικά ΚΤΕΛ, μπορούν με την επίδειξη της Κάρτας να εκδώσουν εισιτήριο μειωμένο κατά 50%. Όσοι έχουν στην Κάρτα τους σήμανση «Σ» (χρήζει συνοδού), μπορούν να εισέρχονται στα μέσα μεταφοράς με έναν συνοδό, για τον οποίο ισχύουν οι ίδιοι όροι περί δωρεάν ή εκπτωτικής μετακίνησης. Δεν απαιτείται η έκδοση Κάρτας Αναπηρίας για τον συνοδό.

Το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης εξακολουθεί να ισχύει πλήρως για όσους δεν επιλέξουν ή δεν προλάβουν να εκδώσουν την πλαστική Κάρτα. Τα υφιστάμενα Δελτία Μετακίνησης και οι προσωποποιημένες κάρτες AthenaCard και ThessCard, εξακολουθούν να ισχύουν. Η νέα κάρτα αποτελεί επιπλέον εργαλείο διευκόλυνσης, όχι υποχρέωση.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι για τις μετακινήσεις καταργείται το κριτήριο εντοπιότητας που ίσχυε μέχρι πρόσφατα: η πρόσβαση στις μετακινήσεις δεν θα συνδέεται πλέον με τον τόπο κατοικίας, αλλά μόνο με τα ενιαία κριτήρια αναπηρίας και εισοδήματος, ενισχύοντας την ισότητα και την κινητικότητα σε όλη τη χώρα.

«Η Κάρτα Αναπηρίας δεν είναι ένα ακόμη διοικητικό έγγραφο, αλλά ένα εργαλείο ελευθερίας. Αφαιρούμε εμπόδια, απλοποιούμε διαδικασίες και δίνουμε στους ανθρώπους με αναπηρία τη δυνατότητα να ζουν με αξιοπρέπεια. Με την πλαστική Κάρτα βάζουμε τέλος στην ταλαιπωρία των εγγράφων και της επαναλαμβανόμενης επίδειξης δικαιολογητικών, προστατεύοντας τα προσωπικά τους δεδομένα. Κάνουμε την πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς και στους χώρους πολιτισμού πιο απλή, όπως πρέπει να είναι σε μια σύγχρονη χώρα που σέβεται τα δικαιώματα όλων» δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Η καθολική προσβασιμότητα στις πολιτιστικές υποδομές βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών μας. Η ισότιμη πρόσβαση όλων στα πολιτιστικά αγαθά αγγίζει τον πυρήνα της δημοκρατίας. Η πλαστική Κάρτα Αναπηρίας, η οποία διευκολύνει την απρόσκοπτη είσοδο στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους, χωρίς ταλαιπωρία και επιπλέον ελέγχους, μετατρέπει την επίσκεψη σε εμπειρία και αναψυχή. Με σεβασμό στον συνάνθρωπο, συνεργασία και συντονισμό πετυχαίνουμε πολλά», δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

«Η πλαστική Κάρτα Αναπηρίας έρχεται να συμπληρώσει την Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας που είναι διαθέσιμη στο Ψηφιακό Πορτοφόλι Gov.gr Wallet και να διευκολύνει όσους συμπολίτες μας δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Στόχος μας είναι ένα κράτος που δεν αφήνει κανέναν πίσω και που χρησιμοποιεί την ψηφιακή καινοτομία για να χτίζει μια κοινωνία πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη για όλους, χωρίς εμπόδια» δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Η Κάρτα Αναπηρίας δεν είναι απλώς μια νέα διαδικασία. Είναι μια υπενθύμιση ότι μια κοινωνία κρίνεται από το πώς στέκεται δίπλα στους ανθρώπους που χρειάζονται στήριξη. Με αυτή την αλλαγή κάνουμε κάτι πολύ απλό, αλλά και πολύ ουσιαστικό: αφαιρούμε εμπόδια από την καθημερινότητα και δίνουμε αξιοπρέπεια εκεί όπου για χρόνια υπήρχε ταλαιπωρία. Το 2026 θα είναι η πρώτη χρονιά όπου το σύνολο του ενεργού στόλου της ΟΣΥ θα διαθέτει ράμπες για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ. Τοποθετούμε νέες πινακίδες στις στάσεις με γραφή Braille, ώστε οι συμπολίτες μας με προβλήματα όρασης να έχουν πραγματική αυτονομία στη μετακίνηση. Βήμα-βήμα, χτίζουμε ένα δίκτυο που δεν εξαιρεί κανέναν. Εργαζόμαστε καθημερινά ώστε οι μετακινήσεις να γίνονται πραγματικά προσβάσιμες και χωρίς εξαιρέσεις. Είναι ένα βήμα που δείχνει τι μπορεί να πετύχει το κράτος όταν λειτουργεί με καθαρό στόχο: ίσες ευκαιρίες και σεβασμός για όλους. Και είναι μόνο η αρχή από όσα μπορούμε να αλλάξουμε όταν προχωράμε με ενότητα και αποφασιστικότητα», δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η διαδικασία έκδοσης είναι απλή και εξ ολοκλήρου ψηφιακή. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας (https://epan.gov.gr/) με χρήση των κωδικών taxisnet. Το έργο υλοποιείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής ψηφιοποίησης των υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία. Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα έκδοσης Κάρτας Αναπηρίας έχουν όσοι είναι καταχωρημένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία.

Οι μεν κάτοχοι πιστοποίησης ΚΕΠΑ καταχωρούνται αυτόματα, οι δε κάτοχοι πιστοποιήσεων των ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ και ΑΑΥΕ θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα ψηφιοποίησης της γνωμάτευσής τους στην αντίστοιχη επιτροπή.

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών λειτουργεί helpdesk στο τηλέφωνο 2103007606 (ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00-17:00). Εναλλακτικά οι πολίτες μπορούν να στείλουν γραπτώς το ερώτημά τους στο helpdesk@epan.gov.gr

Με τη νέα πλαστική Κάρτα Αναπηρίας, η Πολιτεία κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της προσβασιμότητας, την απλοποίηση των διαδικασιών, την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και την ουσιαστική άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι άνθρωποι με αναπηρία.

