 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(10) "Industries"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Γερμανία: Από ατμομηχανή της Ευρώπης σε οικονομία που αναζητά νέα πορεία

To μοντέλο που ανέδειξε την Γερμανία σε παγκόσμια εξαγωγική δύναμη δοκιμάζεται από την Κίνα, τον προστατευτισμό και τις γεωπολιτικές αναταράξεις

Economy 29.06.2026, 22:00
Σχολιάστε
Γερμανία: Από ατμομηχανή της Ευρώπης σε οικονομία που αναζητά νέα πορεία
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Λίγες οικονομίες στον κόσμο έχουν ταυτίσει τόσο έντονα την ευημερία τους με το ελεύθερο εμπόριο όσο η Γερμανία. Για σχεδόν δύο δεκαετίες, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αξιοποίησε την παγκοσμιοποίηση, αναπτύσσοντας ένα ισχυρό εξαγωγικό μοντέλο που τη μετέτρεψε σε βιομηχανική υπερδύναμη.

Σήμερα, όμως, οι ίδιες ανοιχτές αγορές που τροφοδότησαν την ανάπτυξή της εξελίσσονται σε πηγή ευπάθειας, καθώς ο παγκόσμιος οικονομικός χάρτης αλλάζει με ταχύτητα.

Γερμανία: Από κερδισμένη της παγκοσμιοποίησης σε οικονομία υπό πίεση

Η Γερμανία υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους ωφελημένους της παγκοσμιοποίησης. Οι ισχυρές εξαγωγές αυτοκινήτων, μηχανημάτων, ιατρικού εξοπλισμού και βιομηχανικών προϊόντων εξασφάλισαν σχεδόν είκοσι χρόνια συνεχούς ανάπτυξης.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή έχει αλλάξει δραματικά.

Η Κίνα, που για χρόνια αποτελούσε έναν από τους μεγαλύτερους πελάτες των γερμανικών επιχειρήσεων, έχει εξελιχθεί σε έναν πανίσχυρο βιομηχανικό ανταγωνιστή. Παράγει πλέον πολλά από τα ίδια προϊόντα σε πολύ χαμηλότερες τιμές, συχνά με αντίστοιχη ή ακόμη και υψηλότερη ποιότητα.

Η Κίνα, που για χρόνια αποτελούσε έναν από τους μεγαλύτερους πελάτες των γερμανικών επιχειρήσεων, έχει εξελιχθεί σε έναν πανίσχυρο βιομηχανικό ανταγωνιστή

Το αποτέλεσμα είναι διπλό: τα κινεζικά προϊόντα κατακλύζουν την ευρωπαϊκή αγορά, ενώ ταυτόχρονα εκτοπίζουν τις γερμανικές εταιρείες και σε τρίτες χώρες.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλάζουν τους κανόνες

Η γερμανική οικονομία βρίσκεται πλέον εκτεθειμένη σε μια σειρά εξωτερικών παραγόντων που δύσκολα μπορεί να ελέγξει.

Οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι περιορισμοί στις εξαγωγές τεχνολογίας, η αύξηση των τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου με το Ιράν, αλλά και οι κινεζικοί περιορισμοί στις εξαγωγές σπάνιων γαιών έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τη γερμανική βιομηχανία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να απαγορεύσουν νωρίτερα – μέσα στον Ιούνιο – την εξαγωγή των πιο προηγμένων μεγάλων γλωσσικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic προς την Ευρώπη για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η εξέλιξη αυτή άφησε πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη σε μειονεκτική θέση έναντι των αμερικανικών ανταγωνιστών τους.

Παράλληλα, οι περιορισμοί που επέβαλε το Πεκίνο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, εν μέσω της εμπορικής αντιπαράθεσης με την Ουάσιγκτον, προκάλεσαν προβλήματα στην παραγωγή γερμανικών επιχειρήσεων, από την αυτοκινητοβιομηχανία μέχρι τη βιομηχανία αμυντικού εξοπλισμού.

Η ανάπτυξη παραμένει εύθραυστη στην Γερμανία

Η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς επιχειρεί να δώσει νέα ώθηση στην οικονομία μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις, μειώσεις στο ενεργειακό κόστος, αλλά και αυξημένες δημόσιες δαπάνες για την άμυνα και τις υποδομές.

Παράλληλα, το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει σταδιακή αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης από τα 67 στα 70 έτη, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη μείωση των πιέσεων στο ασφαλιστικό σύστημα.

Παρά τις πρωτοβουλίες αυτές, οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν υποτονικές.Όπως αναφέρει η Wall Street Journal εκτός από τη σχετικά χαμηλή ανεργία και το περιορισμένο δημόσιο χρέος, οι περισσότεροι οικονομικοί δείκτες εμφανίζουν ανησυχητική εικόνα.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί φέτος κατά 1% ή και λιγότερο, ενώ από το 2019 η γερμανική οικονομία υπολείπεται συστηματικά του μέσου ρυθμού ανάπτυξης της Ευρωζώνης.

Οι επενδύσεις βρίσκονται σε πτωτική πορεία από το 2020, όταν αντίστοιχα σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία ακολουθούν ανοδική τροχιά. Ταυτόχρονα, οι θέσεις εργασίας στη μεταποίηση υποχώρησαν στα 6,6 εκατομμύρια, το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.

Τα μαθήματα από τις μεταρρυθμίσεις του Σρέντερ

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με οικονομική στασιμότητα.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 η χώρα προσπαθούσε ακόμη να απορροφήσει το υψηλό κόστος της επανένωσης, ενώ η ανεργία είχε εκτοξευθεί και το εργατικό κόστος συγκαταλεγόταν στα υψηλότερα παγκοσμίως.

Το 2003 η κυβέρνηση του τότε καγκελάριου Γκέρχαρντ Σρέντερ προχώρησε σε βαθιές μεταρρυθμίσεις: περιόρισε τα επιδόματα ανεργίας, μείωσε τη φορολογία και έδωσε μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις για τον καθορισμό των μισθών.

Μέσα σε δύο χρόνια η ανεργία άρχισε να μειώνεται, οι εξαγωγές εκτοξεύθηκαν και τα δημόσια οικονομικά ενισχύθηκαν σημαντικά. Για έξι συνεχόμενα χρόνια η Γερμανία ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αγαθών στον κόσμο, τόσο κατά κεφαλήν όσο και σε απόλυτους αριθμούς.

Η νέα πρόκληση λέγεται Κίνα

Σύμφωνα με πολλούς οικονομολόγους, ακόμη και αν η Γερμανία ανακτήσει μέρος της ανταγωνιστικότητάς της, αυτό ίσως δεν αρκεί πλέον.

Οι διεθνείς αγορές έχουν αλλάξει και πολλές χώρες δεν χρειάζονται πλέον στον ίδιο βαθμό τα προϊόντα που επί δεκαετίες αποτελούσαν τη βάση της γερμανικής οικονομικής επιτυχίας.

«Ο Σρέντερ δεν είχε να αντιμετωπίσει το δεύτερο σοκ από την Κίνα», εξηγεί στο δημοσίευμα της Wall Street Journal ο διευθυντής του Γερμανικού Οικονομικού Ινστιτούτου, Michael Hüther .

Ο ίδιος θεωρεί ότι η μείωση της γραφειοκρατίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση.

«Ας φανταστούμε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωνε πως από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα καταργηθούν όλες οι υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων από τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν εκ νέου. Αυτό θα είχε τεράστια επίδραση. Μερικές φορές χρειαζόμαστε τέτοια σήματα».

Η εξάρτηση από τις πρώτες ύλες και την τεχνητή νοημοσύνη

Οι προκλήσεις δεν περιορίζονται μόνο στις πρώτες ύλες.

Οι Ευρωπαίοι έχουν αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, όμως τα θεμελιώδη μοντέλα, οι υπολογιστικές υποδομές και οι μεγάλες υπολογιστικές δυνατότητες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό υπό αμερικανικό έλεγχο.

«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα ακόμη στοιχείο στις αλυσίδες αξίας μας, αλλά μια τεχνολογία που θα επηρεάσει όλους τους τομείς της οικονομίας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα αναπτύσσεται και εδώ, τοπικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικότερο από την προστασία παλαιών βιομηχανιών», λέει η Katharina Erhardt, επικεφαλής του Industrial Policy Lab στο Kiel Institute for the World Economy.

Οι τρεις προτεραιότητες του Βερολίνου

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας KfW, Dirk Schumacher , εκτιμά ότι η Γερμανία πρέπει να κινηθεί ταυτόχρονα σε τρία μέτωπα: να εξασφαλίσει περισσότερες πηγές κρίσιμων πρώτων υλών, να ενισχύσει τη χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων και να προστατεύσει την ευρωπαϊκή αγορά από τις ιδιαίτερα φθηνές κινεζικές εισαγωγές.

«Η Γερμανία ήταν σίγουρα ένας από τους μεγάλους κερδισμένους της παγκοσμιοποίησης. Όμως οι αλληλεξαρτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλο. Σε έναν κόσμο όπου η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες δεν είναι πλέον δεδομένη, η μεγάλη ενσωμάτωση στην παγκόσμια οικονομία μπορεί να σε κάνει πιο ευάλωτο», λέει ο Schumacher στη Wall Street Journal.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι η προσαρμογή δεν μπορεί να καθυστερήσει.

«Υπάρχουν ασφαλώς κόστη και κίνδυνοι, όμως εξαρτώνται και από το πώς θα αντιδράσει η άλλη πλευρά. Η Κίνα επίσης έχει να χάσει. Μπορείς να ενισχύσεις την ανθεκτικότητά σου, αλλά όσο περισσότερο καθυστερείς, τόσο περισσότερη βιομηχανική τεχνογνωσία και προστιθέμενη αξία κινδυνεύεις να χάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά στη Wall Street Journal.

Περίπου το 10% με 30% της αξίας των προϊόντων που κατασκευάζει η γερμανική βιομηχανία εξαρτάται από εισαγόμενες πρώτες ύλες, όπως ο χαλκός και το λίθιο. Παρότι η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ειδικό ταμείο για τη χρηματοδότηση στρατηγικών πρώτων υλών, το μέγεθός του παραμένει περιορισμένο, ενώ οι προσπάθειες ανακύκλωσης σπάνιων γαιών και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Παράλληλα, το Βερολίνο εμφανίζεται πλέον πιο θετικό στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυστηρότερα μέτρα απέναντι στις κρατικά επιδοτούμενες κινεζικές εισαγωγές.

Ωστόσο, κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι πολλές γερμανικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από κινεζικές πρώτες ύλες και εξαρτήματα, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια μιας πιο επιθετικής στάσης απέναντι στο Πεκίνο.

Η επόμενη ημέρα για τη γερμανική οικονομία δεν θα κριθεί μόνο από την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητάς της, αλλά και από την ικανότητά της να προσαρμοστεί σε έναν κόσμο όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις, ο τεχνολογικός ανταγωνισμός και η αναδιάταξη του παγκόσμιου εμπορίου αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού.

Το μοντέλο που για δεκαετίες στηρίχθηκε στις εξαγωγές καλείται πλέον να επαναπροσδιοριστεί, καθώς η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αναζητά μια νέα ισορροπία ανάμεσα στην ανοιχτή αγορά και τη στρατηγική αυτονομία.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Γερμανία: Από ατμομηχανή της Ευρώπης σε οικονομία που αναζητά νέα πορεία
Economy

Η δύσκολη εξίσωση της γερμανικής οικονομίας
Απογραφή ασανσέρ: Τελευταία ευκαιρία
Economy

Απογραφή ασανσέρ: Τελευταία ευκαιρία
ΕTEπ: Τριπλασιάζει τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις και στην Ελλάδα
Βιομηχανία

Τριπλασιάζει η ΕΤΕπ τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις στην Ελλάδα
Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας με έμφαση στον IMEC
Economy

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας - Ινδίας με έμφαση στον IMEC
Χατζηθεοδοσίου: Γιατί μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο και όχι από αύριο;
Economy

Χατζηθεοδοσίου: Γιατί μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο και όχι από αύριο;
Invel Real Estate: Ξεπέρασε τα 400 εκατ. ευρώ το Eudora Fund 2
Ακίνητα

Invel Real Estate: Ξεπέρασε τα 400 εκατ. ευρώ το Eudora Fund 2

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Attica Stores: Η IPO που αλλάζει τους κανόνες των εισαγωγών στο Euronext Athens
Business

Τα ρεκόρ και οι καινοτομίες που έφερε η IPO της Attica Stores

Η δημόσια εγγραφή της Attica Stores συγκέντρωσε περισσότερους από 4.000 επενδυτές – Το καινοτόμο μοντέλο της διάθεσης μετοχών χωρίς αύξηση κεφαλαίου

Γιώργος Μανέττας
90η ΔΕΘ: Μέτρα για τους μικρομεσαίους σχεδιάζει το Μαξίμου
Economy

Με το βλέμμα στους μικρομεσαίους το «καλάθι» της ΔΕΘ

Τα σενάρια για μέτρα στην 90η ΔΕΘ - Αλλαγές στη φορολογία των ΜμΕ, στο τέλος επιτηδεύματος και στην προκαταβολή φόρου

Ντίνος Σιωμόπουλος
Σαντορίνη: Η κλιματική κρίση απειλεί το Ασύρτικο – Οι οινοποιοί αναζητούν λύσεις απέναντι στην ξηρασία
AGRO

Πώς η Σαντορίνη θα σώσει τον αμπελώνα της

Στη Σαντορίνη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι ακραίες θερμοκρασίες αλλάζουν το μέλλον του ιστορικού αμπελώνα του νησιού, οδηγώντας τους οινοποιούς σε νέες τεχνολογικές λύσεις

Νατάσα Σινιώρη
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει τον Τραμπ – Δεν μπορεί να αποπέμψει τη διοικήτρια της Fed Λίζα Κουκ
World

«Φρένο» στον Λευκό Οίκο – Η ανεξαρτησία της Fed βγαίνει νικήτρια

Στις ΗΠΑ, η απόφαση-ορόσημο του Ανώτατου Δικαστηρίου προστατεύει την ανεξαρτησία της Federal Reserve και περιορίζει τις εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ

Νατάσα Σινιώρη
Νόμος Κατσέλη: Τα άτοκα δάνεια και η πιθανή επόμενη μάχη
Economy

Τα άτοκα δάνεια του ν. Κατσέλη και η πιθανή επόμενη μάχη

Ο Νόμος Κατσέλη περιλαμβάνει και οφειλέτες που μένουν εκτός της τελευταίας ρύθμισης με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου

Αγης Μάρκου
Ελληνικά νοικοκυριά: Αυξήθηκε 23% ο πλούτος αλλά η σύγκλιση αργεί
Economy

Ανεβαίνει ο πλούτος των νοικοκυριών, αλλά η σύγκλιση δεν ήρθε…

Ο πλούτος για τα ελληνικά νοικοκυριά σύμφωνα με την ΕΚΤ ανήλθε στα 117.936 ευρώ – Παραμένει χαμηλότερος από τα επίπεδα προ της οικονομικής ύφεσης

Αναστάσιος Μαντικίδης
Sephora: Εισάγει «ήσυχες ώρες» στα καταστήματα για μια πιο ήρεμη εμπειρία αγορών
Business

Καταστήματα... εκκλησίες: Η Sephora αλλάζει το shopping

Η Sephora εφαρμόζει παγκοσμίως τις «ήσυχες ώρες», δημιουργώντας ένα πιο ήρεμο και συμπεριληπτικό περιβάλλον αγορών για όλους τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Εξοχική κατοικία: Θησαυρό σε Κρήτη και Ιόνιο αναζητούν οι ξένοι επενδυτές
Ακίνητα

Θησαυρό στην Ελλάδα αναζητούν οι ξένοι - Οι περιοχές «μαγνήτες»

Γιατί εκτινάχθηκε το ενδιαφέρον για εξοχική κατοικία - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Elxis – At Home in Greece

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Economy
Γερμανία: Από ατμομηχανή της Ευρώπης σε οικονομία που αναζητά νέα πορεία
Economy

Η δύσκολη εξίσωση της γερμανικής οικονομίας

To μοντέλο που ανέδειξε την Γερμανία σε παγκόσμια εξαγωγική δύναμη δοκιμάζεται από την Κίνα, τον προστατευτισμό και τις γεωπολιτικές αναταράξεις

Νατάσα Σινιώρη
ΕTEπ: Τριπλασιάζει τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις και στην Ελλάδα
Βιομηχανία

Τριπλασιάζει η ΕΤΕπ τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Ιωάννης Τσακίρης σημείωσε ότι οι συνθήκες ασφαλείας στην Ευρώπη έχουν μεταβληθεί ριζικά

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας με έμφαση στον IMEC
Economy

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας - Ινδίας με έμφαση στον IMEC

Σημαντική πρωτοβουλία για το παγκόσμιο εμπόριο, τις ενεργειακές ροές και την ψηφιακή συνδεσιμότητα ο IMEC, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου

Χατζηθεοδοσίου: Γιατί μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο και όχι από αύριο;
Economy

Χατζηθεοδοσίου: Γιατί μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο και όχι από αύριο;

Δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις στην εφαρμογή μέτρων που θα αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, αναφέρει ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

Invel Real Estate: Ξεπέρασε τα 400 εκατ. ευρώ το Eudora Fund 2
Ακίνητα

Invel Real Estate: Ξεπέρασε τα 400 εκατ. ευρώ το Eudora Fund 2

Το Eudora Fund 2 της Invel Real Estate εστιάζει στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με κύριες αγορές την Ελλάδα και την Ιταλία

Θεοδωρικάκος: Τέλος το πλαφόν – Δέσμευση για πάγωμα τιμών
Economy

Θεοδωρικάκος: Τέλος το πλαφόν - Η δέσμευση για τις τιμές

Συμφωνία της κυβέρνησης με τις επιχειρήσεις για σταθεροποίηση των τιμών σε πρώτη φάση στους μήνες του καλοκαιριού, δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Καύσιμα: Από το 33% στο 23% η παραβατικότητα στις αντλίες – Πώς τα λουκέτα άλλαξαν την εικόνα
Economy

Ένα στα τέσσερα πρατήρια εξακολουθεί να «πειράζει» την αντλία

Τι έδειξε έρευνα του ΕΜΠ για την παραβατικότητα στα καύσιμα – Ο ρόλος των ελέγχων και τι είπε ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ για το πλαφόν

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Latest News
Γερμανία: Από ατμομηχανή της Ευρώπης σε οικονομία που αναζητά νέα πορεία
Economy

Η δύσκολη εξίσωση της γερμανικής οικονομίας

To μοντέλο που ανέδειξε την Γερμανία σε παγκόσμια εξαγωγική δύναμη δοκιμάζεται από την Κίνα, τον προστατευτισμό και τις γεωπολιτικές αναταράξεις

Νατάσα Σινιώρη
Maersk: Αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις κερδών του 2026
Ποντοπόρος

Έως 3 δισ. πάνω η πρόβλεψη κερδών της Maersk για το 2026

Η πρόβλεψη της Maersk για τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων αναθεωρήθηκε σε 8 έως 10 δισ. από 4,5 έως 7 δισ. δολάρια

Πρωτεΐνη: Η αυξανόμενη ζήτηση φέρνει κρίση στη γαλακτοβιομηχανία των ΗΠΑ
World

Η «τρέλα» για την πρωτεΐνη αιφνιδιάζει την γαλακτοβιομηχανία

Η αμερικανική εμμονή με την πρωτεΐνη δημιουργεί ελλείψεις στην αγορά και αναγκάζει τη γαλακτοβιομηχανία να επιταχύνει επενδύσεις

Νατάσα Σινιώρη
Government Readies Pre-Election Tax Cuts, Courts Self-Employed
English Edition

Government Readies Pre-Election Tax Cuts, Courts Self-Employed

The package will favor small businesses and the self-employed over salaried workers and pensioners, while the government has ruled out reviving the 13th pension and salary scrapped during the debt crisis.

Meliá Hotels: Νέο ξενοδοχείο στην Κέρκυρα
Τουρισμός

Νέο ξενοδοχείο στην Κέρκυρα από την Meliá Hotels International,

Η μονάδα που εντάσεται στον ισπανικό ξενοδοχειακό όμιλο Meliá Hotels είναι η πρώτη στην Κέρκυρα και η έβδομη στην Ελλάδα

Σέφκοβιτς: Θέλει αποτελέσματα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με Κίνα έως τον Οκτώβριο
World

Σε εμπορικό deal Κίνα ελπίζει ο Σέφκοβιτς έως τον Οκτώβριο

Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας έναντι της ΕΕ έφτασε τα 360,6 δισ. ευρώ

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμίας υποβολής Δηλώσεων Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων GIR

Η μετάθεση της ημερομηνίας γίνεται και για τη διευκόλυνση των υπόχρεων οντοτήτων – μελών ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων

ΕΟΤ: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του μέσα από 10 ερωταπαντήσεις
Τουρισμός

Δέκα ερωτήσεις κι απαντήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΟΤ

Τι ακριβώς είναι το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΕΟΤ και τι περιλαμβάνει

Stellantis: Παρατείνει τη θερινή διακοπή λειτουργίας στο εργοστάσιο του Τορίνο
World

Παράταση για τα... ρολά στο εργοστάσιο του Fiat 500 στο Τορίνο

Η διακοπή αποτελεί άμεση αντίδραση στην επίμονη έλλειψη εξαρτημάτων από βασικούς προμηθευτές της Stellantis

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Nέα διεθνής διάκριση
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Παγκόσμια διάκριση για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς κατέκτησε την 2η θέση στον διεθνή διαγωνισμό Project Management Championship (PMC)

Lindt: Πορεία προς το χειρότερο τρίμηνο των τελευταίων 17 ετών λόγω των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών
World

Προς το χειρότερο τρίμηνο των τελευταίων 17 ετών η Lindt

Η ελβετική σοκολοατοποιία Lindt αύξησε τις τιμές πέρυσι κατά σχεδόν 20% λόγω της αύξησης των τιμών του κακάο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ινδία: «Βλέπει» επιστροφή σε ανάπτυξη 8% εάν αποκλιμακωθούν οι γεωπολιτικές εντάσεις
World

«Βλέπει» επιστροφή σε ανάπτυξη 8% η Ινδία

Ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Σακτικάντα ​​Ντας, υπόσχεται περισσότερες οικονομικές μεταρρυθμίσεις «στα σκαριά» για την Ινδία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Στάση αναμονής στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στις ευρωαγορές

Με μικτά πρόσημα έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παρακολουθώντας πόσο εύθραυστη είναι η προσωρινή συμφωνία αποκλιμάκωσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

Apple: Στο στόχαστρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ινδίας – Καταγγέλλει «copy-paste» στην έρευνα
Business

Ινδία vs Apple: Η μεγάλη μάχη για τις πρακτικές του App Store

Η Apple ανεβάζει τους τόνους στην Ινδία, κατηγορώντας την αρχή ανταγωνισμού για αντιγραφή των ισχυρισμών αντιπάλων και αμφισβητώντας ευθέως την έρευνα για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης

Alpha Trust: Με ποσοστό 96,95% η Alpha Bank
Τράπεζες

Alpha Bank: Με ποσοστό 96,95% στην Alpha Trust

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση για τη διαγραφή των μετοχών της Alpha Trust από το Χρηματιστήριο

Απογραφή ασανσέρ: Τελευταία ευκαιρία
Economy

Απογραφή ασανσέρ: Τελευταία ευκαιρία

Εκπνέει η προθεσμία για την απογραφή ασανσέρ - Πού γίνεται και πόσο κοστίζει

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies