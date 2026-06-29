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Ελληνικός τουρισμός: Βρετανοί και Αμερικανοί οδηγούν την ανάπτυξη

Νέες ευκαιρίες πέρα από τους παραδοσιακούς προορισμούς για τον ελληνικό τουρισμό

Τουρισμός 29.06.2026, 18:50
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Ελληνικός τουρισμός: Βρετανοί και Αμερικανοί οδηγούν την ανάπτυξη
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναδείχθηκαν στις πλέον δυναμικές και ποιοτικές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό το 2025, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της νέας μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ Intelligence «Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει;», η οποία αναλύει τις επιδόσεις των έξι σημαντικότερων αγορών εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια.

Οι έξι αγορές με τις περισσότερες εισπράξεις (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία) συνεισέφεραν αθροιστικά το 47,4% των επισκέψεων, το 57,4% των διανυκτερεύσεων και το 55,5% των εισπράξεων στις 13 Περιφέρειες

Σύμφωνα με την μελέτη το 2025 στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 41.749 χιλ. επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες. Οι διανυκτερεύσεις διαμορφώθηκαν σε 233.145 χιλ., ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 22.607 εκατ. ευρώ.

Οι έξι αγορές με τις περισσότερες εισπράξεις (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία) συνεισέφεραν αθροιστικά το 47,4% των επισκέψεων, το 57,4% των διανυκτερεύσεων και το 55,5% των εισπράξεων στις 13 Περιφέρειες. Ο μέσος όρος δαπάνης ανά επίσκεψη διαμορφώθηκε στα 541 ευρώ για το σύνολο των εισερχόμενων επισκεπτών ενώ η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση διαμορφώθηκε στα 97 ευρώ και η μέση διάρκεια παραμονής στις 5,6 διανυκτερεύσεις. Η εικόνα δεν είναι ενιαία, αλλά παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση τόσο μεταξύ των Περιφερειών όσο και μεταξύ των έξι κύριων αγορών (Γερμανία, Ην. Βασίλειο, ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία) που αναλύονται στην παρούσα μελέτη.

Κύρια συμπεράσματα ανά αγορά

Γερμανία: Η Γερμανική αγορά κατέγραψε ισχυρή αύξηση επισκέψεων(+11%), αλλά αποδυνάμωση της δαπάνης: Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη μειώθηκε 2% και η Μέση Διάρκεια Παραμονής (ΜΔΠ) μειώθηκε κατά 8,3%. Παρά τον μεγάλο όγκο, η Γερμανία καταγράφει τη χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση από τις 6 αγορές (79 ευρώ). Παράλληλα σημειώνεται αύξηση επισκεψιμότητας σε μη-παραδοσιακές Περιφέρειες (Ανατολ. Μακεδονία-Θράκη +44%, Ιόνιοι Νήσοι +36%), ενώ η Θεσσαλία δείχνει μεγάλη μείωση (–43% επισκέψεις). Τα παραπάνω στοιχεία υποδηλώνουν ότι η αυξημένη ζήτηση συνοδεύεται από χαμηλότερη δαπάνη που πιθανόν οφείλεται στην ευρύτερη οικονομική κατάσταση στη χώρα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα στόχευσης σε τμήματα της γερμανικής αγοράς με μεγαλύτερη δαπάνη, ιδίως σε Κρήτη και Κεντρική Μακεδονία.

Ηνωμένο Βασίλειο: Η αγορά με τις καλύτερες επιδόσεις το 2025 καθώς σημείωσε άνοδο εισπράξεων κατά 18%, δαπάνη ανά επίσκεψη κατά 8,2% και δαπάνη ανά διανυκτέρευση κατά 10,8%. Παρουσίασε επίσης την υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (729 ευρώ) από τις 6 αγορές. Οι Βρετανοί έχουν ισχυρή παρουσία στο Νότιο Αιγαίο, Ιονίους Νήσους, Αττική και σημειώνουν αξιοσημείωτες αυξήσεις στην Πελοπόννησο (+141% εισπράξεις) και τη Δυτική Ελλάδα (+112% επισκέψεις). Η εντυπωσιακή ανάπτυξη σε Αττική (+42% εισπράξεις) και Πελοπόννησο (+141%) δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα γεωγραφικής διεύρυνσης πέρα από τους παραδοσιακούς νησιωτικούς προορισμούς.

ΗΠΑ: Η αμερικάνικη αγορά έχει την υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση (121 ευρώ) και 2η σε δαπάνη ανά επίσκεψη (715 ευρώ). Παρά την μικρή μείωση διανυκτερεύσεων (–2%) σημειώνει ισχυρή αύξηση εισπράξεων (+10%). Για τους αμερικάνους κυρίαρχος προορισμός είναι η Αττική. Η μεγάλη συγκέντρωση στην Αττική και το Νότιο Αιγαίο, με μηδενική ή ελάχιστη αμερικανική παρουσία στις υπόλοιπες Περιφέρειες, αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης για τις τελευταίες και, δεδομένης της υψηλής δαπάνης ανά διανυκτέρευση, η κατανομή σε περισσότερους προορισμούς θα μεγιστοποιούσε τα έσοδά τους, σημειώνει το ΙΝΣΕΤΕ.

Ιταλία: Είναι μία αγορά με ισορροπημένη ανάπτυξη (+7% επισκέψεις, +9% εισπράξεις) με εντυπωσιακή αύξηση στη Θεσσαλία (+94% επισκέψεις, +148% εισπράξεις) και σημαντική μείωση εισπράξεων στην Κρήτη (–20%) παρά την αύξηση των επισκέψεων, γεγονός που ενδεχομένως σηματοδοτεί πιθανή ένδειξη αλλαγής τύπου διαμονής ή μείωσης διάρκειας. Βασικός προορισμός παραμένει το Νότιο Αιγαίο, αλλά η Αττική ανεβαίνει δυναμικά. Όπως και με την βρετανική αγορά, η αύξηση των επισκέψεων σε Θεσσαλία και Αττική, δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα γεωγραφικής διεύρυνσης πέρα από παραδοσιακούς προορισμούς όπως η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο.

Γαλλία: Η αγορά με τη χαμηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (535 ευρώ) μεταξύ των έξι αγορών. Καταγράφει μεγάλη μείωση στην Κρήτη (–19% εισπράξεις, –20% επισκέψεις Νότιου Αιγαίου) και αύξηση στην Αττική (+57% εισπράξεις) Παρά τον όγκο, η Γαλλία υπολείπεται σε αξία σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας. Παρατηρείται σημαντική μεταβολή των προορισμών των Γάλλων με μείωση στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο και αύξηση στην Αττική. Δεδομένου του μεγέθους της γαλλικής αγοράς, θα πρέπει, σημειώνει το ΙΝΣΕΤΕ, να διερευνηθούν τρόποι ώστε η μείωση στους νησιωτικούς προορισμούς να ανακοπεί και να αναστραφεί.

Ολλανδία: Η μόνη αγορά από τις έξι με πτωτική πορεία και στα τρία βασικά μεγέθη: –5% επισκέψεις, –8% διανυκτερεύσεις, –7% εισπράξεις. Παρά τη μείωση, διατηρεί υψηλή δαπάνη ανά επίσκεψη (615 ευρώ), κρατώντας αξία αν και χάνει όγκο. Η Κρήτη παραμένει κυρίαρχος προορισμός, αλλά καταγράφει μεγάλες απώλειες εισπράξεων εκεί (–6%), ενώ μεγάλη μείωση έχει και στις Ιονίους Νήσους (–28%). Θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσον η μειωμένη ζήτηση οφείλεται στην ευρύτερη οικονομική κατάσταση στη χώρα ή σε άλλους λόγους που σχετίζονται με το ελληνικό τουριστικό προϊόν και να αναζητηθούν τρόποι αντιστροφής του φαινομένου.

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