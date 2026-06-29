Πετρέλαιο: Τιμές κοντά στα προπολεμικά επίπεδα αλλά και κίνδυνος νέας ανόδου

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Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν απότομη πτώση τις τελευταίες εβδομάδες, φτάνοντας σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα, ως αντίδραση στην εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς και στις διπλωματικές προσπάθειες για τη μόνιμη επίλυση της σύγκρουσης.

Αναλυτές εμπορευμάτων προειδοποίησαν τη Δευτέρα ότι οι τιμές ενδέχεται να αντανακλούν μια υπερβολικά αισιόδοξη στάση των αγορών

Ωστόσο, αναλυτές εμπορευμάτων προειδοποίησαν τη Δευτέρα ότι οι τιμές ενδέχεται να αντανακλούν μια υπερβολικά αισιόδοξη στάση των αγορών, οι οποίες υποτιμούν την έκταση των επίμονων προκλήσεων από την πλευρά της προσφοράς.

Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η ναυτιλιακή κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ είναι απίθανο να επιστρέψει γρήγορα στα προπολεμικά επίπεδα, ακόμη και μετά την ανάκαμψη της δραστηριότητας που ακολούθησε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να ασκήσει επιρροή σε αυτό το κρίσιμο στρατηγικό σημείο.

Ομαλοποίηση της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ

Ο Νίκος Πετρακάκος, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων στην Tufton Investment Management, δήλωσε στο CNBC ότι πολλές ναυτιλιακές εταιρείες παραμένουν επιφυλακτικές όσον αφορά την αποστολή πλοίων μέσω αυτού του κρίσιμου ενεργειακού στενού, επικαλούμενες την αβεβαιότητα σχετικά με το πλαίσιο ειρήνης, τις παραμένουσες ανησυχίες για τις θαλάσσιες νάρκες και τα αυξημένα ασφάλιστρα κινδύνου πολέμου.

«Παρόλο που παρατηρείται κάποια περαιτέρω κίνηση, γενικά δεν έχουμε φτάσει ούτε κατά διάνοια στο επίπεδο που ήταν πριν», δήλωσε ο Πετρακάκος στο CNBC τη Δευτέρα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του διεθνούς δείκτη αναφοράς, του αργού πετρελαίου Brent, διαπραγματεύονταν στα 72,45 δολάρια ανά βαρέλι στις 8:42 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) τη Δευτέρα, σε σύγκριση με το υψηλό επίπεδο της περιόδου του πολέμου που ξεπέρασε τα 188 δολάρια ανά βαρέλι στα τέλη Απριλίου.

Η Αμρίτα Σεν, ιδρύτρια και διευθύντρια έρευνας της Energy Aspects, δήλωσε ότι οι αγορές ενδέχεται να υποτιμούν το πόσο μακριά βρίσκονται οι συνθήκες στη ναυτιλία από τα προπολεμικά επίπεδα.

Ενώ τα πλοία που είχαν παγιδευτεί διασχίζουν πλέον τα Στενά, η ίδια ανέφερε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να πειστούν οι ναυτιλιακές εταιρείες να στείλουν ξανά πλοία στην περιοχή. «Τα ναύλα είναι απίστευτα υψηλά αυτή τη στιγμή, και εξακολουθεί να μην υπάρχουν αρκετές ναυτιλιακές πρόθυμες να επιστρέψουν εκεί», δήλωσε η Σεν στο CNBC.

Οι κυρώσεις και ο κίνδυνος της «επικίνδυνης κατηφόρας»

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι είναι απίθανο να δημιουργηθεί ένα επίσημο σύστημα διοδίων για τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ, αλλά προειδοποίησαν ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να συνεχίσει να ασκεί πίεση για να αποκτήσει κάποιο βαθμό ελέγχου επί της ναυτιλίας μέσω της θαλάσσιας οδού.

Ο Πετρακάκος ανέφερε ότι οι ρυθμίσεις σχετικά με πιθανά διόδια ή ο συντονισμός με το Ιράν παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ad hoc, με τις περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν την άμεση εμπλοκή λόγω του κινδύνου κυρώσεων.

Ο σωστός συντονισμός με το Ιράν «δεν πραγματοποιείται», είπε, περιγράφοντας το ζήτημα ως «επικίνδυνη κατάσταση» για τις εταιρείες, οι οποίες ενδέχεται να εκτεθούν σε κυρώσεις στο μέλλον.

Ορισμένοι φορείς εκμετάλλευσης, πρόσθεσε, φαίνεται να υιοθετούν μια πιο αδιαφανή προσέγγιση, όπως η απενεργοποίηση των αναμεταδοτών για να αποκρύψουν τη θέση των πλοίων.

«Πριν από αυτόν τον πόλεμο, το Ιράν δεν είχε πραγματικά καμία εξουσία ή λόγο ως προς το τι διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ», είπε ο Πετρακάκος. «Αυτή είναι μια κατάσταση που έχει αλλάξει και θα συνεχίσει να αλλάζει. Δεν βλέπω το Ιράν να επιστρέφει στην κατάσταση που βρισκόταν πριν».

Είπε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να προσπαθεί να προωθήσει «κάποιο είδος συντονισμού… προσποιούμενο ότι πρόκειται για κάποιο είδος διώρυγας, όπως η Διώρυγα του Σουέζ ή η Διώρυγα του Παναμά, και θα προσπαθήσει να ασκήσει κάποιο έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο τα πλοία διέρχονται από αυτήν».

Ωστόσο, η Σεν ανέφερε ότι ένας επίσημος μηχανισμός διοδίων θα ήταν απαράδεκτος για τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και τις δυτικές εταιρείες, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα των τελών συνδέεται περισσότερο με την ανάγκη του Ιράν να επαναπατρίσει κεφάλαια για τη μεταπολεμική ανασυγκρότησή του.

«Το Ιράν χρησιμοποιεί επιθετικά την επιρροή του για να καταστήσει σαφές ότι είναι αυτό που θα ελέγχει τη ναυτιλία, ειδικά μέσω αυτής της νότιας διαδρομής», δήλωσε ο κ. Σεν. «Απλά δεν θα επιτραπεί στις δυτικές εταιρείες να πληρώνουν αυτά τα διόδια».

Ενώ τα πλοία που είχαν προσαράξει μέσα ή κοντά στα Στενά ενδέχεται να αποχωρήσουν σταδιακά, ο Πετρακάκος ανέφερε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες απέχουν ακόμη πολύ από το να αισθάνονται αρκετά άνετα ώστε να παρέχουν κάλυψη σε πλοία που εισέρχονται στα Στενά για να παραλάβουν φορτίο.

«Πιστεύω ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα αρχίσουν πραγματικά να δραστηριοποιούνται, θα έλεγα, σε μερικούς μήνες», είπε, προσθέτοντας ότι χρειάζεται χρόνος για να νιώσουν άνετα οι ασφαλιστικές εταιρείες προτού μειώσουν τα ασφάλιστρα, επισημαίνοντας το ζήτημα των επιθέσεων των Χούτι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ανασύσταση αποθεμάτων για το πετρέλαιο

Ο Πετρακάκος προειδοποίησε επίσης να μην θεωρηθεί δεδομένο ότι τα πλοία μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου θα έχουν αυτόματα προτεραιότητα στη διέλευση των Στενών. Άλλα φορτία, συμπεριλαμβανομένων των υψηλής αξίας τελικών προϊόντων που μεταφέρονται με πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ενδέχεται επίσης να θεωρηθούν στρατηγικά ή εμπορικά σημαντικά, ανέφερε.

Τα πλοία ξηρού χύδην φορτίου, τα οποία συνήθως μεταφέρουν εμπορεύματα χαμηλότερης αξίας, ενδέχεται να έχουν διαφορετική εκτίμηση κινδύνου, πρόσθεσε, καθώς το κόστος ασφάλισης μπορεί να αντιπροσωπεύει μικρότερο ποσοστό της συνολικής αξίας του φορτίου.

Ο Άλντο Σπάντζερ, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην BNP Paribas Markets 360, δήλωσε ότι η επιρροή του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ παραμένει βασικό ζήτημα για τις αγορές πετρελαίου.

«Το βασικό μου σενάριο, τελικά, είναι ότι το Ιράν μπορεί να παραιτηθεί από τον έλεγχο του Ορμούζ — με την έννοια του επίσημου ελέγχου, του συστήματος διοδίων», δήλωσε ο Spanjer τη Δευτέρα στο CNBC. «Το σύστημα διοδίων αφορά τα έσοδα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διαφορετικό τρόπο.»

Όσον αφορά τις αγορές πετρελαίου, το επίκεντρο έχει μετατοπιστεί από την άμεση διακοπή της προσφοράς στο ερώτημα πόσο γρήγορα μπορούν να αναπληρωθούν τα εξαντλημένα αποθέματα, ανέφερε ο Spanjer.

«Το κλίμα που επικρατεί στην αγορά είναι: “Πώς θα αναπληρώσουμε όλα τα αποθέματα που έχουμε καταναλώσει;”», είπε. «Κάθε εισαγωγέας στον κόσμο θα δημιουργήσει μεγαλύτερα αποθέματα.»

Ο Spanjer ανέφερε ότι ο στόχος του για το τέλος του έτους παραμένει στα 80 δολάρια, υποστηρίζοντας ότι η πρόσθετη προσφορά θα μπορούσε να απορροφηθεί από αγοραστές που επιδιώκουν να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους.

«Αν αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας παραμείνει σε ισχύ και έχουμε περισσότερες ροές προς την αγορά, πιστεύω ότι θα σημειώσουμε μια μικρή ανάκαμψη, επειδή υπάρχει επαρκής απορροφητική ικανότητα για τα βαρέλια», είπε. «Αυτό σημαίνει, κατά τη γνώμη μου, μια αγορά που θα κινείται σε σχετικά στενό εύρος τιμών».

Κοιτώντας πιο μακριά, ο Spanjer δήλωσε ότι προβλέπει το πετρέλαιο να διαπραγματεύεται σε εύρος 75 έως 85 δολαρίων το 2027. Μόλις ανασυγκροτηθούν τα αποθέματα, είπε, οι ανοδικοί κίνδυνοι είναι πιθανό να είναι πιο περιορισμένοι και η αγορά θα μπορούσε να επιστρέψει σε μια δομή με μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των τιμών spot και των μελλοντικών συμβολαίων (backwardation), όπου οι τιμές spot διαπραγματεύονται κάτω από τις τιμές των συμβολαίων που λήγουν στο μέλλον.

«Δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 85 δολάρια, γιατί ποιος θα αναπληρώσει τα αποθέματα πάνω από τα 85 δολάρια;», είπε. «Δεν θέλω πραγματικά να πέσει κάτω από τα 75 δολάρια, επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ευκαιριακές αγορές στην αγορά.»