Leonardο: Μήνυμα συνεργασίας προς τη Γερμανία για πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών

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Ανοιχτή θα ήταν η Ιταλία στην ένταξη της Γερμανίας σε ένα πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών επόμενης γενιάς με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία, μετά την αποχώρηση του Βερολίνου από ένα ανταγωνιστικό έργο με τη Γαλλία και την Ισπανία, άφησε να εννοηθεί ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Leonardo.

Ο Λορέντζο Μαριάνι, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία του κρατικού ιταλικού αμυντικού ομίλου τον περασμένο μήνα, δήλωσε στους FT ότι η συμμετοχή της Γερμανίας στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Αεροπορικής Μάχης θα καθυστερούσε το έργο, αλλά θα έφερνε μακροπρόθεσμα οφέλη, αναφέρουν οι Financial Times.

«Αν θέλατε να φέρετε τώρα ένα νέο κράτος, με τα ίδια δικαιώματα με τα άλλα τρία, αυτό θα ήταν λίγο ανατρεπτικό», είπε, αλλά «τα μακροπρόθεσμα οφέλη είναι σαφή», είπε στους Financial Times.

Ο Mariani είπε ότι ενώ οι υπάρχοντες εταίροι του GCAP είχαν ήδη συμφωνήσει σε έναν καταμερισμό εργασίας μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις, η Leonardo και η βρετανική BAE Systems είχαν προηγουμένως συνεργαστεί με επιτυχία με το αμυντικό τμήμα της Airbus με έδρα τη Γερμανία στο Eurofighter Typhoon.

«Θα χαιρόμουν αν μέρος του γερμανικού βιομηχανικού συγκροτήματος συμμετείχε στις δραστηριότητές μας», είπε. «Αυτά τα προγράμματα είναι πάντα πολύ απαιτητικά όσον αφορά τις επενδύσεις. Κανονικά απορροφούν περισσότερα από όσα προβλέπεις στην αρχή. Επομένως, το να έχεις έναν άλλο εταίρο με τόσο χρήματα όσο και βιομηχανική ικανότητα θα ήταν καλό».

Η κατάρρευση του FCAS άνοιξε την πόρτα για σύμπραξη Γρεμανίας με την κοινοπραξία της Leonardo

Ο Μαριάνι δήλωσε ότι δεν εξεπλάγη από την κατάρρευση του έργου Future Combat Air System, ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφού το Βερολίνο έκλεισε τον διακόπτη μετά από αρκετές προσπάθειες του Γάλλου Προέδρου Μακρόν και του Γερμανού Καγκελάριου Μερτς να πιέσουν την Airbus και την Dassault να επιλύσουν τις διαφορές τους.

Πρόσθεσε ότι ενώ οι πολιτικοί ηγέτες ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από το έργο, η FCAS αντιμετώπισε δυσκολίες σε βιομηχανικό επίπεδο.

«Μπορείς να ξεκινήσεις πολιτικά, αλλά αν η βιομηχανία δεν βρει τα σωστά κοινά σημεία, τους σωστούς στόχους, την κατανομή της εργασίας, είναι πραγματικά δύσκολο», είπε.

Η γερμανική κυβέρνηση και η Airbus έχουν δηλώσει ότι η Γερμανία επιδιώκει είτε να ηγηθεί ενός νέου έργου είτε να ενταχθεί σε ένα υπάρχον, εάν ο ρόλος της είναι «ουσιαστικός» και αντιστοιχεί στη «οικονομική συνεισφορά της Γερμανίας».

Η Ιαπωνία διστάζει να δεχτεί νέους εταίρους, καθώς επιδιώκει να αποφύγει καθυστερήσεις και να επιτύχει τον στόχο της GCAP να έχει ένα μαχητικό αεροσκάφος σε υπηρεσία έως το 2035.

Ανησυχεί τη Γερμανία η δέσμευση της Βρετανίας

Το πιθανό ενδιαφέρον της Γερμανίας έρχεται εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με την οικονομική δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για το έργο, μετά την παραίτηση του Τζον Χίλι από τη θέση του υπουργού Άμυνας αυτόν τον μήνα, επικρίνοντας την κυβέρνηση για την «απροθυμία να διαθέσει τους πόρους που χρειάζεται το έθνος για να υπερασπιστεί τη χώρα σε αυτή την περίοδο αυξανόμενων απειλών».

Ο Μαριάνι δήλωσε ότι παρέμεινε σίγουρος για τη συνέχιση της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου. «Η αεροπορική μάχη είναι ένα τμήμα τόσο σημαντικό για το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την προτεραιότητα», είπε. «Είναι σημαντικό για τη χώρα, για τον τρόπο με τον οποίο βρίσκεται τη χώρα γεωγραφικά και είναι σημαντικό για τη βιομηχανική της ικανότητα».

Είπε ότι η ένταξη της Γερμανίας στο έργο σε αυτό το στάδιο θα απαιτούσε εντατικές διαπραγματεύσεις.

Βετεράνος της ιταλικής αμυντικής βιομηχανίας, ο ΜΑριάνι επιλέχθηκε από την κυβέρνηση Μελόνι τον περασμένο μήνα για να αντικαταστήσει τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Leonardo, Ρομπέρτο Τσινγκολάνι.

Η εστίαση του Τσινγκολάνι στην στρατιωτική τεχνολογία επόμενης γενιάς είχε εντυπωσιάσει τους επενδυτές, αλλά αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από αξιωματούχους των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι θεώρησαν ότι δεν έδωσε επαρκή προσοχή στην ανάγκη ταχείας αύξησης της παραγωγής συμβατικών όπλων, όπως τα άρματα μάχης.

Ο Μαριάνι δήλωσε ότι η Leonardo επιταχύνει την παραγωγική της ικανότητα, προσλαμβάνοντας χιλιάδες νέους υπαλλήλους, επεκτείνοντας τις μονάδες παραγωγής της και εργαζόμενηγια την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού.