Kaspersky: 5 άμεσα βήματα ασφάλειας αν χάσατε το κινητό σας

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Τα μεγάλα αθλητικά και μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ κορυφώνεται και η περίοδος των θερινών ταξιδιών. Σε αυτές τις συνθήκες, αυξάνονται τα περιστατικά απώλειας ή κλοπής κινητών τηλεφώνων.

Όταν, όμως, χάσετε το κινητό σας –π.χ. σε ένα γεμάτο στάδιο, σε ένα μουσικό φεστιβάλ ή σε ένα πολυσύχναστο αεροδρόμιο– ο πανικός είναι συχνά αναπόφευκτος. Το ίδιο και οι κίνδυνοι: από άδειους τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι κλοπή προσωπικών δεδομένων.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί της Kaspersky δημοσίευσαν ένα πρακτικό σχέδιο ενεργειών, βήμα προς βήμα, για τη στιγμή που θα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας έχει χαθεί.

Βήμα 1: Προσπαθήστε να το εντοπίσετε μέσω άλλης συσκευής

Το πρώτο βήμα για να εντοπίσετε το κινητό σας είναι η ενεργοποίηση της λειτουργίας Find My Device για Android ή Find My για iPhone, ώστε να δείτε την τοποθεσία της συσκευής. Μπορείτε να συνδεθείτε από άλλη συσκευή στους λογαριασμούς σας Google ή Apple και να δείτε τη λίστα των συνδεδεμένων συσκευών.

Οι χρήστες Kaspersky for Android μπορούν επίσης να εντοπίσουν τη συσκευή τους μέσω της λειτουργίας Where Is My Device από το portal My Kaspersky. Σημαντική διευκρίνιση: για να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες εντοπισμού, πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί εκ των προτέρων.

Βήμα 2: Κλειδώστε το κινητό σας και μείνετε σε εγρήγορση για απατεώνες

Αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και εντοπίσετε τη χαμένη συσκευή στη λίστα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Χαμένη Συσκευή» (Lost Mode). Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Κλείδωμα» (Block).

Μπορείτε να ορίσετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης, καθώς και να προσθέσετε ένα μήνυμα ή έναν αριθμό επικοινωνίας, το οποίο θα εμφανίζεται σε όποιον βρει το τηλέφωνο. Αν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, το κλείδωμα θα ενεργοποιηθεί μόλις συνδεθεί.

Οι χρήστες του Kaspersky for Android μπορούν να αξιοποιήσουν λειτουργίες πέρα από το απλό κλείδωμα. Αυτές είναι:

Η δυνατότητα ενεργοποίησης δυνατού συναγερμού, ακόμη και όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε αθόρυβη λειτουργία. Πρόκειται για μια χρήσιμη επιλογή σε περίπτωση που η συσκευή έχει χαθεί στο σπίτι ή έχει πέσει κάτω από κάποιο έπιπλο, αλλά και για να αποτρέψει έναν πιθανό κλέφτη.

Η δυνατότητα λήψης φωτογραφίας του χρήστη. Σε συσκευές με μπροστινή κάμερα, η Kaspersky μπορεί να τραβήξει φωτογραφία του ατόμου που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο. Η εικόνα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο για τις αρχές. Η λειτουργία Mugshot ενεργοποιείται ακόμη και αν ο κλέφτης αγνοήσει τις εντολές κλειδώματος της συσκευής.

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί: αν η συσκευή πέσει στα χέρια κακοποιών, ενδέχεται να επιχειρήσουν να επικοινωνήσουν μαζί σας για να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία και να αποκτήσουν πρόσβαση στο τηλέφωνο.

Συνιστάται να ενημερώσετε φίλους και συγγενείς για την απώλεια, καθώς το κινητό σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποστολή κλήσεων ή μηνυμάτων από τον αριθμό σας, με αιτήματα για χρήματα ή άλλες ύποπτες ενέργειες. Οι παραλήπτες θα πρέπει να αγνοούν τέτοιου είδους επικοινωνίες.

Βήμα 3: Μπλοκάρετε την πρόσβαση σε κάρτες SIM, τραπεζικές κάρτες και κωδικούς

Επικοινωνήστε άμεσα με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας και ζητήστε να μπλοκαριστεί η κάρτα SIM, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση της. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με την τράπεζά σας για να μπλοκάρετε τις κάρτες που είναι συνδεδεμένες με τη συσκευή ή να αποσυνδέσετε τους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Το επόμενο βήμα είναι να αλλάξετε τους κωδικούς πρόσβασης όλων των σημαντικών υπηρεσιών και να αποσυνδεθείτε από τους λογαριασμούς σας, όπου αυτό είναι δυνατό. Αν χρησιμοποιείτε password manager, αλλάξτε το master password για να προστατεύσετε όλα τα αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης.

Αν είχατε ενεργοποιήσει εκ των προτέρων τη λειτουργία SIM Watch της Kaspersky, η συσκευή θα κλειδώνεται αυτόματα μόλις τοποθετηθεί νέα SIM. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η προσπάθεια των κλεφτών να παρακάμψουν τα μέτρα ασφαλείας.

Επιπλέον, συνιστάται να προστατεύσετε την εφαρμογή Kaspersky σε περίπτωση που επιχειρηθεί απεγκατάστασή της. Οι κλέφτες συχνά προσπαθούν να αφαιρέσουν πρώτα τις εφαρμογές ασφαλείας.

Η λειτουργία προστασίας από απεγκατάσταση (μία από τις επιλογές που προσφέρει το Where Is My Device) εμποδίζει τη διαγραφή της εφαρμογής και τις αλλαγές στις ρυθμίσεις του συστήματος, χωρίς τον κωδικό ξεκλειδώματος της οθόνης.

Βήμα 4: Ελέγξτε αν υπάρχουν αντίγραφα ασφαλείας

Για δεδομένα όπως φωτογραφίες, σημειώσεις ή μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή, η ανάκτησή τους είναι δυνατή μόνο εφόσον έχουν ενεργοποιηθεί αντίγραφα ασφαλείας (backups) ή ο συγχρονισμός με υπηρεσίες cloud.

Αν τα αντίγραφα ασφαλείας είχαν ενεργοποιηθεί πριν από την απώλεια, μπορείτε να επαναφέρετε σχεδόν όλα τα δεδομένα σας, όπως επαφές, φωτογραφίες, μηνύματα και άλλα σημαντικά αρχεία.

Βήμα 5: Διαγράψτε απομακρυσμένα τη συσκευή, αν δεν υπάρχει ελπίδα να τη βρείτε

Παράλληλα με όλες τις παραπάνω ενέργειες, συνιστάται να δηλώσετε την απώλεια στις αρμόδιες αρχές και να ακολουθήσετε τις οδηγίες τους. Ωστόσο, αν είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να ξαναβρείτε το τηλέφωνό σας, η τελευταία λύση είναι η διαγραφή όλων των δεδομένων της συσκευής. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του Find My Device για Android, του Find My για iOS ή μέσω του portal My Kaspersky για Android.

«Μέσα στη ρουτίνα της καθημερινότητας είναι εύκολο να ξεχνάμε πόσες κρίσιμες πτυχές της ψηφιακής μας ζωής είναι συνδεδεμένες με τα κινητά μας τηλέφωνα και πόσο σπάνια σκεφτόμαστε ότι η απώλεια μιας συσκευής μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε ταλαιπωρία, αλλά και σε απώλεια δεδομένων, παραβίαση πρόσβασης σε σημαντικούς λογαριασμούς ή ακόμη και σε κλοπή προσωπικών δεδομένων.

Στην Kaspersky προνοούμε για την ασφάλεια των χρηστών, προσφέροντας πολύ περισσότερα από μια απλή λύση προστασίας από ιούς. Κατανοούμε πλήρως τους κινδύνους και τις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει η απώλεια ή η κλοπή ενός τηλεφώνου. Γι’ αυτό οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί ώστε να μειώνουν αυτούς τους κινδύνους», σχολιάζει ο Dmitry Kalinin, Senior Malware Analyst της Kaspersky.

Βήμα 0: Φροντίστε για την προστασία σας εκ των προτέρων

Οι παρακάτω ενέργειες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις συνέπειες της απώλειας του τηλεφώνου σας: