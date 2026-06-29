Wall Street: Ιστορικό κλείσιμο για Dow για πρώτη φορά πάνω από τις 52.000 μονάδες

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Πάνω από τις 52.000 μονάδες έκλεισε ο δείκτης Dow Jones για πρώτη φορά τη Δευτέρα στη Wall Street, αφότου η Alphabet εντάχθηκε για πρώτη φορά στον δείκτη, ολοκληρώνοντας μια ευρύτερη ανοδική πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς.

Ο Dow σημείωσε άνοδο 306,63 μονάδων, ή 0,59%, κλείνοντας στις 52.182,74 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,18% και έκλεισε στις 7.440,43 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 2,07% στις 25.820,14 μονάδες

Η Wall Street ξεκινά μια συντομευμένη εβδομάδα συναλλαγών, με την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά να παραμένει κλειστή την Παρασκευή λόγω της Ημέρας της Ανεξαρτησίας.

Ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 360 μονάδων, ή 0,7%, και φαίνεται πραγματοποίησε ένα ιστορικό κλείσιμο. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,1%, ενώ ο Nasdaq έκλεισε περίπου 2% υψηλότερα.

Η Alphabet ήταν μία από τις μετοχές που σημείωσαν αξιοσημείωτη άνοδο, ανεβαίνοντας περίπου 5% την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της ως μέλος του Dow. Η μετοχή της Comcast επίσης σημείωσε άνοδο 4,4% αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα διαχωρίσει τις δραστηριότητές της στους τομείς των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας σε δύο εισηγμένες εταιρείες. Ο διαχωρισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου ένα έτος.

Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) σημείωσε άνοδο άνω του 3%, αφού είχε υποχωρήσει έως και 3,1%. Οι μετοχές των Astera Labs, KLA και Applied Materials σημείωσαν άνοδο άνω του 11% η καθεμία, οδηγώντας την ανάκαμψη.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται καθώς η Wall Street ξεκινά μια συντομευμένη εβδομάδα συναλλαγών, με την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά να παραμένει κλειστή την Παρασκευή λόγω της Ημέρας της Ανεξαρτησίας.

«Μπορεί να υπάρχει ελαφρώς μειωμένη ρευστότητα [λόγω της συντομευμένης εβδομάδας συναλλαγών λόγω των αργιών], οπότε ενδέχεται να παρατηρηθούν κινήσεις μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες», δήλωσε ο Joe Tigay, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Equity Armor Investments, στο CNBC. «Επίσης, πλησιάζει το τέλος του τριμήνου, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένες πρακτικές «window dressing», καθώς οι σύμβουλοι επιθυμούν τα αποτελέσματα που θα παρουσιάσουν στις τριμηνιαίες εκθέσεις τους να φαίνονται ελκυστικά στους πελάτες τους, και έχουν επίσης εξασφαλίσει ορισμένα κέρδη. Πολλές μεγάλες εταιρείες έχουν σημειώσει πραγματικά μεγάλα κέρδη μέχρι στιγμής φέτος, οπότε το να τα εξασφαλίσουν αυτή τη στιγμή… πολλοί σύμβουλοι είναι πρόθυμοι να το κάνουν.»

Ελεύθερος διάπλους στα Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν την Κυριακή να αναστείλουν τις εχθροπραξίες και να επιτρέψουν στα εμπορικά πλοία να διέρχονται ελεύθερα από τα Στενά του Ορμούζ, μετά από ένα Σαββατοκύριακο στρατιωτικών αντιπαραθέσεων που απειλούσαν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσής τους.

«Οι τεχνικές συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν σε όλους τους τομείς του Μνημονίου Συνεργασίας», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο CNBC την Κυριακή. «Και οι δύο πλευρές θα αποσυρθούν προς το παρόν και τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα».

Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους το Σαββατοκύριακο ως αντίποινα για τις ιρανικές επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε στη συνέχεια να εξαφανίσει το Ιράν, αναφέροντας σε ανάρτησή του στο Truth Social: «Αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών μόλις χτύπησαν ιρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και drones, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, για παραβίαση της Συμφωνίας Εκεχειρίας, ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ!»

Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν άνοδο στην αρχή της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν κατά πόσον η παύση των εχθροπραξιών θα διατηρηθεί και θα μετριάσει τις ανησυχίες για διακοπές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Το διεθνές πετρέλαιο Brent ανέβηκε κατά 1,6% στα 73,15 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης West Texas Intermediate σημείωσαν άνοδο 2,2% και έκλεισαν στα 70,75 δολάρια.