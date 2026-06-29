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PMI: Νέα συνεργασία με τον Andrea Bocelli για το «Believe. Further»

Η Philip Morris International (PMI) και ο Andrea Bocelli εγκαινιάζουν την πλατφόρμα «Believe. Further», με στόχο να ανοίξουν έναν ευρύτερο διάλογο για την πρόοδο και τη θετική αλλαγή

Business 29.06.2026, 15:09
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PMI: Νέα συνεργασία με τον Andrea Bocelli για το «Believe. Further»
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Από την πεποίθηση ότι η πρόοδος γεννιέται όταν αμφισβητούνται τα καθιερωμένα, η Philip Morris International (PMI) και ο Andrea Bocelli εγκαινιάζουν το «Believe. Further», μια νέα πολυετή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από τη θετική αλλαγή. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στη Βενετία, αναδεικνύοντας το κοινό όραμα των δύο πλευρών για ένα μέλλον όπου η καινοτομία, η πίστη και η εξέλιξη συνυπάρχουν.

Η νέα πλατφόρμα της PMI «Believe. Further»

Ειδικότερα, η Philip Morris International (PMI) και ο Andrea Bocelli παρουσίασαν το “Believe. Further”, μία πολυετή πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για να εμπλέξει το κοινό σε μία ευρύτερη συζήτηση γύρω από την πρόοδο και τη θετική αλλαγή.

Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να εμπλέξει το κοινό σε μία ευρύτερη συζήτηση γύρω από την πρόοδο και τη θετική αλλαγή

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου, στον Torre dell’ Arsenale στη Βενετία, έναν χώρο όπου η ιστορική κληρονομιά συναντά τη διαρκή εξέλιξη, αποτελώντας το κατάλληλο σκηνικό για δύο φωνές που μοιράζονται την ίδια διαδρομή.

Η πίστη στην πρόοδο ως κοινό σημείο αναφοράς

«Τι κάνεις όταν ο κόσμος έχει ήδη αποφασίσει ποιος είσαι;»

Από αυτό το ερώτημα ξεκινά το “Believe. Further”. Μία πρωτοβουλία που βασίζεται στην κοινή πίστη στην πρόοδο και στην κοινή πεποίθηση για τη δύναμη της αλλαγής. Σε μία εποχή όπου η επιστήμη και η τεχνολογία προσφέρουν καλύτερες επιλογές, έρχονται κοντά δύο φωνές που, ανεξάρτητα αλλά και παράλληλα, βρίσκονται σε μία διαρκή διαδικασία αλλαγής, προσκαλώντας την έναρξη μίας διαφορετικής συζήτησης με την κοινωνία συνολικά.

Η πορεία του Andrea Bocelli έχει καθοριστεί από την πίστη. Από τα πρώτα βήματα της καριέρας του έως τις σημαντικότερες σκηνές του κόσμου, ακολούθησε μία διαδρομή που διαμορφώθηκε από την πεποίθηση και το θάρρος να υπερβεί αυτό που ο κόσμος πίστευε ότι μπορούσε να γίνει.

Δύο διαφορετικές διαδρομές με κοινό προορισμό

Η πορεία μετασχηματισμού της Philip Morris International, αντανακλά την ίδια δομή, με κινητήριο δύναμη τις αποφάσεις που ελήφθησαν από νωρίς, τη σταθερή δέσμευση και την πειθαρχία που απαιτείται για να επιτευχθεί αλλαγή με διάρκεια στον χρόνο. Σήμερα, ο μετασχηματισμός αυτός αποτυπώνεται και μετριέται στην πράξη: τα smoke-free προϊόντα αντιπροσωπεύουν το 43% των καθαρών εσόδων της PMI και διατίθενται σε 108 αγορές παγκοσμίως.

«Δεσμευτήκαμε να μετασχηματίσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, με καλύτερες εναλλακτικές, γιατί αυτό ήταν το σωστό και μπορούσαμε να το κάνουμε. Δεν υπήρχε καμία δεύτερη σκέψη.», δήλωσε ο Massimo Andolina, President Europe Region της Philip Morris International. «Σήμερα εγκαινιάζουμε τη συνεργασία μας με τον Andrea Bocelli στη Βενετία, με στόχο να αναδείξουμε όσα μπορούν να καταστήσουν δυνατά η τεχνολογία και η καινοτομία και να δείξουμε ότι αυτή η πρόοδος δεν αποτελεί πλέον προοπτική, αλλά πραγματικότητα.»

«Πάντα πίστευα στη σημασία του να παραμένει κανείς πιστός στις αξίες του και να αγκαλιάζει κάθε στάδιο της διαδρομής του, μαθαίνοντας μέσα από αυτή», δήλωσε ο Andrea Bocelli. «Πρέπει να θεωρούμε εφικτό ακόμη και αυτό που μοιάζει αδύνατο, όταν μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και την πρόοδο της ανθρωπότητας.»

Δύο διαφορετικές διαδρομές με κοινό προορισμό

Σχεδιασμένη για να απευθυνθεί σε πολιτιστικά, θεσμικά και επιχειρηματικά κοινά σε όλη την Ευρώπη, η πλατφόρμα “Believe. Further” θα εξελίσσεται διαρκώς, διευρύνοντας την απήχησή της, καθώς ο διάλογος γύρω από την πρόοδο συνεχίζεται. Εκφράζει μία κοινή προσέγγιση για το μέλλον και μία κοινή πεποίθηση ότι η πρόοδος έχει σημασία και αποτελεί τη μόνη κατεύθυνση που αξίζει να επιλέξει κανείς.

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