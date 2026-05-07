Ελληνικός τουρισμός: Ηρθαν περισσοτεροι, ξόδεψαν περισσότερα αλλά έμειναν λιγότερο

Ο ελληνικός τουρισμός σε αριθμούς - Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2025 διαμορφώθηκαν στα 23.626,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,4%

Τουρισμός 07.05.2026, 16:10
Επιμέλεια Λάμπρος Καραγεώργος

ΟΠερισσότεροι τουρίστες οι οποίοι έμειναν λιγότερες ημέρες αλλά ξόδεψαν κάτι παραπάνω.

Αυτή είναι η εικόνα που εκπέμπει ο ελληνικός τουρισμός το 2025 σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων, η ενίσχυση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης και η θετική πορεία της κρουαζιέρας επιβεβαιώνουν τη διατήρηση της ισχυρής δυναμικής του κλάδου.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 23,63 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 9,4% σε σύγκριση με το 2024, ενώ το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου ενισχύθηκε κατά 8%. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η αύξηση κατά 6,4% της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης, η οποία ξεπέρασε τα 43,3 εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Παράλληλα, αυξημένη εμφανίστηκε και η τουριστική δαπάνη. Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανήλθε στα 96,6 ευρώ, από 89,7 ευρώ το 2024, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι διαμορφώθηκε στα 545,5 ευρώ, από 530 ευρώ το 2025. Την ίδια στιγμή, η μέση διάρκεια παραμονής υποχώρησε ελαφρά στις 5,6 διανυκτερεύσεις, γεγονός που αποτυπώνει τη στροφή σε πιο σύντομα αλλά ακριβότερα ταξίδια.

Ο ελληνικός τουρισμός και το ισοζύγιο

Ειδικότερα σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία, το 2025 το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου ανήλθε στα 20.287,8 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 18.787,0 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο κατά 8,0%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων (κατά 2.034,5 εκατ. ευρώ ή 9,4%) από αυτή των ταξιδιωτικών πληρωμών (κατά 533,7 εκατ. ευρώ ή 19,0%). Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων το 2025 έναντι του 2024 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης κατά 6,4% της εισερχόμενης κίνησης μη κατοίκων ταξιδιωτών, καθώς και της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση κατά 6,9 ευρώ ή 7,7% (2025: 96,6 ευρώ, 2024: 89,7 ευρώ).

Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 2,8% παρουσίασε η μέση δαπάνη ανά ταξίδι (2025: 545,5 ευρώ, 2024: 530,6 ευρώ), ενώ η μέση διάρκεια παραμονής υποχώρησε κατά 4,5% και διαμορφώθηκε στις 5,6 διανυκτερεύσεις (2024: 5,9 διανυκτερεύσεις). Ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων, το 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 1,6% και διαμορφώθηκε στις 244.673,0 χιλ. διανυκτερεύσεις (2024: 240.816,6 χιλ. διανυκτερεύσεις).

Ο ελληνικός τουρισμός και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2025 διαμορφώθηκαν στα 23.626,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,4% σε σύγκριση με το 2024. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην άνοδο κατά 6,0% των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ‑27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12.689,2 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 53,7% του συνόλου των εισπράξεων, καθώς και στην αύξηση κατά 15,0% των εισπράξεων από τους κατοίκους των λοιπών χωρών, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.918,0 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 9.851,6 εκατ. ευρώ το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,0% έναντι του προηγουμένου έτους, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ‑27 εκτός της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 2.837,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 13,9%.

Όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 2,2% και διαμορφώθηκαν στα 3.784,7 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία που αυξήθηκαν κατά 5,6% και διαμορφώθηκαν στα 1.330,1 εκατ. ευρώ. Άνοδο κατά 4,9% σημείωσαν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.285,7 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, ενισχυμένες κατά 18,4% ήταν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.741,6 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ που αυξήθηκαν κατά 9,7% στα 1.736,7 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 51,5% και διαμορφώθηκαν στα 23,8 εκατ. ευρώ.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά λόγο ταξιδιού

Αναφορικά με την κατανομή της ταξιδιωτικής δαπάνης μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά λόγο ταξιδιού, ο κύριος όγκος των εισπράξεων σχετίζεται με ταξίδια για προσωπικούς λόγους, των οποίων το μερίδιο στο σύνολο των ταξιδιωτικών εισπράξεων διαμορφώθηκε σε 93,3% το 2025, έναντι 93,5% το 2024. Το σύνολο των εισπράξεων από ταξίδια για προσωπικούς λόγους αυξήθηκε κατά 9,2%. Εντός της κατηγορίας αυτής, το μεγαλύτερο μερίδιο επί του συνόλου των εισπράξεων αφορά ταξίδια αναψυχής (2025: 87,4%, 2024: 87,1%). Οι εισπράξεις από τα ταξίδια αναψυχής αυξήθηκαν κατά 9,8% έναντι του προηγουμένου έτους και διαμορφώθηκαν στα 20.647,0 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από ταξίδια για επίσκεψη σε συγγενείς/οικογένεια αυξήθηκαν κατά 7,3%, αλλά το μερίδιό τους επί του συνόλου των ταξιδιωτικών εισπράξεων παρέμεινε σταθερό στο 4,4%, όπως και το 2024. Μείωση κατά 34,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από ταξίδια για λόγους υγείας, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 19,9 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους εμφάνισαν άνοδο κατά 12,9%, με τη συμμετοχή τους επί του συνόλου των ταξιδιωτικών εισπράξεων να διαμορφώνεται σε 6,7% (2024: 6,5%).

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Όπως προαναφέρθηκε, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το 2025 αυξήθηκε κατά 6,4% και διαμορφώθηκε σε 43.311,9  χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 40.693,9 χιλ. ταξιδιωτών το 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 5,6% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 6,9%. Στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής κίνησης συνέβαλαν οι χώρες της ΕΕ‑27 με ποσοστό συμμετοχής 51,8% και οι λοιπές χώρες με ποσοστό 35,9%. Το 2025, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ‑27 αυξήθηκε κατά 2,8% σε σύγκριση με το 2024. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην άνοδο κατά 7,1% της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 15.523,5 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ 27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 5,7% και διαμορφώθηκε σε 6.891,2 χιλ. ταξιδιώτες. Ειδικότερα, άνοδο κατά 10,2% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία, η οποία διαμορφώθηκε σε 5.951,4 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από την Ιταλία κατά 8,6%, η οποία διαμορφώθηκε σε 2.200,5 χιλ. ταξιδιώτες. Πτώση κατά 0,5% σημειώθηκε στην ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.983,4 χιλ. ταξιδιώτες.

Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες παρουσίασε αύξηση κατά 10,0% και διαμορφώθηκε σε 15.566,4 χιλ. ταξιδιώτες. Συγκεκριμένα, άνοδο κατά 7,6% παρουσίασε η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία διαμορφώθηκε σε 4.893,1 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 0,2%, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.550,8 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 33,3% και διαμορφώθηκε σε 21,5 χιλ. ταξιδιώτες  (Πίνακας 4 και Διάγραμμα 4).

Διανυκτερεύσεις

Οι διανυκτερεύσεις μη κατοίκων ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 244.673,0 χιλ. το 2025, έναντι 240.816,6 χιλ. το 2024, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 1,6%. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση  των διανυκτερεύσεων των κατοίκων των λοιπών χωρών κατά 2,0%. Ειδικά όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις των κατοίκων των χωρών της ΕΕ-27, οι διανυκτερεύσεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 1,5%, ενώ αυτές από τις χώρες της ΕΕ‑27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 4,1%. Συγκεκριμένα, οι διανυκτερεύσεις από τη Γερμανία παρουσίασαν αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με το 2024, ενώ αυτές από τη Γαλλία παρέμειναν σχετικά αμετάβλητες. Αύξηση κατά 5,8% εμφάνισαν και οι διανυκτερεύσεις από την Ιταλία. Από τις λοιπές χώρες, οι διανυκτερεύσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 6,8%, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 2,5%. Τέλος, οι διανυκτερεύσεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 27,6%.

Κρουαζιέρες

Το 2025, οι συνολικές εισπράξεις από επιβάτες κρουαζιέρας αυξήθηκαν κατά 4,9% σε σύγκριση με το 2024 και ανήλθαν στα 1.166,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 146,6 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνονται στα καταγραφόμενα στοιχεία από την Έρευνα Συνόρων, καθώς αφορούν ταξιδιώτες που αναχώρησαν από την Ελλάδα (last port), ενώ 1.019,7 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύουν πρόσθετα έσοδα που καταγράφονται στη συμπληρωματική έρευνα κρουαζιέρας.  Κυριότερο λιμάνι από πλευράς εισπράξεων κρουαζιέρας είναι ο Πειραιάς, με συμμετοχή 49,3% επί του συνόλου. Ακολουθούν το λιμάνι της Κέρκυρας και το λιμάνι του Ηρακλείου με 11,9% και 7,6% των εισπράξεων αντιστοίχως.

Κατά το επισκοπούμενο έτος καταγράφηκαν 5.806 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (2024: 5.308 αφίξεις). Οι συνολικές διανυκτερεύσεις επιβατών εκτός κρουαζιερόπλοιων αυξήθηκαν το 2025 κατά 13,2% σε σύγκριση με το 2024 και διαμορφώθηκαν στις 14.021,5 χιλ. διανυκτερεύσεις, επηρεάζοντας θετικά τη διαμόρφωση των εισπράξεων από την κρουαζιέρα. Οι συνολικοί επιβάτες κρουαζιέρας εκτιμώνται σε 5.612,7 χιλιάδες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,0%.

Επίσης κυριότερο λιμάνι από πλευράς αφίξεων κρουαζιερόπλοιων είναι ο Πειραιάς, με συμμετοχή 14,9% επί του συνόλου. Ακολουθούν το λιμάνι της Μυκόνου και το λιμάνι της Σαντορίνης με 13,1% και 12,5% των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων αντιστοίχως.

Το 2025, οι συνολικές επισκέψεις επιβατών κρουαζιέρας ανήλθαν σε 8.178,9 χιλ., έναντι 7.826,4 χιλ. επισκέψεων το 2024, σημειώνοντας άνοδο κατά 4,5%. Από τη συμπληρωματική έρευνα κρουαζιέρας προέκυψε ότι το 80,8% των επιβατών ήταν διερχόμενοι (transit) επισκέπτες, οι οποίοι πραγματοποίησαν κατά μέσο όρο 1,5 στάσεις σε ελληνικά λιμάνια. Οι επτά σημαντικότεροι λιμένες αφίξεως κρουαζιερόπλοιων καλύπτουν το 90,4% των συνολικών εισπράξεων από κρουαζιέρες και το 81,1% των συνολικών επισκέψεων επιβατών.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο ανά περιφέρεια

Όπως προκύπτει από την Έρευνα Συνόρων, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2025 διαμορφώθηκαν στα 22.607,1 εκατ. ευρώ. Ο κύριος όγκος των εισπράξεων σε ποσοστό 89,9% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιφέρειες, ως εξής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (6.624,8 εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Αττικής (5.838,2 εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Κρήτης (4.342,6 εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (1.902,2 εκατ. ευρώ) και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (1.624,1 εκατ. ευρώ). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 2.275,1 εκατ. ευρώ.

Το 2025, οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα πραγματοποίησαν συνολικά 41.749,3 χιλ. επισκέψεις στις 13 περιφέρειες της χώρας. Ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση που εκτιμάται από την Έρευνα Συνόρων (37.981,1 χιλ. ταξιδιώτες), καθώς ένας ταξιδιώτης μπορεί να επισκεφθεί περισσότερες από μία περιφέρειες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

Ο μεγαλύτερος όγκος των επισκέψεων, σε ποσοστό 83,0% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιφέρειες, ως εξής: Περιφέρεια Αττικής (9.705,2 χιλ.), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (7.622,6 χιλ.), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (7.186,0 χιλ.), Περιφέρεια Κρήτης (6.350,6 χιλ.) και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (3.777,2 χιλ.). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) πραγματοποιήθηκαν 7.107,8 χιλ. επισκέψεις.

Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 233.145,4 χιλ. την επισκοπούμενη περίοδο. Σύμφωνα με την κατανομή των διανυκτερεύσεων στις 13 περιφέρειες της χώρας, το 87,9% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιφέρειες, ως εξής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (53.123,9 χιλ.), Περιφέρεια Αττικής (48.984,1 χιλ.), Περιφέρεια Κρήτης (48.621,9 χιλ.), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (28.352,9 χιλ.) και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (25.859,2 χιλ.). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, και Δυτικής Μακεδονίας) πραγματοποιήθηκαν 28.203,5 χιλ. διανυκτερεύσεις.

