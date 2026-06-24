ΕΕ: Bλέπει… 6 δισ. λόγους για το 3ευρω στις online αγορές

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Με υψηλότερο κόστος ηλεκτρονικών αγορών θα βρεθούν αντιμέτωποι οι καταναλωτές της ΕΕ από την επόμενη εβδομάδα, όταν και θα τεθεί σε ισχύ ένας νέος φόρος που στοχεύει κυρίως στις εισαγωγές από Κίνα, προσθέτοντας ακόμη ένα μελανό σημείο στη σχέση μεταξύ των δύο οικονομιών.

Από την 1η Ιουλίου, θα επιβάλλεται δασμός 3 ευρώ σε είδη κάτω των 150 ευρώ, μια κίνηση που στοχεύει στην επιβράδυνση της εισροής φθηνών εμπορευμάτων από χώρες εκτός ΕΕ που πωλούνται από ιστότοπους όπως η Shein και η Temu.

Οι εισαγωγές ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ έφτασαν σχεδόν τα 6 δισεκατομμύρια είδη πέρυσι. Η Κίνα αντιπροσώπευε περίπου το 90% των εμπορευμάτων κάτω των 150 ευρώ, όπως η γρήγορη μόδα, τα προϊόντα ομορφιάς και τα ηλεκτρονικά είδη.

Από 1η Ιουλίου στην ΕΕ

Ο προσωρινός δασμός της ΕΕ κατά μία έννοια αντανακλά την ευρύτατη εμπορική ανησυχία, η οποία εκτείνεται από τα τσιπ υπολογιστών έως τις σπάνιες γαίες και τα αυτοκίνητα, σημειώνει το Bloomberg.

Ο τεράστιος όγκος εισαγωγών σημαίνει ότι το εμπορικό έλλειμμα του ευρωπαϊκού μπλοκ με την Κίνα διευρύνεται και οι κυβερνήσεις ανησυχούν για το πώς οι εγχώριες εταιρείες τους, μεγάλες και μικρές, μπορούν να επιβιώσουν έναντι των έντονα επιδοτούμενων βιομηχανιών του Πεκίνου.

Η νέα επιβάρυνση θα πλήξει τους αγοραστές επειδή η ΕΕ τερματίζει την αποκαλούμενη «απαλλαγή de minimis», μια δασμολογική μείωση που δανείζεται μια λατινική φράση που σημαίνει «πολύ μικρό για να έχει σημασία».

Οι πωλητές, οι μεταφορείς δεμάτων ή οι τελωνειακοί μεσίτες θα πληρώνουν την επιπλέον χρέωση και θα την μετακυλούν στους αγοραστές, ενώ είναι πιθανές και οι καθυστερημένες αποστολές.

Για παράδειγμα ο κολοσσός των παραδόσεων FedEx Corp. εξήγησε πως σε μια συμβουλευτική ανακοίνωση σχετικά με τη νέα χρέωση ότι θα «ανακτήσει το ποσό από τον πελάτη».

Το τέλος του de minimis

Οι συνοριακές υπηρεσίες επέτρεψαν την εξαίρεση για δεκαετίες για να διατηρήσουν χαμηλό το κόστος για τους διαδικτυακούς αγοραστές.

Αυτό όμως άνοιξε το παράθυρο σε έναν κατακλυσμό μικρών πακέτων έως 15ο ευρώ έκαστο, κάτι που οδήγησε τις φθηνές αυτές εισαγωγές να γίνει πολιτικό ζήτημα που βοήθησε στην τροφοδότηση του προστατευτισμού.

Οι ΗΠΑ έκλεισαν πέρυσι το παράθυρο αυτό, καταργώντας το δικό τους de minimis ύψους 800 δολαρίων, επικαλούμενες αποστολές που εκτοξεύτηκαν στα 1,4 δισεκατομμύρια το 2024.

Η ΕΕ από την πλευρά της υποστηρίζει ότι η κίνησή της για επιβολή προσωρινού δασμού, δεν αφορά τον προστατευτισμό, αλλά την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και την καλύτερη ασφάλεια των προϊόντων.

«Αυτό έχει δημιουργήσει έναν αθέμιτο ανταγωνισμό με τον οποίο οι παραδοσιακοί λιανοπωλητές δεν μπορούν να ανταγωνιστούν», διευκρίνισε αυτόν τον μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ.

Και γραφειοκρατία και προσωρινό 3ευρω

Η αλλαγή προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο γραφειοκρατίας για τους διαχειριστές τελωνειακής συμμόρφωσης, οι οποίοι έχουν ήδη αντέξει σε εμπορικές αναταραχές, από το Brexit έως τους παγκόσμιους δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το προσωρινό αυτό τέλος της ΕΕ εισπράττεται για κάθε μεμονωμένο αντικείμενο με βάση τον κωδικό προϊόντος του. Έτσι, ένα δέμα με τρία μπλουζάκια που δηλώνονται με τον ίδιο δασμολογικό κωδικό θα πληρώνει δασμό 3 ευρώ. Ένα δέμα με ένα μπλουζάκι και ένα βιβλίο, όμως, θα απαιτεί δασμό 6 ευρώ. Ωστόσο, μια αποστολή τριών αντικειμένων που αναφέρονται με τον ίδιο κωδικό αλλά από τρεις διαφορετικές χώρες, θα φέρει την υποχρέωση καταβολής 9 ευρώ.

«Και κάπως έτσι θα γίνουν όλα πιο περίπλοκα», τόνισε στο Bloomberg ο Mike Parra, επικεφαλής της DHL Express Europe. «Θα μπορούσατε να έχετε ένα αρχικό κύμα συναλλαγών που σταματά επειδή έχετε έναν πελάτη που, στο σημείο της ολοκλήρωσης της αγοράς, λέει: “Ξεχάστε το, δεν το αγοράζω, δεν θέλω να πληρώσω τα επιπλέον 3, 6, 9 ευρώ”».

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του τελωνειακού καθεστώτος της ΕΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο που θα μπει σε εφαρμογή έως το 2028, πρόκειται να τεθεί σε ισχύ ένα πρόσθετο τέλος διαχείρισης τον Νοέμβριο, το οποίο η DHL εκτιμά ότι θα είναι περίπου 2 ευρώ ανά αποστολή.

Όλες οι αλλαγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε βραδύτερες παραδόσεις στους αγοραστές, δεδομένων των διαφορών στις τελωνειακές δηλώσεις και καθώς το φορτίο μετατοπίζεται από τις υπηρεσίες express σε χύδην αποστολές μέσω πιο δυσκίνητων και φθηνότερων τρόπων μεταφοράς, ανέφερε ο Parra.

Σύμφωνα με την εταιρεία ταχυμεταφορών Parcelhero με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ορισμένοι μεταφορείς φορτίου προειδοποιούν για σημεία συμφόρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού κατά την αρχική εφαρμογή του νέου φόρου.

Ποιοι θα την πληρώσουν τελικά;

Οι εταιρείες εκτός ΕΕ ανησυχούν όχι μόνο για τα τέλη, αλλά και για την υποχρέωση συμμόρφωσης και μια πιθανή πτώση της ζήτησης σε μια αγορά με περίπου 450 εκατομμύρια καταναλωτές.

Ενώ τα νέα πρωτόκολλα φαινομενικά απευθύνονται σε πλατφόρμες όπως η Temu και η Shein, «η λύση καλύπτει τους πάντες», υπογράμμισε ο Marco Forgione, γενικός διευθυντής του Chartered Institute of Exports & International Trade του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι κυβερνήσεις «αποκτούν ένα απροσδόκητο ποσό επιπλέον χρημάτων», πρόσθεσε. «Οι χαμένοι θα είναι οι μικρές επιχειρήσεις που εμπορεύονται στην ΕΕ και όποιος μεταφέρει αγαθά απευθείας στον καταναλωτή μέσω του συστήματος ταχείας αποστολής δεμάτων στην ΕΕ».