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Apple: Στο στόχαστρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ινδίας – Καταγγέλλει «copy-paste» στην έρευνα

Η Apple ανεβάζει τους τόνους στην Ινδία, κατηγορώντας την αρχή ανταγωνισμού για αντιγραφή των ισχυρισμών αντιπάλων και αμφισβητώντας ευθέως την έρευνα για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης

Business 29.06.2026, 19:21
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Apple: Στο στόχαστρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ινδίας – Καταγγέλλει «copy-paste» στην έρευνα
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Μια από τις πιο κρίσιμες αντιμονοπωλιακές μάχες της στην Ασία δίνει η Apple στην Ινδία, με φόντο καταγγελίες, αμφισβητήσεις και ένα ρυθμιστικό περιβάλλον που εντείνει την πίεση προς τις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες. Το νέο επεισόδιο της σύγκρουσης δεν αφορά μόνο πρόστιμα, αλλά τον ίδιο τον τρόπο λειτουργίας του App Store στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά smartphone στον κόσμο, όπως μεταδίδει το Reuters.

Οι κατηγορίες της Apple για “copy-paste” στην έρευνα

Η Apple κατηγορεί την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ινδίας ότι ουσιαστικά αντέγραψε τις θέσεις ανταγωνιστών της αντί να διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα. Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το Reuters, η εταιρεία υποστηρίζει ότι η έκθεση των ερευνητών περιείχε ισχυρισμούς «χωρίς καμία ουσιαστική επαλήθευση».

Η ίδια η Apple κάνει λόγο για «copy– paste» επιχειρήματα των ανταγωνιστών της, όπως είναι οι εταιρείες όπως η Match, η PhonePe και η Paytm, τονίζοντας ότι οι αναφορές αυτές χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τα συμπεράσματα της έρευνας.

Η θέση της Apple για την αγορά της Ινδίας

Στην τοποθέτησή της, η Apple υπογραμμίζει ότι αποτελεί «μικρό παίκτη» στην ινδική αγορά, με μερίδιο κάτω του 6% στα smartphones.

Όπως αναφέρει το Reuters, η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα συμπεράσματα περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική της επιρροή.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι τυχόν αλλαγές στο οικοσύστημα του App Store θα μπορούσαν να διαταράξουν το επιχειρηματικό της μοντέλο, το οποίο χαρακτηρίζει «ενιαίο και ολοκληρωμένο».

Οι καταγγελίες

Η έρευνα της ινδικής αρχής ανταγωνισμού είχε καταλήξει το 2024 στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι η Apple προχώρησε σε «καταχρηστική συμπεριφορά», επιβάλλοντας τη χρήση δικών της συστημάτων πληρωμών στο iOS.

Η ρυθμιστική αρχή δεν έχει απαντήσει δημόσια στις νέες κατηγορίες της εταιρείας, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και σε φάση διαβουλεύσεων.

Στην επιχειρηματολογία της, η Apple επισημαίνει ότι η έκθεση της Ινδίας φέρεται να αναπαρήγαγε ακόμα και δεδομένα από ευρωπαϊκή υπόθεση του 2024. Το Reuters σημειώνει ότι και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε κοινή πηγή δεδομένων, γεγονός που ενισχύει τη διαφωνία για τη μεθοδολογία.

Η εταιρεία τονίζει ότι η πρακτική αυτή δημιουργεί «ρυθμιστική αβεβαιότητα» και μπορεί να αποθαρρύνει επενδύσεις στην ψηφιακή οικονομία της Ινδίας.

Η καθυστέρηση και οι διαδικαστικές ενστάσεις

Η ρυθμιστική αρχή κατηγορεί επίσης την Apple ότι καθυστερεί την εξέλιξη της υπόθεσης, επικαλούμενη διαδικαστικές ενστάσεις και παράλληλες νομικές κινήσεις σχετικά με το νομικό πλαίσιο προστίμων.

Από την πλευρά της, η Apple υποστηρίζει ότι έχει παραδώσει όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία για τον υπολογισμό πιθανών προστίμων, όπως μεταδίδει το Reuters, και ότι δεν της δόθηκε επαρκής ευκαιρία για προφορική ακρόαση κατά την έρευνα.

Η Ινδία ως στρατηγική αγορά

Η Ινδία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την Apple, καθώς η χώρα αναδεικνύεται σε βασικό κόμβο παραγωγής iPhone εκτός Κίνας. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, έως το 2026 περίπου το 26% της παγκόσμιας παραγωγής iPhone αναμένεται να γίνεται στην Ινδία.

Η εξέλιξη αυτή καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη τη νομική διαμάχη, καθώς συνδυάζει ρυθμιστικό ρίσκο και στρατηγική εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι εμπλεκόμενες πλευρές αναμένεται να συναντηθούν σε κλειστή ακρόαση στις 21 Ιουλίου, όπου θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα της υπόθεσης, σύμφωνα με το Reuters.

Η έκβαση θα μπορούσε να καθορίσει όχι μόνο τη λειτουργία της Apple στην Ινδία, αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο ρύθμισης των μεγάλων τεχνολογικών πλατφορμών στη χώρα.

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