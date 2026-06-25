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Apple: Αυξάνει τις τιμές σε MacBook – iPad λόγω εκτίναξης του κόστους μνήμης

Η Apple δεν έχει αποκαλύψει ποια μέτρα, εκτός από την αύξηση των τιμών, έχει λάβει για να αντιμετωπίσει την αύξηση του κόστους της μνήμης

Τεχνολογία 25.06.2026, 18:00
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Apple: Αυξάνει τις τιμές σε MacBook – iPad λόγω εκτίναξης του κόστους μνήμης
Newsroom

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Σε αύξηση τιμών για τα iPad και τα MacBook προχώρησε η Apple την Πέμπτη, αναφέροντας ότι δεν μπορεί πλέον να προστατεύσει τους πελάτες της από την ραγδαία αύξηση του κόστους των τσιπ μνήμης και αποθήκευσης, η οποία οφείλεται στην επέκταση των κέντρων δεδομένων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι τιμές της μνήμης δυναμικής τυχαίας πρόσβασης (DRAM), που χρησιμοποιείται σε σχεδόν όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές συσκευές, αυξήθηκαν έως και 98% το πρώτο τρίμηνο του 2026

Η κίνηση αυτή δεν επηρεάζει την κύρια πηγή εσόδων της Apple, που είναι τα iPhone. Ωστόσο, θα ανεβάσει την αρχική τιμή του Neo —του φθηνότερου φορητού υπολογιστή της, ο οποίος στοχεύει στην κατάκτηση μεριδίου αγοράς από τους προσιτούς φορητούς υπολογιστές με Windows και Chromebook— από 599 δολάρια σε 699 δολάρια, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του.

Η αύξηση αυτή δείχνει ότι ακόμη και η πιο αξιόλογη εταιρεία καταναλωτικών ηλεκτρονικών στον κόσμο, με σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού που άλλες ανταγωνίστριες εταιρείες του κλάδου θα ζήλευαν, δεν είναι απρόσβλητη από την απότομη άνοδο των τιμών των μνημών, η οποία έχει επισκιάσει τις προοπτικές για τις πωλήσεις smartphone και υπολογιστών.

Οι κατασκευαστές μνημών, όπως η Micron, έχουν δώσει προτεραιότητα τους τελευταίους μήνες στις παραγγελίες από κατασκευαστές τσιπ τεχνητής νοημοσύνης όπως η Nvidia, βοηθώντας τους να σημειώσουν ρεκόρ κερδών, αλλά αφήνοντας ελάχιστη προσφορά για τους κατασκευαστές ηλεκτρονικών ειδών, οι οποίοι αναγκάστηκαν να αυξήσουν τις τιμές τους.

«Ποτέ δεν έχουμε δει μια τέτοια αύξηση στις τιμές των εξαρτημάτων, τόσο μεγάλη και τόσο γρήγορη», ανέφερε η Apple σε δήλωσή της. «Μέχρι τώρα έχουμε προστατεύσει τους πελάτες μας από αυτές τις αυξήσεις, αλλά τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πρέπει να αρχίσουμε να αυξάνουμε τις τιμές σε μια σειρά προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών αυξήσεων για το iPad και το Mac.»

Η Apple αύξησε την τιμή του MacBook Air με χωρητικότητα 512 gigabytes, η οποία ανέβηκε στα $1.299 από $1.099, ενώ η τιμή του MacBook Pro με χωρητικότητα 1 terabyte αυξήθηκε στα $1.999 από $1.699, σύμφωνα με τις ενημερωμένες τιμές στην ιστοσελίδα της. Το iPad Air με χωρητικότητα 128 gigabytes αυξήθηκε από $599 σε $749, μεταξύ άλλων αλλαγών.

Η Apple ανέφερε τον Απρίλιο ότι τα υπάρχοντα αποθέματα την είχαν βοηθήσει να διατηρήσει τα μικτά περιθώρια κέρδους της πάνω από τις προσδοκίες της Wall Street, αλλά ότι η αύξηση του κόστους της μνήμης θα άρχιζε να γίνεται αισθητή μέχρι το τέλος αυτού του μήνα, με την κερδοφορία να αναμένεται να σημειώσει ελαφρά πτώση.

«Αναμένουμε σημαντικά υψηλότερο κόστος μνήμης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Tιμ Κουκ σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές στα τέλη Απριλίου.

«Αν και δεν δίνουμε λεπτομέρειες πέρα από τον Ιούνιο, μπορώ να σας πω ότι, μετά το τρίμηνο του Ιουνίου, πιστεύουμε ότι το κόστος της μνήμης θα ασκήσει αυξανόμενη επίδραση στην επιχείρησή μας», είχε δηλώσει ο Κουκ.

Αύξηση πίεσης στους κατασκευαστές ηλεκτρονικών συσκευών

Η Apple δεν έχει αποκαλύψει ποια μέτρα, εκτός από την αύξηση των τιμών, έχει λάβει για να αντιμετωπίσει την αύξηση του κόστους της μνήμης. Η εταιρεία δήλωσε την Πέμπτη: «Γνωρίζουμε ότι αυτά δεν είναι ευχάριστα νέα και εργαζόμαστε ασταμάτητα για να βρούμε λύσεις».

Οι τιμές της μνήμης δυναμικής τυχαίας πρόσβασης (DRAM), που χρησιμοποιείται σε σχεδόν όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές συσκευές, αυξήθηκαν έως και 98% το πρώτο τρίμηνο του 2026 και αναμένεται να σημειώσουν περαιτέρω άνοδο κατά 58% έως 63% το τρέχον τρίμηνο, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης της βιομηχανίας TrendForce.

Αυτή η ραγδαία αύξηση, που ονομάστηκε από ορισμένους ειδικούς «RAMageddon», οφείλεται στην έκρηξη της κατασκευής κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, με εταιρείες όπως η Nvidia να υπογράφουν μακροπρόθεσμες συμφωνίες με κατασκευαστές μνήμης που αγωνίζονται να αυξήσουν την παραγωγική τους ικανότητα.

Η Micron ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έχει εξασφαλίσει 22 δισεκατομμύρια δολάρια από τέτοιες μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις πελατών που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τον εφοδιασμό τους σε μνήμη.

Η αύξηση του κόστους αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις πωλήσεις συσκευών φέτος, με την εταιρεία ερευνών IDC να εκτιμά ότι η αγορά των smartphone θα σημειώσει τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση στην ιστορία της, της τάξης του 14% περίπου, ενώ η αγορά των υπολογιστών θα υποχωρήσει κατά 11,3%.

«Το περιβάλλον στον τομέα της μνήμης είναι δύσκολο και θα παραμείνει δομικά δύσκολο στο άμεσο μέλλον», δήλωσε ο Μπεν Μπατζαρίν, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τεχνολογικών συμβουλών Creative Strategies.

«Είχαμε ήδη ενδείξεις ότι η Apple θα χρειαστεί να αυξήσει τις τιμές, και δεδομένου ότι η εφοδιαστική της αλυσίδα είναι εξίσου καλή με οποιαδήποτε άλλη, υπάρχει ανησυχία ότι ο υπόλοιπος κλάδος ίσως χρειαστεί να αυξήσει τις τιμές ακόμη περισσότερο από την Apple».

Μεταξύ των αξιοσημείωτων θετικών εξελίξεων συγκαταλέγεται το MacBook Neo που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο, το οποίο συνέβαλε στις ισχυρές προβλέψεις πωλήσεων της Apple για το τρίμηνο που λήγει τον Ιούνιο και οδήγησε μάλιστα ορισμένους αναλυτές του κλάδου να αναθεωρήσουν τις εκτιμήσεις τους για τις πωλήσεις προσωπικών υπολογιστών.

Με την αύξηση της τιμής του, έχει πλέον χάσει το πλεονέκτημα των 100 δολαρίων έναντι του φορητού υπολογιστή XPS 13 των 699 δολαρίων που παρουσίασε η Dell τον περασμένο μήνα ειδικά για να ανταγωνιστεί το Neo, ενώ παράλληλα το καθιστά πιο ακριβό από ορισμένα Chromebook της Lenovo και της Asus.

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