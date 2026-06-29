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ΤτΕ: Αλμα 5,3 δισ. ευρώ στις καταθέσεις τον Μάιο

Από το σύνολο των καταθέσεων, τα 5 δισ. προέρχονται από τις επιχειρήσεις και 340 εκατ. από νοικοκυριά, σύμφωνα με την ΤτΕ

Economy 29.06.2026, 14:18
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ΤτΕ: Αλμα 5,3 δισ. ευρώ στις καταθέσεις τον Μάιο
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Κατά 5,3 δισ. ευρώ αυξήθηκαν οι καταθέσεις στις τράπεζες τον Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο, από τα οποία 5 δισ. ευρώ προέρχονται από επιχειρήσεις -έναντι μείωσης κατά 936 εκατ. ευρώ το προηγούμενο μήνα και 340 ευρώ από νοιοκυριά, έναντι αύξησης 869 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο.

Από τα στοιχεία της ΤτΕ για τα τραπεζικά δάνεια και τις καταθέσεις τον Μάιο, προκύπτει ότι ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας  αυξήθηκε στο 4,6%, τον Μάιο του 2026, από 3,9% τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων αυξήθηκε στο 8,1%, τον Μάιο του 2026, από 6,4% τον προηγούμενο μήνα.

Πιο συγκεκριμένα:

I. Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 1.644 εκατ. ευρώ, τον Μάιο του 2026, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.081 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Μάιο του 2026, ήταν θετική κατά 329 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 135 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 0,0% από -0,7% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Τον Μάιο του 2026, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 7,4% από 6,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 1.315 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.216 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Μάιο του 2026, ήταν θετική κατά 1.285 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.150 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 9,8% από 8,8% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε στο 9,8% από 9,5% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 427 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 731 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στο 9,2% από 2,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 858 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 419 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον Μάιο του 2026, η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 9 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 54 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -2,0%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Θετική κατά 39 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Μάιο του 2026, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 13 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,7%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

II. Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 5.063 εκατ. ευρώ, τον Μάιο του 2026, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 34 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Μείωση κατά 249 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Μάιο του 2026, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 32 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 14,6% από 22,5% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 5.313 εκατ. ευρώ, τον Μάιο του 2026, έναντι μείωσης κατά 66 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 7,8% από 5,8% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 4.973 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Μάιο του 2026, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 935 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 18,7% από 10,8% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 4.582 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 1.075 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 390 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 139 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 340 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Μάιο του 2026, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 869 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 4,1%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

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