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Γερμανία: Στο τραπέζι η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης

Η επιτροπή προτείνει σταδιακές αυξήσεις κάθε δεκαετία ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής

World 21.06.2026, 16:48
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Γερμανία: Στο τραπέζι η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης
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Την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μελετά η Γερμανία ενώ σχεδιάζει την ίδρυση δικού της κρατικού συνταξιοδοτικού ταμείου, σύμφωνα με προτάσεις μιας επιτροπής που όρισε η κυβέρνηση, όπως ανέφεραν το Σάββατο πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα, καθώς η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αντιμετωπίζει το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού και των κλονιζόμενων δημόσιων οικονομικών.

Η επιτροπή προτείνει σταδιακές αυξήσεις κάθε δεκαετία ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής, με την ηλικία συνταξιοδότησης να φτάνει τα 70 έως το 2092, σύμφωνα με τους τρέχοντες υπολογισμούς της, ανέφεραν οι πηγές

• Σύμφωνα με την ισχύουσα γερμανική νομοθεσία, η ηλικία συνταξιοδότησης στη χώρα αναμένεται να φτάσει τα 67 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030

• Οι προτάσεις περιλαμβάνουν επίσης την κατάργηση της δυνατότητας νόμιμης πρόωρης συνταξιοδότησης από την ηλικία των 63 ετών χωρίς περικοπές, καθώς και τη δημιουργία ενός συνταξιοδοτικού ταμείου τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με τις πηγές

• Στόχος του ταμείου, στο οποίο οι εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών τους επενδύονται σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία για την κάλυψη μελλοντικών συντάξεων, θα είναι η σταθεροποίηση των συνταξιοδοτικών επιπέδων και η αύξησή τους από το 2040

• Οι προτάσεις αναμένεται να υποβληθούν στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς την Τρίτη

Στη Γερμανία το γηραιότερο εργατικό δυναμικό στην ευρωζώνη

Η Γερμανία έχει το γηραιότερο εργατικό δυναμικό στα 21 κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ, με έναν στους τέσσερις εργαζομένους στη χώρα να έχει ηλικία από 55 και 64 ετών, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της χώρας Destatis.

Οι εργαζόμενοι στη Γερμανία που έχουν ηλικία από 55 έως 64 ετών αριθμούν σχεδόν 10 εκατομμύρια από τα περίπου 41 εκατομμύρια εργαζομένους ηλικίας από 15 έως 64 ετών που διαθέτει σήμερα η μεγαλύτερη σε ΑΕΠ οικονομία της Ευρώπης. Το μερίδιο δηλαδή των «ηλικιωμένων» Γερμανών εργαζομένων φθάνει στο 24% του συνόλου του εργατικού δυναμικού, σαφώς υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που εκτιμάται στο 20,1%.

Για να ενθαρρύνει την παραμονή στην εργασία, το φθινόπωρο η γερμανική κυβέρνηση με πρόταση του ίδιου του Μερτς υιοθέτησε φοροαπαλλαγές στους μισθούς που εισπράττουν όσοι συνεχίζουν να εργάζονται μετά τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης.

Η γερμανική αγορά εργασίας θα επηρεαστεί ιδιαίτερα τα επόμενα χρόνια από τη δημογραφική συρρίκνωση, παρά το ότι η χώρα υποδέχεται περίπου μισό εκατομμύριο οικονομικούς μετανάστες ετησίως από τρίτες χώρες (υπολογίζονται και τα μέλη της οικογένειας του εργαζομένου) και επίσης πολλές χιλιάδες υψηλής επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένους από τις χώρες-μέλη της ΕΕ.

Να σημειωθεί ότι η Destatis κατέγραψε το 2025 μια μείωση του πληθυσμού της Γερμανίας κατά περίπου 100.000 κατοίκους. Είναι η πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια που παρατηρείται μείωση των μονίμων κατοίκων στη χώρα, αν εξαιρεθεί το έτος 2020 που σημαδεύτηκε από την πανδημία. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των εργαζομένων, περιορίστηκε στα 46,04 εκατομμύρια άτομα, αριθμός μειωμένος κατά 74.000 άτομα πέρυσι σε σύγκριση με το 2024.

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