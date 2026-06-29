Shein-Temu: Όλη η αλήθεια για το 3ευρω από 1η Ιουλίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την ισονομία στην αγορά φιλοδοξεί να φέρει το περίφημο 3ευρω που θα επιβληθεί σε Shein και Temu όπως και σε μικροδέματα από εξωχώριες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου από την 1η Ιουλίου.

Ο νέος δασμός αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028, ώστε όποιος πουλάει στην ευρωπαϊκή αγορά, να πρέπει να υπόκειται στους ίδιους νόμους.

Από την 1η Ιουλίου 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.

Σύμφωνα εξάλλου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ αντιστοιχούσαν στο 97,9% του αριθμού του δεμάτων που διακινήθηκαν στην ΕΕ και στο 2,1% της αξίας των διακινηθέντων δεμάτων. Η δε μέση αξία κάθε μικροδέματος ανήλθε σε 8,86 ευρώ.

Ξεκάθαρος στόχος της ΕΕ να «χτυπήσει» το ανεξέλεγκτο ηλεκτρονικό εμπόριο από κινεζικές πλατφόρμες και να δημιουργήσει ένα κανονιστικό πλαίσιο

Τι ορίζει ο δασμός σε Shein – Temu

Με το νέο κανονισμό, ο προσωρινός δασμός των 3 ευρώ θα επιβάλλεται ανά είδος στις αγορές μέσω διαδικτύου από τρίτες χώρες.

Ο δασμός δεν θα αφορά συνολικά το δέμα, αλλά κάθε διακριτή κατηγορία είδους που περιέχεται σε αυτό, σύμφωνα με τις τελωνειακές διακρίσεις.

Ειδικότερα, εάν μια παραγγελία αφορά για παράδειγμα, μία μεταξωτή μπλούζα (Δασμολογική Κατηγορία 1) και δύο μάλλινες μπλούζες (Δασμολογική Κατηγορία 2), ο δασμός που επιβάλλεται είναι διαφορετικός.

Δηλαδή παρά το γεγονός πως πρόκειται για ένα ενιαίο δέμα προς παράδοση, τελωνειακά αναγνωρίζονται δύο διακριτά είδη. Συνεπώς, επιβάλλεται δασμός 6 ευρώ συνολικά, από 3 ευρώ για κάθε είδος: δηλαδή δασμός 3 ευρώ για το μεταξωτό είδος και άλλα 3 ευρώ για τα μάλλινα είδη.

Εάν το δέμα περιείχε τρεις ή τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, ο δασμός θα εκτινασσόταν στα 9 ή και 12 ευρώ, καθιστώντας τις φθηνές αγορές από Κίνα μέσω διαδικτύου ουσιαστικά ασύμφορες.

Πώς θα εφαρμοστεί

«Περιμένουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη η επιβολή του δασμού και εάν θα εφαρμοστεί, ενώ αναμένουμε φυσικά την ταχύτερη εφαρμογή του νόμου που θα επιβάλει την ισονομία», διευκρινίζει στον ΟΤ ο Μιχάλης Σαββίδης, αντιπρόεδρος του ΕΣΑ.

Ο ειδικός εισαγωγικός δασμός θα καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον πωλητή, τη μεταφορική εταιρεία ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής. Θα περιλαμβάνεται επομένως στο κόστος που θα πληρώνει ο αγοραστής.

«Πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι καταναλωτές, πάντως, πως το τέλος αυτό δεν το εισπράτει ούτε η επιχείρηση ούτε το ελληνικό κράτος, αλλά οι ευρωπαϊκές αρχές για να χρηματοδοτηθεί το σύστημα σε πρώτη φάση, ενώ σε δεύτερη φάση θα ενισχυθούν οι χώρες που έχουν θέματα με το capacity», συμπληρώνει ο κ. Σαββίδης.

Τόνισε μάλιστα πως οι εμπορικοί φορείς ήταν αντίθετοι με την επιβολή του 3ευρω, καθώς υποστήριζαν πως αν οι κολοσσοί όπως η Shein και η Temu, επιλέξουν μια χώρα που δεν έχει δυνατότητα απόκρισης για μαζικό εκτελωνισμό, τότε το κόστος θα ήταν υψηλό. «Γι’ αυτό και είχαμε προτείνει τότε να τα παίρνει η χώρα υποδοχής».

«Θα πρέπει να περιμένουμε τις αντιδράσεις και τα πρώτα αποτελέσματα γύρω στις 20 Ιουλίου οπότε και θα έχουμε την πρώτη εικόνα για εκτελωνισμούς και 3ευρώ».