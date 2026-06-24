Γερμανία: Ακύρωσε φρεγάτες και οι μετοχές του αμυντικού κλάδου κατέρρευσαν

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Κατακόρυφη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του αμυντικού τομέα την Τετάρτη μετά από δημοσίευμα ότι η Γερμανία θα εγκαταλείψει τα σχέδια για την κατασκευή έξι πολεμικών πλοίων, τροφοδοτώντας τους φόβους των επενδυτών ότι η ώθηση που έλαβε η αύξηση των κρατικών δαπανών για τις αμυντικές δαπάνες ενδέχεται να μην υλοποιηθεί πλήρως.

Το Βερολίνο σχεδιάζει να ακυρώσει ένα έργο πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή των φρεγατών F126, σύμφωνα με τους Financial Times, που επικαλούνται δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Θα ήταν η μεγαλύτερη προμήθεια πολεμικών πλοίων από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αντ’ αυτού, το Βερολίνο θα αγοράσει οκτώ μικρότερες φρεγάτες MEKO A-200, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η γερμανική εταιρεία κατασκευής πυρομαχικών Rheinmetall, ένας μεγάλος δικαιούχος συμβάσεων της γερμανικής κυβέρνησης, υποχώρησε έως και 14% στις πρωινές συναλλαγές. Η εταιρεία αναμενόταν να γίνει ο κύριος εργολάβος του προγράμματος φρεγατών F126 σε μια συμφωνία αξίας έως και 12,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, εν αναμονή της έγκρισης της επιτροπής προϋπολογισμού. Θα αναλάμβανε τη σύμβαση από το ολλανδικό ναυπηγείο Damen Naval μετά από χρόνια καθυστερήσεων.

Η Γερμανία προκάλεσε ντόμινο πτώσεων σε όλο τον κλάδο

Οι εισηγμένες στο γερμανικό χρηματιστήριο, Hensoldt και Renk υποχώρησαν κατά 2,9% και 4% αντίστοιχα. Η σουηδική Saab διαπραγματεύτηκε κατά 2,6% χαμηλότερα, η ιταλική Leonardo υποχώρησε κατά 3,5% και ο βρετανικός γίγαντας BAE Systems υποχώρησε κατά 1,6%. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 διαπραγματεύτηκε μειωμένος κατά 0,1%.

Οι αμυντικές μετοχές είχαν ένα δύσκολο 2026 μέχρι στιγμής.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά την αισθητή πτώση των ευρωπαϊκών αμυντικών μετοχών από την αρχή του έτους, εν μέσω επιδεινούμενου κλίματος για τις αμυντικές εταιρείες, καθώς οι επενδυτές ζυγίζουν την προοπτική τερματισμού των πολέμων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή και αμφισβητούν πόσο από τις δεσμεύσεις των κυβερνήσεων για στρατιωτικές δαπάνες θα υλοποιηθούν.

Μια αναθεώρηση του προγράμματος F126 θα αποτελούσε πλήγμα τόσο για τις αμυντικές φιλοδοξίες της Rheinmetall όσο και της Γερμανίας, καθώς η χώρα έχει δεσμευτεί να αποκτήσει τον «ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη» έως το 2039. Σχεδιάζει επίσης να αποκτήσει μερίδιο 40% στην κατασκευάστρια αρμάτων μάχης KNDS, η οποία αναμένεται σύντομα να εισαχθεί στο χρηματιστήριο, ταυτόχρονα σε Παρίσι και Φρανκφούρτη.