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Kaspersky: Οι απάτες μέσω μηνυμάτων εξελίσσονται σε μαζική οικονομική απειλή

Νέα έρευνα της Kaspersky δείχνει απώλειες 609 δολαρίων ανά θύμα στην Ελλάδα, με το φαινόμενο να αποκτά διαστάσεις μεγάλης κλίμακας και αυξανόμενης κοινωνικής πίεσης

Τεχνολογία 28.06.2026, 18:27
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Kaspersky: Οι απάτες μέσω μηνυμάτων εξελίσσονται σε μαζική οικονομική απειλή
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Η Kaspersky προειδοποιεί ότι οι απάτες μέσω μηνυμάτων εξελίσσονται πλέον σε μαζικό και ιδιαίτερα επιζήμιο φαινόμενο, με σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με νέα έρευνα της εταιρείας, η Ελλάδα καταγράφει κατά μέσο όρο απώλειες 609 δολαρίων ανά θύμα, ενώ σχεδόν 1 στα 4 θύματα χάνει πάνω από 1.350 δολάρια.

Η έρευνα αποτυπώνει μια εικόνα αυξανόμενης απειλής, καθώς οι απάτες μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων δεν αποτελούν πια μεμονωμένα περιστατικά αλλά επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε μεγάλη κλίμακα. Περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις που καταγράφηκαν αφορούν τους τελευταίους πέντε μήνες, ενώ το 28% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει βρεθεί στόχος τρεις ή περισσότερες φορές.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Kaspersky εκτιμά ότι αν επηρεαστεί μόλις το 10% των 3 δισεκατομμυρίων χρηστών εφαρμογών μηνυμάτων, οι συνολικές απώλειες θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 219,9 δισ. δολάρια. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι πρόκειται πλέον για ζήτημα με διαστάσεις μακροοικονομικής απειλής και όχι απλώς για ένα πρόβλημα κυβερνοασφάλειας.

Γιατί αυξάνονται

Η έκθεση συνδέει την έξαρση των απατών με τις γεωπολιτικές εντάσεις, τον πληθωρισμό, την οικονομική αβεβαιότητα και την πίεση στην αγορά εργασίας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την ανάγκη των πολιτών για οικονομική σταθερότητα, πείθοντάς τους να εμπλακούν σε υποσχέσεις γρήγορου κέρδους ή σε μηνύματα που μοιάζουν με επείγουσες, νόμιμες επικοινωνίες.

Η Kaspersky επισημαίνει επίσης ότι μόνο 1 στα 4 θύματα στην Ελλάδα ενημερώνει την αστυνομία ή την τράπεζά του, γεγονός που σημαίνει ότι πολλές απώλειες δεν καταγράφονται επίσημα. Αυτό δυσκολεύει την πλήρη αποτύπωση του προβλήματος και αφήνει μεγαλύτερο περιθώριο δράσης στα οργανωμένα δίκτυα απατεώνων.

Οι πιο συχνές απάτες

Για την Ελλάδα, οι συνηθέστερες μορφές απάτης μέσω μηνυμάτων είναι η παραποίηση γνωστών εμπορικών σημάτων, οι επενδυτικές απάτες και οι ψεύτικες ειδοποιήσεις παράδοσης δεμάτων. Οι επιθέσεις αυτές σχεδιάζονται ώστε να μοιάζουν απόλυτα αληθοφανείς και να ενσωματώνονται ομαλά στην καθημερινή ψηφιακή επικοινωνία των χρηστών.

Η έρευνα δείχνει ακόμη ότι τα θύματα δεν ανήκουν μόνο στις μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς η έκθεση κατανέμεται σχεδόν ισόποσα μεταξύ Gen Z, Millennials και Gen X. Ωστόσο, οι Millennials εμφανίζονται πιο ευάλωτοι σε επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές απάτες, με το 40% να δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί.

Η ανθρώπινη διάσταση

Η Δρ. Ελίζαμπεθ Κάρτερ, εγκληματολόγος και ειδική στη δικανική γλωσσολογία, εξηγεί ότι οι απατεώνες αξιοποιούν οικεία κοινωνικά και γλωσσικά μοτίβα ώστε τα θύματα να νιώθουν ότι ενεργούν λογικά, ενώ στην πραγματικότητα παγιδεύονται σε μια τεχνητά διαμορφωμένη πραγματικότητα. Όπως σημειώνει, η επαφή με φίλους και συγγενείς μπορεί να λειτουργήσει ως κρίσιμος μηχανισμός προστασίας, καθώς ένας εξωτερικός παρατηρητής ενδέχεται να αντιληφθεί νωρίτερα το πρόβλημα.

Η παρατήρηση αυτή υπογραμμίζει ότι οι απάτες μέσω μηνυμάτων δεν στηρίζονται μόνο στην τεχνολογία αλλά και στη χειραγώγηση της εμπιστοσύνης και της ψυχολογίας των θυμάτων. Γι’ αυτό και το πρόβλημα έχει έντονη κοινωνική διάσταση, πέρα από το καθαρά τεχνικό σκέλος.

Τι προτείνει η Kaspersky

Η εταιρεία προτείνει στους χρήστες να υιοθετήσουν ολοκληρωμένη προστασία συσκευών σε πραγματικό χρόνο, καλύτερη διαχείριση κωδικών πρόσβασης και διαρκή ενημέρωση για τις ψηφιακές απάτες. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις καλούνται να επενδύσουν σε εργαλεία παρακολούθησης και εντοπισμού κατάχρησης επωνυμιών, ώστε να αντιμετωπίζουν εγκαίρως φαινόμενα πλαστοπροσωπίας και phishing.

Ο Μαρκ Ριβερό, επικεφαλής ερευνητής ασφάλειας της Kaspersky, σημειώνει ότι η απειλή είναι πλέον βιομηχανοποιημένη και εξαπλώνεται σε μεγάλη κλίμακα μέσα από κάθε διαθέσιμο κανάλι μηνυμάτων. Καλεί τους χρήστες να επαληθεύουν κάθε απροειδοποίητο μήνυμα μέσω επίσημων καναλιών πριν δώσουν χρήματα ή στοιχεία, ενώ υπογραμμίζει ότι το λογισμικό ασφαλείας πρέπει να παραμένει πάντα ενημερωμένο.

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