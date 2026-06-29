ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Στο 5,26% ανέβηκε η έμμεση συμμετοχή της Capital Group

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Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών γνωστοποίησε ότι η The Capital Group Companies, Inc. υπερέβη το όριο του 5% στα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας, κατέχοντας πλέον έμμεσα 5,26% ή 19.087.701 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 362.864.197.

Σύμφωνα με τη ρυθμιζόμενη πληροφορία που δημοσιοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2026, η εταιρεία έλαβε στις 26 Ιουνίου σχετική γνωστοποίηση από την The Capital Group Companies, Inc. για σημαντική μεταβολή στη θέση της στο μετοχικό κεφάλαιο και ειδικότερα στα δικαιώματα ψήφου.

Η μεταβολή συνδέεται με απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου και αφορά το σημείο καμπής του 5%, όπως προβλέπει ο ν. 3556/2007.

Η συμμετοχή

Η Capital Group κατέχει τα δικαιώματα ψήφου έμμεσα, μέσω της Capital Research and Management Company, η οποία λειτουργεί ως επενδυτικός διαχειριστής των σχετικών συμμετοχών και ασκεί τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου.

Με βάση την ανακοίνωση, η θέση της εταιρείας αντιστοιχεί σε 19.087.701 δικαιώματα ψήφου επί του συνολικού αριθμού των 362.864.197 δικαιωμάτων ψήφου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Ακολουθεί ολόκληρη η χρηματιστηριακή ανακοίνωση:

«Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με τον διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, ότι έλαβε στις 26 Ιουνίου 2026 γνωστοποίηση από την The Capital Group Companies, Inc. σχετικά με σημαντική μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου και συγκεκριμένα, σχετικά με μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που η τελευταία κατέχει στην Εταιρεία, δυνάμει της οποίας ανήλθε του ορίου 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3556/2007, ως ισχύει.

» Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, κατόπιν απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου, η The Capital Group Companies, Inc. κατείχε έμμεσα στις 24 Ιουνίου 2026 ποσοστό 5,26% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 19.087.701 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 362.864.197 δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Τα δικαιώματα ψήφου αποδίδονται στην The Capital Group Companies, Inc. μέσω της ελεγχόμενης από την ίδια Capital Research and Management Company, η οποία ενεργεί ως επενδυτικός διαχειριστής των σχετικών συμμετοχών και ασκεί τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου».