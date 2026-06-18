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Apple: Θα αυξήσει τις τιμές λόγω της κρίσης στα τσιπ μνήμης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple είπε ότι το αυξανόμενο κόστος καθιστά τις αυξήσεις τιμών «αναπόφευκτες» και δεν είναι ο μόνος

Tεχνητή νοημοσύνη 18.06.2026, 11:06
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Apple: Θα αυξήσει τις τιμές λόγω της κρίσης στα τσιπ μνήμης
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Σε αυξήσεις τιμών για τα προϊόντα της προχωράει η Apple, καθώς το κόστος των τσιπ μνήμης που χρησιμοποιεί έχει αυξηθεί κατακόρυφα, δήλωσε ο επικεφαλής του τεχνολογικού γίγαντα.

Ο Τιμ Κουκ, απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της Apple, δήλωσε στην Wall Street Journal ότι οι αυξήσεις τιμών είναι «αναπόφευκτες», καθώς η κατάσταση γύρω από τα τσιπ μνήμης έχει γίνει «μη βιώσιμη».

Δεν είπε πότε θα αυξηθούν οι τιμές ή ποια προϊόντα θα επηρεαστούν. Δεν είναι επίσης σαφές εάν οι αυξήσεις τιμών θα επηρεάσουν το iPhone 18, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.

Τα τσιπ μνήμης είναι απαραίτητα εξαρτήματα σε έξυπνες συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα, αλλά η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξήσει τις τιμές τους τούς τελευταίους μήνες.

«Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μετριάσουμε τις τεράστιες αυξήσεις που μας μετακυλίονται και προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους πελάτες μας από τις ανατιμήσεις, αλλά η κατάσταση έχει γίνει μη βιώσιμη», δήλωσε ο Κουκ στην WSJ.

«Υπάρχει λιγότερη προσφορά σε μια εποχή που οι καταναλωτές θέλουν συσκευές και οι κατασκευαστές μνήμης μετακυλίουν τεράστιες αυξήσεις τιμών», δήλωσε ο Κουκ.

«Σίγουρα χρειαζόμαστε την τιμολόγηση και την προσφορά μνήμης για να επιστρέψουν σε λογικά επίπεδα για τα καταναλωτικά προϊόντα. Αυτό είναι το συμπέρασμα».

Η τιμή της RAM -συνήθως ένα από τα φθηνότερα εξαρτήματα υπολογιστών- έχει υπερδιπλασιαστεί από τον Οκτώβριο του 2025.

Εκτός από την αυξανόμενη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη, ο πόλεμος στο Ιράν έχει επίσης διαταράξει την παγκόσμια προσφορά ηλίου, ενός αερίου κρίσιμου για την κατασκευή ημιαγωγών, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος των τσιπ υπολογιστών.

Apple

Ακριβότερα κατά 150 δολάρια τα νέα τηλέφωνα της Apple

Η μέση τιμή πώλησης των smartphone παγκοσμίως αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 20% το 2026 σε ιστορικό υψηλό, σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία Omdia.

Τα νέα τηλέφωνα της Apple είναι πιθανό να κοστίζουν έως και 150 δολάρια περισσότερο από τα iPhone 17s, καθώς η εταιρεία αναμένεται να αναβαθμίσει τις προδιαγραφές της για να υποστηρίξει νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε στο BBC ο αναλυτής αγοράς smartphone της Omdia, Τσιού Λε Ζουάν.

Οι περισσότερες μάρκες smartphone έχουν ήδη αυξήσει τις τιμές, έχουν αποσύρει τις προσφορές ή έχουν μειώσει τις προδιαγραφές για να προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους τους ως απάντηση στο αυξανόμενο κόστος, πρόσθεσε. «Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα τιμολόγησης, όχι μια προσωρινή αύξηση», είπε.

Άλλοι τεχνολογικοί γίγαντες έχουν επισημάνει την πίεση στη βιομηχανία κατασκευής τσιπ.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο BBC πρόσφατα, στέλεχος της Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) δεν θα απέκλειε αυξήσεις τιμών καθώς ο πληθωρισμός αύξησε το κόστος της.

Η TSMC κατασκευάζει τα πιο προηγμένα τσιπ που έχουν σχεδιαστεί από εταιρείες όπως η Apple, η Nvidia και η AMD.

Νωρίτερα φέτος, η Samsung δήλωσε ότι αναμένει ότι οι ελλείψεις σε τσιπ μνήμης θα αυξήσουν τις τιμές των ηλεκτρονικών συσκευών.

Τον Απρίλιο, η Sony αύξησε την τιμή των κονσολών PlayStation 5 κατά 90 λίρες στο Ηνωμένο Βασίλειο και 100 δολάρια στις ΗΠΑ ως αποτέλεσμα των «συνεχιζόμενων πιέσεων στο παγκόσμιο οικονομικό τοπίο».

Η Nintendo δήλωσε αργότερα ότι θα αυξήσει την τιμή του Switch 2 από τον Σεπτέμβριο λόγω «αλλαγών στις συνθήκες της αγοράς».

Το iPhone 17 είναι δημοφιλές από τότε που κυκλοφόρησε η σειρά τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι πωλήσεις συσκευών Apple αυξήθηκαν κατά 17% τους πρώτους τρεις μήνες του 2026 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο, χάρη στην ισχυρή ζήτηση στην Κίνα.

Η Apple αφαίρεσε την επιλογή εισαγωγικού επιπέδου από τους συμπαγείς υπολογιστές Mac Mini, αυξάνοντας την τιμή εκκίνησης κατά περίπου 200 δολάρια νωρίτερα φέτος.

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