Ελληνικός τουρισμός: Οι Βρετανοί στηρίζουν παρά τις γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις

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Θετικά είναι τα μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό από τη βρετανική αγορά, καθώς οι ταξιδιώτες του Ηνωμένου Βασιλείου εμφανίζονται αποφασισμένοι να μην εγκαταλείψουν τα σχέδιά τους για διακοπές στο εξωτερικό, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές πιέσεις που εξακολουθούν να επηρεάζουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα συμπεράσματα νέας έρευνας της Association of British Travel Agents (Ένωση Βρετανών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων-ΑΒΤΑ) επιβεβαιώνουν ότι η διάθεση για ταξίδια παραμένει ισχυρή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 64% των Βρετανών δηλώνει ότι σκοπεύει να ταξιδέψει στο εξωτερικό μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ενώ περισσότεροι από ένας στους τρεις (34%) σχεδιάζουν να αυξήσουν τις δαπάνες τους για διακοπές κατά το ίδιο διάστημα.

Παράλληλα, οι διακοπές εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα για τους καταναλωτές ακόμη και σε συνθήκες αυξημένου κόστους ζωής. Όταν οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να επιλέξουν πού θα περιόριζαν τις δαπάνες τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές πιέσεις, οι περισσότεροι δήλωσαν ότι θα μείωναν πρώτα τα έξοδα για εστίαση (55%), δραστηριότητες αναψυχής (45%) και αγορές ένδυσης και υπόδησης (41%), πριν θυσιάσουν τα ταξίδια τους στο εξωτερικό.

Η ABTA εκτιμά ότι η φετινή θερινή περίοδος θα χαρακτηρίζεται από έντονη δραστηριότητα κρατήσεων της τελευταίας στιγμής. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν το ένα τρίτο των ταξιδιωτών που σχεδιάζουν καλοκαιρινές διακοπές θα πραγματοποιήσουν την κράτησή τους μόλις δύο έως τέσσερις εβδομάδες πριν από την αναχώρηση, ενώ ένα επιπλέον 10% δηλώνει ότι θα κλείσει το ταξίδι του λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν ταξιδέψει.

Παρότι η πρόθεση για ταξίδια παραμένει ισχυρή, η αβεβαιότητα εξακολουθεί να επηρεάζει τον χρόνο λήψης αποφάσεων. Το 38% όσων σχεδιάζουν διακοπές έχει καθυστερήσει να προχωρήσει σε κράτηση, αναμένοντας εξελίξεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και των τουριστικών πακέτων, στη γενικότερη πορεία του κόστους ζωής αλλά και στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Για την Ελλάδα, τα μηνύματα από τη βρετανική αγορά μεταφράζονται ήδη σε ισχυρές επιδόσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν στα 213,3 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 70,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση. Ειδικότερα, τον Μάρτιο του 2026 οι εισπράξεις από Βρετανούς επισκέπτες αυξήθηκαν κατά 35,5%, φθάνοντας τα 39,9 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύθηκαν τον Μάρτιο κατά 36,9%, διαμορφούμενες σε 85,8 χιλιάδες ταξιδιώτες. Ακόμη πιο ισχυρή ήταν η εικόνα σε επίπεδο τριμήνου, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 49,3%, φθάνοντας τους 250 χιλιάδες επισκέπτες.

Την ίδια τάση επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία της Fraport Greece. Τον Απρίλιο του 2026, μέσω των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται η εταιρεία διακινήθηκαν 311.413 Βρετανοί επιβάτες, έναντι 276.392 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 12,67%.