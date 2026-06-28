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Apple: Επιδιώκει deal με την «αποκλεισμένη» κινεζική CXMT για τσιπ μνήμης – Γιατί ανησυχεί το Πεντάγωνο

Το Πεντάγωνο θεωρεί ότι η κινεζική εταιρεία έχει σχέσεις με τις ένοπλες δυνάμεις της Κίνας - Τι προσδοκά η Apple από μια ενδεχόμενη συμφωνία - Οι αντιδράσεις

World 28.06.2026, 13:03
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Apple: Επιδιώκει deal με την «αποκλεισμένη» κινεζική CXMT για τσιπ μνήμης – Γιατί ανησυχεί το Πεντάγωνο
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ ασκεί η Apple προκειμένου να λάβει άδεια για την αγορά τσιπ μνήμης από την CXMT, μια κινεζική εταιρεία που το Πεντάγωνο έχει βάλει σε μαύρη λίστα λόγω φερόμενων διασυνδέσεών της με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (PLA).

Ο σκοπός του lobbying δεν είναι άλλος από τον μετριασμό των οικονομικών κραδασμών που ο τεχνολογικός κολοσσός βιώνει λόγω της κατακόρυφης αύξησης των τιμών στα τσιπ μνήμης.

Στο «στόχαστρο» της Apple έχει μπει το υπουργείο Εμπορίου αλλά και αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, η Apple δεν απαγορεύεται μεν να αγοράσει τσιπ από την CXMT ή την YMTC (μια άλλη κινεζική εταιρεία κατασκευής τσιπ μνήμης), ωστόσο αμφότερες έχουν τοποθετηθεί από το Πεντάγωνο στη μαύρη λίστα «1260H», η οποία περιέχει δεκάδες κινεζικές ομάδες με φερόμενους δεσμούς με τον PLA.

Στο φόντο βρίσκεται η κίνηση της Apple την περασμένη Πέμπτη να αυξήσει τις τιμές των MacBook και των iPad – μια κίνηση που εξάλειψε 263 δισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίησή της, σημειώνοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση στην ιστορία της.

Η εταιρεία απέδωσε την απόφαση μετακύλισης του κόστους στους καταναλωτές στις «μη βιώσιμες» τιμές των τσιπ μνήμης, ακολουθώντας ανάλογες κινήσεις και άλλων εταιρειών ηλεκτρονικών ειδών.

Ως εκ τούτου, η εξασφάλιση της CXMT ως προμηθευτή τσιπ μνήμης θα βοηθούσε τον τεχνολογικό κολοσσό να αντιμετωπίσει την πίεση από τους δικούς της προμηθευτές, σημειώνουν οι FT.

Χρονικά, η άσκηση πίεσης τοποθετείται περίπου έναν μήνα μετά τη συνάντηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.

Επισημαίνεται ότι πριν από τη σύνοδο κορυφής οι ΗΠΑ είχαν αποφύγει την εισαγωγή νέων ελέγχων εξαγωγών που σχετίζονται με την τεχνολογία και που θα επηρέαζαν τις κινεζικές εταιρείες.

Apple

Το παρασκήνιο

Πέρυσι, το υπουργείο Εμπορίου πρόσθεσε την CXMT σε μια ομάδα κινεζικών ομίλων που σκόπευε να συμπεριλάβει σε μια μαύρη λίστα εμπορικών συναλλαγών που ονομάζεται «λίστα οντοτήτων». Καθότι ο αμερικανική κυβέρνηση βρισκόταν σε δύσκολες διαπραγματεύσεις με την Κίνα εν μέσω εμπορικού πολέμου, ο Λευκός Οίκος αποφάσισε την αναβολή νέων ελέγχων εξαγωγών.

Πάντως, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι FT, δεν είναι σαφές εάν η Apple μπορεί να λάβει κάποια εγγύηση από την κυβέρνηση, δηλαδή την υπόσχεση ότι οι ΗΠΑ δεν θα συμπεριλάβουν την CXMT στον Κατάλογο Οντοτήτων σε μέλλοντα χρόνο.

Μάλιστα, ο Τραμπ επέτρεψε το 2025 στην Nvidia να πουλήσει προηγμένα τσιπ H200 στην Κίνα, μια κίνηση στην οποία πολλοί από τους αξιωματούχους του αντιτάχθηκαν.

Τον Φεβρουάριο του 2026 το Πεντάγωνο επικαιροποίησε τη λίστα 1260H, προτού την αποσύρει μέσα σε μία ώρα.

Αρκετές πηγές ανέφεραν ότι η λίστα αφαιρέθηκε επειδή ο Λευκός Οίκος εξοργίστηκε με το γεγονός ότι κάποιος στο Πεντάγωνο είχε αφαιρέσει τις CXMT και YMTC.

Όταν το Πεντάγωνο επανακυκλοφόρησε τη λίστα αυτόν τον μήνα, και οι δύο κινεζικές εταιρείες κατασκευής τσιπ μνήμης είχαν επανεμφανιστεί σε αυτήν.

Ήδη εκφράζονται αντιδράσεις

Το Κογκρέσο πιθανότατα θα προβάλει έντονες αντιρρήσεις στην περίπτωση που η κυβέρνηση εγκρίνει τις αγορές της Apple από την CXMT, η οποία είναι άλλωστε ο… εθνικός πρωταθλητής της Κίνας.

«Η επιλογή της Apple να συνεργαστεί με μια κινεζική στρατιωτική εταιρεία θα ήταν ένα σοβαρό λάθος», δήλωσε στους FT ο John Moolenaar, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της ειδικής επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Κίνα.

«Δεν έχει κανένα νόημα για την κυβέρνηση αν αποσυνδέσει αφενός την Αμερική από τις κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες της Κίνας, μόνο και μόνο για να εγκρίνει νέες εξαρτήσεις σε έναν τομέα τόσο κρίσιμο όσο η τεχνητή οημοσύνη», δήλωσε ο Michael Sobolik, ειδικός σε θέματα ασφάλειας στο Ινστιτούτο Hudson.

Εκτός Κίνας, ο κλάδος των τσιπ μνήμης είναι σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένος σε τρεις εταιρείες. Η Apple βασίζεται στην αμερικανική κατασκευάστρια τσιπ Micron καθώς και στις νοτιοκορεατικές Samsung και SK Hynix για τη μνήμη DRam που χρησιμοποιείται στις συσκευές της.

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