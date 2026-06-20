 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Smartphones"
    [1]=>
    string(9) "Computing"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Kaspersky: 5 άμεσα βήματα ασφάλειας αν χάσατε το κινητό σας

Οι ειδικοί της Kaspersky δημοσίευσαν ένα πρακτικό σχέδιο ενεργειών, βήμα προς βήμα, για τη στιγμή που θα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας έχει χαθεί

Τεχνολογία 20.06.2026, 13:43
Σχολιάστε
Kaspersky: 5 άμεσα βήματα ασφάλειας αν χάσατε το κινητό σας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα μεγάλα αθλητικά και μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ κορυφώνεται και η περίοδος των θερινών ταξιδιών. Σε αυτές τις συνθήκες, αυξάνονται τα περιστατικά απώλειας ή κλοπής κινητών τηλεφώνων.

Όταν, όμως, χάσετε το κινητό σας –π.χ. σε ένα γεμάτο στάδιο, σε ένα μουσικό φεστιβάλ ή σε ένα πολυσύχναστο αεροδρόμιο– ο πανικός είναι συχνά αναπόφευκτος. Το ίδιο και οι κίνδυνοι: από άδειους τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι κλοπή προσωπικών δεδομένων.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί της Kaspersky δημοσίευσαν ένα πρακτικό σχέδιο ενεργειών, βήμα προς βήμα, για τη στιγμή που θα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας έχει χαθεί.

Βήμα 1: Προσπαθήστε να το εντοπίσετε μέσω άλλης συσκευής

Το πρώτο βήμα για να εντοπίσετε το κινητό σας είναι η ενεργοποίηση της λειτουργίας Find My Device για Android ή Find My για iPhone, ώστε να δείτε την τοποθεσία της συσκευής. Μπορείτε να συνδεθείτε από άλλη συσκευή στους λογαριασμούς σας Google ή Apple και να δείτε τη λίστα των συνδεδεμένων συσκευών.

Οι χρήστες Kaspersky for Android μπορούν επίσης να εντοπίσουν τη συσκευή τους μέσω της λειτουργίας Where Is My Device από το portal My Kaspersky. Σημαντική διευκρίνιση: για να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες εντοπισμού, πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί εκ των προτέρων.

Βήμα 2: Κλειδώστε το κινητό σας και μείνετε σε εγρήγορση για απατεώνες

Αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και εντοπίσετε τη χαμένη συσκευή στη λίστα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Χαμένη Συσκευή» (Lost Mode). Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Κλείδωμα» (Block).

Μπορείτε να ορίσετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης, καθώς και να προσθέσετε ένα μήνυμα ή έναν αριθμό επικοινωνίας, το οποίο θα εμφανίζεται σε όποιον βρει το τηλέφωνο. Αν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, το κλείδωμα θα ενεργοποιηθεί μόλις συνδεθεί.

Οι χρήστες του Kaspersky for Android μπορούν να αξιοποιήσουν λειτουργίες πέρα από το απλό κλείδωμα. Αυτές είναι:

  • Η δυνατότητα ενεργοποίησης δυνατού συναγερμού, ακόμη και όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε αθόρυβη λειτουργία. Πρόκειται για μια χρήσιμη επιλογή σε περίπτωση που η συσκευή έχει χαθεί στο σπίτι ή έχει πέσει κάτω από κάποιο έπιπλο, αλλά και για να αποτρέψει έναν πιθανό κλέφτη.
  • Η δυνατότητα λήψης φωτογραφίας του χρήστη. Σε συσκευές με μπροστινή κάμερα, η Kaspersky μπορεί να τραβήξει φωτογραφία του ατόμου που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο. Η εικόνα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο για τις αρχές. Η λειτουργία Mugshot ενεργοποιείται ακόμη και αν ο κλέφτης αγνοήσει τις εντολές κλειδώματος της συσκευής.

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί: αν η συσκευή πέσει στα χέρια κακοποιών, ενδέχεται να επιχειρήσουν να επικοινωνήσουν μαζί σας για να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία και να αποκτήσουν πρόσβαση στο τηλέφωνο.

Συνιστάται να ενημερώσετε φίλους και συγγενείς για την απώλεια, καθώς το κινητό σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποστολή κλήσεων ή μηνυμάτων από τον αριθμό σας, με αιτήματα για χρήματα ή άλλες ύποπτες ενέργειες. Οι παραλήπτες θα πρέπει να αγνοούν τέτοιου είδους επικοινωνίες.

Kaspersky

Βήμα 3: Μπλοκάρετε την πρόσβαση σε κάρτες SIM, τραπεζικές κάρτες και κωδικούς

Επικοινωνήστε άμεσα με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας και ζητήστε να μπλοκαριστεί η κάρτα SIM, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση της. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με την τράπεζά σας για να μπλοκάρετε τις κάρτες που είναι συνδεδεμένες με τη συσκευή ή να αποσυνδέσετε τους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Το επόμενο βήμα είναι να αλλάξετε τους κωδικούς πρόσβασης όλων των σημαντικών υπηρεσιών και να αποσυνδεθείτε από τους λογαριασμούς σας, όπου αυτό είναι δυνατό. Αν χρησιμοποιείτε  password manager, αλλάξτε το master password για να προστατεύσετε όλα τα αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης.

Αν είχατε ενεργοποιήσει εκ των προτέρων τη λειτουργία SIM Watch της Kaspersky, η συσκευή θα κλειδώνεται αυτόματα μόλις τοποθετηθεί νέα SIM. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η προσπάθεια των κλεφτών να παρακάμψουν τα μέτρα ασφαλείας.

Επιπλέον, συνιστάται να προστατεύσετε την εφαρμογή Kaspersky σε περίπτωση που επιχειρηθεί απεγκατάστασή της. Οι κλέφτες συχνά προσπαθούν να αφαιρέσουν πρώτα τις εφαρμογές ασφαλείας.

Η λειτουργία προστασίας από απεγκατάσταση (μία από τις επιλογές που προσφέρει το Where Is My Device) εμποδίζει τη διαγραφή της εφαρμογής και τις αλλαγές στις ρυθμίσεις του συστήματος, χωρίς τον κωδικό ξεκλειδώματος της οθόνης.

Βήμα 4: Ελέγξτε αν υπάρχουν αντίγραφα ασφαλείας

Για δεδομένα όπως φωτογραφίες, σημειώσεις ή μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή, η ανάκτησή τους είναι δυνατή μόνο εφόσον έχουν ενεργοποιηθεί αντίγραφα ασφαλείας (backups) ή ο συγχρονισμός με υπηρεσίες cloud.

Αν τα αντίγραφα ασφαλείας είχαν ενεργοποιηθεί πριν από την απώλεια, μπορείτε να επαναφέρετε σχεδόν όλα τα δεδομένα σας, όπως επαφές, φωτογραφίες, μηνύματα και άλλα σημαντικά αρχεία.

Βήμα 5: Διαγράψτε απομακρυσμένα τη συσκευή, αν δεν υπάρχει ελπίδα να τη βρείτε

Παράλληλα με όλες τις παραπάνω ενέργειες, συνιστάται να δηλώσετε την απώλεια στις αρμόδιες αρχές και να ακολουθήσετε τις οδηγίες τους. Ωστόσο, αν είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να ξαναβρείτε το τηλέφωνό σας, η τελευταία λύση είναι η διαγραφή όλων των δεδομένων της συσκευής. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του Find My Device για Android, του Find My για iOS ή μέσω του portal My Kaspersky για Android.

«Μέσα στη ρουτίνα της καθημερινότητας είναι εύκολο να ξεχνάμε πόσες κρίσιμες πτυχές της ψηφιακής μας ζωής είναι συνδεδεμένες με τα κινητά μας τηλέφωνα και πόσο σπάνια σκεφτόμαστε ότι η απώλεια μιας συσκευής μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε ταλαιπωρία, αλλά και σε απώλεια δεδομένων, παραβίαση πρόσβασης σε σημαντικούς λογαριασμούς ή ακόμη και σε κλοπή προσωπικών δεδομένων.

Στην Kaspersky προνοούμε για την ασφάλεια των χρηστών, προσφέροντας πολύ περισσότερα από μια απλή λύση προστασίας από ιούς. Κατανοούμε πλήρως τους κινδύνους και τις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει η απώλεια ή η κλοπή ενός τηλεφώνου. Γι’ αυτό οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί ώστε να μειώνουν αυτούς τους κινδύνους», σχολιάζει ο Dmitry Kalinin, Senior Malware Analyst της Kaspersky.

Βήμα 0: Φροντίστε για την προστασία σας εκ των προτέρων

Οι παρακάτω ενέργειες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις συνέπειες της απώλειας του τηλεφώνου σας:

  • Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση τοποθεσίας. Τα τηλέφωνα Android και iOS διαθέτουν λειτουργίες εντοπισμού και απομακρυσμένης διαγραφής δεδομένων. Το Kaspersky for Android παρέχει αυτή τη δυνατότητα μέσω της λειτουργίας Where Is My Device.
  • Επιτρέψτε την αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Έτσι θα μπορείτε να ανακτήσετε φωτογραφίες, βίντεο, έγγραφα, επαφές και άλλα σημαντικά δεδομένα σε περίπτωση απώλειας της συσκευής.
  • Αποθηκεύστε ευαίσθητα δεδομένα σε προστατευμένη μορφή. Χρησιμοποιήστε λύσεις όπως το Kaspersky Password Manager, το οποίο, πέρα από την ασφαλή αποθήκευση κωδικών, στοιχείων σύνδεσης και τραπεζικών καρτών, διαθέτει και ειδικό «θησαυροφυλάκιο» για σημαντικά έγγραφα, σαρωμένα διαβατήρια/ταυτότητες, αρχεία PDF, διευθύνσεις και σημειώσεις.
  • Ενεργοποιήστε το αυτόματο κλείδωμα οθόνης. Με αυτόν τον τρόπο η συσκευή θα παραμένει πάντα κλειδωμένη όταν δεν χρησιμοποιείται.
  • Διατηρείτε το τηλέφωνό σας σε ασφαλή σημεία. Σε δημόσιους χώρους, μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη και αποφεύγετε να την τοποθετείτε σε εύκολα προσβάσιμα σημεία, όπως πάνω σε τραπέζια ή στις πίσω τσέπες των ρούχων σας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Starbucks: Σε τροχιά ανακατατάξεων με απολύσεις – Το στοίχημα των 40.000 καταστημάτων παγκοσμίως
World

Απολύσεις σε Starbucks - Γιατί ποντάρει στους εξωτερικούς συνεργάτες
Heathrow: Οριακό το οικονομικό όφελος από τον τρίτο διάδρομο
World

Heathrow: Το σχέδιο των 33 δισ. λιρών και το αμφισβητούμενο οικονομικό όφελος
Οχήματα: Ποιοι κερδίζουν απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Οχήματα: Ποιοι κερδίζουν απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης
Τουρισμός: «Ανάσα» στην αγορά μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Τουρισμός

«Ανάσα» στον τουρισμό μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φρένο» στη χρήση AI από ηγετικές εταιρείες λόγω αυξημένου κόστους
World

«Σφίγγουν τα λουριά» στη χρήση ΑΙ πολυεθνικοί κολοσσοί
Berenberg: Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας
Business

Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας Berenberg

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Berenberg: Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας
Business

Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας Berenberg

Η Berenberg βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς εποπτικής παρέμβασης, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία του ιστορικού τραπεζικού ομίλου

Νατάσα Σινιώρη
Aldi: Επενδύσεις ύψους 9 δισ. για νέα καταστήματα στις ΗΠΑ – Ποια είναι η στρατηγική της
World

H Aldi πατάει γκάζι με πλάνο επέκτασης 9 δισ. στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ η Aldi ήδη κατακτά μερίδιο αγοράς με ρυθμό που την τοποθετεί στην ίδια ομάδα με τους κολοσσούς του λιανικού εμπορίου Walmart, Sam's Club και Costco

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Funds: «Ανοίγει» την πόρτα των μεγάλων κεφαλαίων η Αθήνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ανοίγει» την πόρτα των μεγάλων κεφαλαίων η Αθήνα

Βήματα για την προσέλκυση μεγάλων funds managers κάνει η Αθήνα - Οι πρώτες αλλαγές που μπορεί να καταστήσουν την Αθήνα επενδυτικό κόμβο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Όμιλος ΟΤΕ: Ενιαίο brand Telekom και επέκταση του Magenta portfolio
Τηλεπικοινωνίες

Telekom και Magenta στο επίκεντρο της νέας εποχής του ΟΤΕ

Η αλλαγή από Cosmote Telekom σε Telekom θα γίνει σταδιακά έως το τέλος του 2026 - Ο ΟΤΕ ενισχύει τη διεθνή του ταυτότητα, με το Magenta portfolio να εξελίσσεται σε κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής του

Γιώργος Πολύζος
Build to Rent: Το νέο στοίχημα για περισσότερα σπίτια στην αγορά
Ακίνητα

Το νέο στοίχημα για περισσότερα σπίτια στην αγορά

Το πρόγραμμα «Κατασκευάζω - Νοικιάζω» (Build to Rent) φιλοδοξεί να δημιουργήσει περισσότερες κατοικίες προς ενοικίαση και να ενισχύσει έτσι την προσφορά ακινήτων στην αγορά

Αθανασία Ακρίβου
Ακατάσχετος λογαριασμός: Τι πρέπει να δηλώσετε για να προστατευτείτε [πίνακες]
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τα «ψιλά» γράμματα για τον ακατάσχετο - Τα βήματα στο Taxis [πίνακες]

Ο ακατάσχετος λογαριασμός ισχύει ανά φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα

Ανδρομάχη Παύλου
Reckitt: Καθυστερημένες πληθωριστικές πιέσεις λόγω της κρίσης στο Ιράν
World

Reckitt: Η γεωπολιτική αναταραχή φέρνει νέες προκλήσεις για τον κολοσσό

Η Reckitt προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις της κρίσης στο Ιράν δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στο κόστος και την καταναλωτική ζήτηση

Νατάσα Σινιώρη
Σούπερ μάρκετ: Πόσο μας «κοστίζει» η καθαριότητα στην Ελλάδα;
Economy

Πόσο μας «κοστίζει» η καθαριότητα στην Ελλάδα;

Ποιες είναι οι διαφορές και οι ομοιότητες σε ένα καλάθι καθαριότητας σε σούπερ μάρκετ σε Ελλάδα και ΕΕ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Τεχνολογία
Kaspersky: 5 άμεσα βήματα ασφάλειας αν χάσατε το κινητό σας
Τεχνολογία

Τι να κάνετε αν χάσετε το κινητό σας

Οι ειδικοί της Kaspersky δημοσίευσαν ένα πρακτικό σχέδιο ενεργειών, βήμα προς βήμα, για τη στιγμή που θα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας έχει χαθεί

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς η AI επαναπροσδιορίζει τις δεξιότητες και την παραγωγικότητα
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η AI επαναπροσδιορίζει δεξιότητες και παραγωγικότητα

Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και η αυτοματοποίηση αναδιαμορφώνουν ριζικά την εργασία, δημιουργώντας τεράστιες προκλήσεις και μοναδικές νέες ευκαιρίες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Απάτες: Ραγδαία αύξηση μέσω εφαρμογών μηνυμάτων
Τεχνολογία

Ραγδαία αύξηση στις απάτες μέσω εφαρμογών μηνυμάτων

Νέα έρευνα της Kaspersky δείχνει ότι οι ψηφιακές απάτες εξαπλώνονται ραγδαία

IPO: Οι «βαριές» δημόσιες προσφορές αναγκάζουν τους τραπεζίτες να επιλέξουν πλευρές
World

Οι τράπεζες διαλέγουν πλευρά στις επικείμενες IPO

Η Goldman Sachs και η Morgan Stanley προετοιμάζονται για αντιμαχόμενες IPO από την OpenAI και την Anthropic

Tesla: Η Σουηδία μπλοκάρει το Full Self-Driving στην Ευρώπη λόγω υπέρβασης ορίων ταχύτητας
Business

Το «φρένο» της Σουηδίας στο... αυτόνομο όραμα της Tesla

Οι σουηδικές αρχές εκφράζουν σοβαρές ενστάσεις για το σύστημα Full Self-Driving της Tesla, ανοίγοντας νέο μέτωπο στη συζήτηση για την έγκρισή του σε όλη την EE

Νατάσα Σινιώρη
Dream: Η εταιρεία – «όνειρο» του πρώην καγκελάριου της Αυστρίας αξίζει 3 δισ. δολ.
World

Στα 3 δισ. δολ. η αξία της εταιρείας που είναι συνέταιρος ο Σεμπάστιαν Κουρτς

Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Dream, στην οποία συμμετέχει ο πρώην καγκελάριος , ολοκλήρωσε εναν κυκλο χρηματοδότησης συγκεντρώνοντας 260 εκατ. δολάρια

Microsoft: Το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκεται στα συστήματα
Tεχνητή νοημοσύνη

Από τα μοντέλα στα συστήματα: Η νέα στρατηγική της Microsoft για την AI

Η Microsoft υποστηρίζει ότι η επόμενη φάση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα κριθεί από τη συνεργασία πολλών μοντέλων και όχι από ένα μόνο - Τι είναι το MDASH

Γιώργος Πολύζος
Latest News
Starbucks: Σε τροχιά ανακατατάξεων με απολύσεις – Το στοίχημα των 40.000 καταστημάτων παγκοσμίως
World

Απολύσεις σε Starbucks - Γιατί ποντάρει στους εξωτερικούς συνεργάτες

Με εξαίρεση τη Βόρεια Αμερική, η Starbucks απομακρύνεται από την άμεση διαχείριση των καταστημάτων της, δίνοντας στους δικαιοδόχους μεγαλύτερο έλεγχο επί της επιχείρησης

Heathrow: Οριακό το οικονομικό όφελος από τον τρίτο διάδρομο
World

Heathrow: Το σχέδιο των 33 δισ. λιρών και το αμφισβητούμενο οικονομικό όφελος

Νέα αντιπαράθεση πυροδοτείται γύρω από το Heathrow, καθώς κυβερνητική μελέτη αμφισβητεί τα μεγάλα οικονομικά οφέλη που υπόσχεται η επέκτασή του

Νατάσα Σινιώρη
Οχήματα: Ποιοι κερδίζουν απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Οχήματα: Ποιοι κερδίζουν απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τα οχήματα - Τα ποσοστά έκπτωσης και η διαδικασία

Τουρισμός: «Ανάσα» στην αγορά μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Τουρισμός

«Ανάσα» στον τουρισμό μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Η σχετική πτώση των τιμών των καυσίμων μειώνει τις πιέσεις στο λειτουργικό κόστος αεροπορικών εταιρειών και ξενοδοχειακών μονάδων και αφήνει περιθώρια προσφορών με στόχο την προσέλκυση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμή

Λάμπρος Καραγεώργος
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φρένο» στη χρήση AI από ηγετικές εταιρείες λόγω αυξημένου κόστους
World

«Σφίγγουν τα λουριά» στη χρήση ΑΙ πολυεθνικοί κολοσσοί

Ανώτατα όρια στη χρήση σε τεχνητή νοημοσύνη βάζουν στους εργαζομένους τους κολοσσοί όπως Amazon, Walmart, Cisco, Uber και Meta - Η χρήση AI agents εκτοξεύει τις δαπάνες

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Berenberg: Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας
Business

Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας Berenberg

Η Berenberg βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς εποπτικής παρέμβασης, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία του ιστορικού τραπεζικού ομίλου

Νατάσα Σινιώρη
Reckitt: Καθυστερημένες πληθωριστικές πιέσεις λόγω της κρίσης στο Ιράν
World

Reckitt: Η γεωπολιτική αναταραχή φέρνει νέες προκλήσεις για τον κολοσσό

Η Reckitt προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις της κρίσης στο Ιράν δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στο κόστος και την καταναλωτική ζήτηση

Νατάσα Σινιώρη
Asda: Μεγάλες πιέσεις από τη στρατηγική χαμηλών τιμών και τα έκτακτα κόστη
Business

Δύσκολη χρονιά για την αλυσίδα Asda, με ζημιές 1 δισ. λίρες

Η προσπάθεια της Asda να ανακτήσει τους καταναλωτές μέσω επιθετικών μειώσεων τιμών αποτυπώθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες ζημιές της τελευταίας δεκαετίας

Νατάσα Σινιώρη
Lidl: Επενδύει στην Ισπανία με 50 νέα και ανακαινισμένα καταστήματα το 2025
Business

Lidl: Πενήντα νέα και εκσυγχρονισμένα καταστήματα στην Ισπανία

Η Lidl επιταχύνει την αναπτυξιακή της πορεία στην Ισπανία, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για προμηθευτές και ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά

Kaspersky: 5 άμεσα βήματα ασφάλειας αν χάσατε το κινητό σας
Τεχνολογία

Τι να κάνετε αν χάσετε το κινητό σας

Οι ειδικοί της Kaspersky δημοσίευσαν ένα πρακτικό σχέδιο ενεργειών, βήμα προς βήμα, για τη στιγμή που θα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας έχει χαθεί

Ευρωπαϊκές Τράπεζες: Ευελιξία στις διασυνοριακές τραπεζικές ροές κεφαλαίων προτείνει η Κομισιόν
Τράπεζες

Σχέδιο «ανάσα» της Κομισιόν για ευρωπαϊκές τράπεζες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην ενίσχυση της απόδοσης των τραπεζών στην Ευρωζώνη σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές στις ΗΠΑ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Record Food Stocks May Cushion Impact of El Niño Shock
English Edition

Record Food Stocks May Cushion Impact of El Niño Shock

A potential super El Niño threatens global crops, but strong inventories, recent harvests and preparations in key producing regions could help limit disruption to food supplies and prices.

Aldi: Επενδύσεις ύψους 9 δισ. για νέα καταστήματα στις ΗΠΑ – Ποια είναι η στρατηγική της
World

H Aldi πατάει γκάζι με πλάνο επέκτασης 9 δισ. στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ η Aldi ήδη κατακτά μερίδιο αγοράς με ρυθμό που την τοποθετεί στην ίδια ομάδα με τους κολοσσούς του λιανικού εμπορίου Walmart, Sam's Club και Costco

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών: Νέα επιχειρηματικά deals αναδιαμορφώνουν τον κλάδο στην Ελλάδα
Τρόφιμα – ποτά

Βιομηχανία τροφίμων: Τα deals που αλλάζουν τον χάρτη στην αγορά

H ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών συμβάλλει ουσιαστικά στην παραγωγική δυναμική της χώρας, με επενδύσεις 7,2 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Πώς διαβάζει το Μαξίμου αποχή και διαρροές
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Πώς διαβάζει το Μαξίμου αποχή και διαρροές

Η ανάλυση του κυβερνητικού επιτελείου για τις εκλογές του 2023 και του 2024 – Οι ψηφοφόροι της ΝΔ, τα ποσοστά και οι πίνακες.

Ψηφιακά εργαλεία: Ενεργοποιείται το credit score – Πώς θα βαθμολογούνται πολίτες και επιχειρήσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς θα βαθμολογεί το credit score πολίτες και επιχειρήσεις

Έρχεται Big Brother για πολίτες και επιχειρήσεις - Τα δύο νέα ψηφιακά εργαλεία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies