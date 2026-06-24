 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(15) "Retail Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(21) "Negative News: Retail"
}

ΕΕ: Bλέπει… 6 δισ. λόγους για το 3ευρω στις online αγορές

Γιατι μπαίνει τέρμα οι εισαγωγές πακέτων από Shein - Temu και άλλες κινεζικές πλατφόρμες χωρίς δασμούς

World 24.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
ΕΕ: Bλέπει… 6 δισ. λόγους για το 3ευρω στις online αγορές
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με υψηλότερο κόστος ηλεκτρονικών αγορών θα βρεθούν αντιμέτωποι οι καταναλωτές της ΕΕ από την επόμενη εβδομάδα, όταν και θα τεθεί σε ισχύ ένας νέος φόρος που στοχεύει κυρίως στις εισαγωγές από Κίνα, προσθέτοντας ακόμη ένα μελανό σημείο στη σχέση μεταξύ των δύο οικονομιών.

Από την 1η Ιουλίου, θα επιβάλλεται δασμός 3 ευρώ σε είδη κάτω των 150 ευρώ, μια κίνηση που στοχεύει στην επιβράδυνση της εισροής φθηνών εμπορευμάτων από χώρες εκτός ΕΕ που πωλούνται από ιστότοπους όπως η Shein και η Temu.

Οι εισαγωγές ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ έφτασαν σχεδόν τα 6 δισεκατομμύρια είδη πέρυσι. Η Κίνα αντιπροσώπευε περίπου το 90% των εμπορευμάτων κάτω των 150 ευρώ, όπως η γρήγορη μόδα, τα προϊόντα ομορφιάς και τα ηλεκτρονικά είδη.

Από 1η Ιουλίου στην ΕΕ

Ο προσωρινός δασμός της ΕΕ κατά μία έννοια αντανακλά την ευρύτατη εμπορική ανησυχία, η οποία εκτείνεται από τα τσιπ υπολογιστών έως τις σπάνιες γαίες και τα αυτοκίνητα, σημειώνει το Bloomberg.

Ο τεράστιος όγκος εισαγωγών σημαίνει ότι το εμπορικό έλλειμμα του ευρωπαϊκού μπλοκ με την Κίνα διευρύνεται και οι κυβερνήσεις ανησυχούν για το πώς οι εγχώριες εταιρείες τους, μεγάλες και μικρές, μπορούν να επιβιώσουν έναντι των έντονα επιδοτούμενων βιομηχανιών του Πεκίνου.

Η νέα επιβάρυνση θα πλήξει τους αγοραστές επειδή η ΕΕ τερματίζει την αποκαλούμενη «απαλλαγή de minimis», μια δασμολογική μείωση που δανείζεται μια λατινική φράση που σημαίνει «πολύ μικρό για να έχει σημασία».

Οι πωλητές, οι μεταφορείς δεμάτων ή οι τελωνειακοί μεσίτες θα πληρώνουν την επιπλέον χρέωση και θα την μετακυλούν στους αγοραστές, ενώ είναι πιθανές και οι καθυστερημένες αποστολές.

Για παράδειγμα ο κολοσσός των παραδόσεων FedEx Corp. εξήγησε πως σε μια συμβουλευτική ανακοίνωση σχετικά με τη νέα χρέωση ότι θα «ανακτήσει το ποσό από τον πελάτη».

EE

Το τέλος του de minimis

Οι συνοριακές υπηρεσίες επέτρεψαν την εξαίρεση για δεκαετίες για να διατηρήσουν χαμηλό το κόστος για τους διαδικτυακούς αγοραστές.

Αυτό όμως άνοιξε το παράθυρο σε έναν κατακλυσμό μικρών πακέτων έως 15ο ευρώ έκαστο, κάτι που οδήγησε τις φθηνές αυτές εισαγωγές να γίνει πολιτικό ζήτημα που βοήθησε στην τροφοδότηση του προστατευτισμού.

Οι ΗΠΑ έκλεισαν πέρυσι το παράθυρο αυτό, καταργώντας το δικό τους de minimis ύψους 800 δολαρίων, επικαλούμενες αποστολές που εκτοξεύτηκαν στα 1,4 δισεκατομμύρια το 2024.

Η ΕΕ από την πλευρά της υποστηρίζει ότι η κίνησή της για επιβολή προσωρινού δασμού, δεν αφορά τον προστατευτισμό, αλλά την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και την καλύτερη ασφάλεια των προϊόντων.

«Αυτό έχει δημιουργήσει έναν αθέμιτο ανταγωνισμό με τον οποίο οι παραδοσιακοί λιανοπωλητές δεν μπορούν να ανταγωνιστούν», διευκρίνισε αυτόν τον μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ.

Και γραφειοκρατία και προσωρινό 3ευρω

Η αλλαγή προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο γραφειοκρατίας για τους διαχειριστές τελωνειακής συμμόρφωσης, οι οποίοι έχουν ήδη αντέξει σε εμπορικές αναταραχές, από το Brexit έως τους παγκόσμιους δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το προσωρινό αυτό τέλος της ΕΕ εισπράττεται για κάθε μεμονωμένο αντικείμενο με βάση τον κωδικό προϊόντος του. Έτσι, ένα δέμα με τρία μπλουζάκια που δηλώνονται με τον ίδιο δασμολογικό κωδικό θα πληρώνει δασμό 3 ευρώ. Ένα δέμα με ένα μπλουζάκι και ένα βιβλίο, όμως, θα απαιτεί δασμό 6 ευρώ. Ωστόσο, μια αποστολή τριών αντικειμένων που αναφέρονται με τον ίδιο κωδικό αλλά από τρεις διαφορετικές χώρες, θα φέρει την υποχρέωση καταβολής 9 ευρώ.

«Και κάπως έτσι θα γίνουν όλα πιο περίπλοκα», τόνισε στο Bloomberg ο Mike Parra, επικεφαλής της DHL Express Europe. «Θα μπορούσατε να έχετε ένα αρχικό κύμα συναλλαγών που σταματά επειδή έχετε έναν πελάτη που, στο σημείο της ολοκλήρωσης της αγοράς, λέει: “Ξεχάστε το, δεν το αγοράζω, δεν θέλω να πληρώσω τα επιπλέον 3, 6, 9 ευρώ”».

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του τελωνειακού καθεστώτος της ΕΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο που θα μπει σε εφαρμογή έως το 2028, πρόκειται να τεθεί σε ισχύ ένα πρόσθετο τέλος διαχείρισης τον Νοέμβριο, το οποίο η DHL εκτιμά ότι θα είναι περίπου 2 ευρώ ανά αποστολή.

Όλες οι αλλαγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε βραδύτερες παραδόσεις στους αγοραστές, δεδομένων των διαφορών στις τελωνειακές δηλώσεις και καθώς το φορτίο μετατοπίζεται από τις υπηρεσίες express σε χύδην αποστολές μέσω πιο δυσκίνητων και φθηνότερων τρόπων μεταφοράς, ανέφερε ο Parra.

Σύμφωνα με την εταιρεία ταχυμεταφορών Parcelhero με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ορισμένοι μεταφορείς φορτίου προειδοποιούν για σημεία συμφόρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού κατά την αρχική εφαρμογή του νέου φόρου.

EE

Ποιοι θα την πληρώσουν τελικά;

Οι εταιρείες εκτός ΕΕ ανησυχούν όχι μόνο για τα τέλη, αλλά και για την υποχρέωση συμμόρφωσης και μια πιθανή πτώση της ζήτησης σε μια αγορά με περίπου 450 εκατομμύρια καταναλωτές.

Ενώ τα νέα πρωτόκολλα φαινομενικά απευθύνονται  σε πλατφόρμες όπως η Temu και η Shein, «η λύση καλύπτει τους πάντες», υπογράμμισε ο Marco Forgione, γενικός διευθυντής του Chartered Institute of Exports & International Trade του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι κυβερνήσεις «αποκτούν ένα απροσδόκητο ποσό επιπλέον χρημάτων», πρόσθεσε. «Οι χαμένοι θα είναι οι μικρές επιχειρήσεις που εμπορεύονται στην ΕΕ και όποιος μεταφέρει αγαθά απευθείας στον καταναλωτή μέσω του συστήματος ταχείας αποστολής δεμάτων στην ΕΕ».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Αεροπορικά καύσιμα: Η παρέμβαση των ευρωπαϊκών διλυστηρίων έσωσε το καλοκαίρι
World

Πώς τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια... έσωσαν το καλοκαίρι
ΕΕ: Bλέπει… 6 δισ. λόγους για το 3ευρω στις online αγορές
World

Οι 6 δισ. λόγοι για το 3ευρώ στις online αγορές
Κίνα: Οφέλη απο την αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες
World

Πως η Κίνα κερδίζει απο την αύξηση του ενεργειακού κόστους
Nissan: Stop στην ανάπτυξη του ηλεκτρικού Qashqai
World

Stop στην ανάπτυξη ηλεκτρικού Qashqai από τη Nissan
Κίνα: Επιβράδυνση καταναλωτικών δαπανών και τον Ιούνιο
World

Ασθενέστερη ανάπτυξη στη λιανική της Κίνας
ΗΠΑ: Κερδισμένοι από τον πόλεμο στο Ιράν οι καλλιεργητές φιστικιών της Καλιφόρνιας
World

Κερδισμένοι από τον πόλεμο στο Ιράν οι καλλιεργητές φιστικιών των ΗΠΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Συντάξεις: Η κοινωνική ασφάλιση δεν εξασφαλίζει επαρκές εισόδημα στους συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η κοινωνική ασφάλιση δεν εξασφαλίζει επαρκές εισόδημα

Έρευνα γύρω από την ενίσχυση και την αναγκαιότητα της επαγγελματικής ασφάλισης σε σχέση και με τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
ΧΕΝΙΑ: Τα οφέλη από τη συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος 
Τρόφιμα – ποτά

Η ΧΕΝΙΑ, η ΑΒ και το νέο στοίχημα της ελιάς 

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της ΧΕΝΙΑ για το 2025 - Η συμφωνία με την ΑΒ Βασιλόπουλος με το βλέμμα στο εξωτερικό

Δημήτρης Χαροντάκης
Φολέγανδρος: Νέα επένδυση 5 αστέρων στο νησί
Τουρισμός

Νέα επένδυση 5 αστέρων στη Φολέγανδρο

Η επένδυση αφορά στην ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στη Φολέγανδρο δυναμικότητας 50 κλινών σε έκταση 10,1 στρεμμάτων

Λάμπρος Καραγεώργος
Αεροπορικά καύσιμα: Η παρέμβαση των ευρωπαϊκών διλυστηρίων έσωσε το καλοκαίρι
World

Πώς τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια... έσωσαν το καλοκαίρι

Τα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή προμηθεύουν συνήθως το 20% από τα αεροπορικά καύσιμα της Ευρώπης κατά την περίοδο αιχμής των ταξιδιών

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Πολεοδομίες: Το σχέδιο μεταφοράς στο Κτηματολόγιο και οι αντιδράσεις
Ακίνητα

Μάχη για τις πολεοδομίες: Οι Δήμοι απέναντι στο νέο μοντέλο

Με ορίζοντα το 2027 και χρηματοδότηση 6,2 εκατ. ευρώ το ΥΠΕΝ δρομολογεί να μεταφέρει τις πολεοδομίες από τους δήμους στο Κτηματολόγιο

Μάχη Τράτσα
Ελληνικές τράπεζες: Σε ποια σημεία είναι πρωταθλήτριες Ευρώπης
Τράπεζες

ΕΚΤ: Που κερδίζουν «χρυσό» οι ελληνικές τράπεζες

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες και την σύγκρισή τους με τις ευρωπαϊκές - Που υπερτερούν

Αγης Μάρκου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Οι Ένοπλες Δυνάμεις και ελληνική βιομηχανία να έρθουν πιο κοντά
Business

Παρέμβαση Μυτιληναίου για την ελληνική αμυντική βιομηχανία

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατέθεσε πρόταση για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας - Εγκαίνια της 4ης μονάδας του αμυντικού hub της Metlen στο Βόλο

Χρήστος Κολώνας
Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος της γειτονιάς – Πώς τα… μπακάλικα αλλάζουν τον χάρτη του λιανεμπορίου
Τρόφιμα – ποτά

Ο πόλεμος της γειτονιάς - Ποιοι κερδίζουν από τα μαγαζιά... ευκολίας

Τα μικρά καταστήματα εξελίσσονται στο πιο δυναμικό τμήμα της αγοράς των σούπερ μάρκετ – Οι επενδύσεις από την ΑΒ Βασιλόπουλος και τον Μασούτη έως τα My Market

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από World
Αεροπορικά καύσιμα: Η παρέμβαση των ευρωπαϊκών διλυστηρίων έσωσε το καλοκαίρι
World

Πώς τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια... έσωσαν το καλοκαίρι

Τα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή προμηθεύουν συνήθως το 20% από τα αεροπορικά καύσιμα της Ευρώπης κατά την περίοδο αιχμής των ταξιδιών

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Κίνα: Οφέλη απο την αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες
World

Πως η Κίνα κερδίζει απο την αύξηση του ενεργειακού κόστους

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Αφρική αυξήθηκαν σε περίπου 25.000 μονάδες το 2025 από 4.000 το 2023, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Nissan: Stop στην ανάπτυξη του ηλεκτρικού Qashqai
World

Stop στην ανάπτυξη ηλεκτρικού Qashqai από τη Nissan

Σε μια προσπάθεια μείωσης του κόστους η Nissan αποφάσισε να σταματήσει την πλήρως ηλεκτρική έκδοση του δημοφιλέστερου μοντέλου της

Κίνα: Επιβράδυνση καταναλωτικών δαπανών και τον Ιούνιο
World

Ασθενέστερη ανάπτυξη στη λιανική της Κίνας

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία των διαδικτυακών πωλήσεων ενός από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ αγορών αγορών στην Κίνα

ΗΠΑ: Κερδισμένοι από τον πόλεμο στο Ιράν οι καλλιεργητές φιστικιών της Καλιφόρνιας
World

Κερδισμένοι από τον πόλεμο στο Ιράν οι καλλιεργητές φιστικιών των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει προωθήσει τα αμερικανικά συμφέροντα

Tesla: Αντιμετωπίζει ομοσπονδιακή έρευνα για θανατηφόρο τροχαίο
World

Η Tesla υπό έρευνα για θανατηφόρο τροχαίο

Ο οδηγός του Tesla είπε στους αξιωματούχους ότι χρησιμοποιούσε σύστημα υποβοήθησης οδηγού όταν το αυτοκίνητό του χτύπησε σε σπίτι στην περιοχή του Χιούστον, σκοτώνοντας μια γυναίκα

Βολφράμιο: Η επέκταση ορυχείου στο Βιετνάμ θα μπορούσε να παρέχει επιπλέον 115 εκατ. τόνους
World

Επιπλέον 115 εκ. τόνοι βολφραμίου από Βιετνάμ

Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει την παραγωγική της ικανότητα σε βολφράμιο σε περισσότερους από 8.000 τόνους για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση

Latest News
Συγκοινωνίες: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στη «μεταφορική φτώχεια»
Μεταφορές

Συγκοινωνίες: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στη «μεταφορική φτώχεια»

Η «αναγκαστική ιδιοκτησία αυτοκινήτου», τα στοιχεία των φορέων και τα «αγκάθια» των μεγάλων έργων

Κώστας Ντελέζος
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Πρεμιέρα σήμερα των νέων μετοχών στο ΧΑ
Business

Πρεμιέρα σήμερα των νέων μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο ΧΑ

Πώς κατανεμήθηκαν οι μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών σε ελληνική και διεθνή προσφορά

Ελληνικός Χρυσός: Η επένδυση των 3 δισ. δολαρίων που βάζει την Ελλάδα στον χάρτη του χαλκού
Business

H Eldorado Gold, το flagship project των Σκουριών και η επένδυση των 3 δισ.

Με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 3 δισ. δολάρια, η Eldorado Gold μέσω της Ελληνικός Χρυσός αναδεικνύει την Ελλάδα σε ανερχόμενη δύναμη στην παραγωγή χρυσού και χαλκού

Νατάσα Σινιώρη
TτΕ: Γιατί αυξήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων
Ομόλογα

Τι κρύβεται πίσω από την αύξηση των ελληνικών ομολόγων

H έκθεση της ΤτΕ εξετάζει τους παράγοντες που οδήγησαν ανοδικά μεν τις αποδόσεις αλλά όχι τόσο ψηλά όσο θα ήταν η εύλογη αντίδραση

Τζούλη Καλημέρη
Ελληνικές τράπεζες: Ολοταχώς για υψηλή κερδοφορία και το 2026
Τράπεζες

«Με το πόδι στο γκάζι» - Προς νέο ρεκόρ κερδοφορίας οι τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες στο α΄ τρίμηνο του 2026 είχαν καθαρά κέρδη 1,12 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
Τερκενλής: Αύξηση πωλήσεων και βελτιωμένη κερδοφορία το 2025 – Σε ποια αεροδρόμια έχει καταστήματα
Business

Τι ταμείο έκανε η Τερκενλής και το φλερτ με το εξωτερικό

Αυξημένο τζίρο, άνοδο σε κέρδη και σημαντική παρουσία σε αεροδρόμια κατέγραψε η Τερκενλής το 2025 - Τι μέρισμα προτείνει

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Metlen: Στόχος να χτίσει μέρος της «Ασπίδας του Αχιλλέα» στο Βόλο
Βιομηχανία

Η Metlen θέλει την «Ασπίδα του Αχιλλέα» στον Βόλο

O επόμενος στόχος για το αμυντικό hub της Metlen είναι η συμμετοχή στο μεγάλο αμυντικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
Αεροπορικά καύσιμα: Η παρέμβαση των ευρωπαϊκών διλυστηρίων έσωσε το καλοκαίρι
World

Πώς τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια... έσωσαν το καλοκαίρι

Τα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή προμηθεύουν συνήθως το 20% από τα αεροπορικά καύσιμα της Ευρώπης κατά την περίοδο αιχμής των ταξιδιών

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Συντάξεις: Η κοινωνική ασφάλιση δεν εξασφαλίζει επαρκές εισόδημα στους συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η κοινωνική ασφάλιση δεν εξασφαλίζει επαρκές εισόδημα

Έρευνα γύρω από την ενίσχυση και την αναγκαιότητα της επαγγελματικής ασφάλισης σε σχέση και με τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
ΕΕ: Bλέπει… 6 δισ. λόγους για το 3ευρω στις online αγορές
World

Οι 6 δισ. λόγοι για το 3ευρώ στις online αγορές

Γιατι μπαίνει τέρμα οι εισαγωγές πακέτων από Shein - Temu και άλλες κινεζικές πλατφόρμες χωρίς δασμούς

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΧΕΝΙΑ: Τα οφέλη από τη συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος 
Τρόφιμα – ποτά

Η ΧΕΝΙΑ, η ΑΒ και το νέο στοίχημα της ελιάς 

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της ΧΕΝΙΑ για το 2025 - Η συμφωνία με την ΑΒ Βασιλόπουλος με το βλέμμα στο εξωτερικό

Δημήτρης Χαροντάκης
Φοροδιαφυγή: Νέα κίνητρα σε πληρωμές με κάρτες
Economy

Νέα κίνητρα σε πληρωμές με κάρτες - Τι ζητά η ΤτΕ

Στο μικροσκόπιο η φοροδιαφυγή στις συναλλαγές με μετρητά - Η πρόταση Στουρνάρα

Ανδρομάχη Παύλου
Η κρίση των κλειστών ακινήτων
Opinion

Η κρίση των κλειστών ακινήτων

Τελικά πόσα μπορούν να αξιοποιηθούν;

Ανδρομάχη Παύλου
ΕΛ.Α.Σ: Οι 23 «εκλεκτοί» του Τσίπρα για την οικονομία
Πολιτική

Οι 23 «εκλεκτοί» του Τσίπρα για την οικονομία

Ακαδημαϊκοί, τεχνοκράτες και άνθρωποι της αγοράς αναλαμβάνουν τα «κλειδιά» της οικονομίας και των παραγωγικών τομέων της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα

Γιάννης Αγουρίδης
Φολέγανδρος: Νέα επένδυση 5 αστέρων στο νησί
Τουρισμός

Νέα επένδυση 5 αστέρων στη Φολέγανδρο

Η επένδυση αφορά στην ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στη Φολέγανδρο δυναμικότητας 50 κλινών σε έκταση 10,1 στρεμμάτων

Λάμπρος Καραγεώργος
Κτηματολόγιο: Από την ανομία της δόμησης στην ψηφιακή τάξη – Ο νέος ψηφιακός ψηφιακός χάρτης της Ελλάδας
Ακίνητα

Από το Κτηματολόγιο στον «ψηφιακό εγκέφαλο» της χώρας

3,45 εκατ. ορφανά ακίνητα στη γκρίζα ζώνη της κτηματογράφησης - Ποιες είναι οι τελευταίες «μαύρες τρύπες» στον χωρικό σχεδιασμό της χώρας

Μάχη Τράτσα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies