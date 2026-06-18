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Ελληνικός τουρισμός: «Οδηγεί» την… κούρσα της απασχόλησης

Εκρηκτική αύξηση νέων θέσεων και το 2026 - Ο ελληνικός τουρισμός βασικός εργοδότης

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 18.06.2026, 07:00
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Ελληνικός τουρισμός: «Οδηγεί» την… κούρσα της απασχόλησης
Κώστας Παπαδής

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Ο ελληνικός τουρισμός αναδεικνύεται στον καλύτερο… εργοδότη αφού για το τρίμηνο από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο, μήνα κατά τον οποίο ξεκινά επισήμως η τουριστική περίοδος καταγράφηκε εκρηκτική άνοδος των θέσεων εργασίας.

Μάλιστα ο τουρισμός αποδεικνύεται ο κεντρικό πυλώνας αύξησης της απασχόλησης σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025.

Οι ειδικότητες που παρουσίασαν εκρηκτική αύξηση κατά τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους είναι οι καμαριέρες – στα καταλύματα – οι σερβιτόροι και οι μάγειρες – στην εστίαση – και οι υπάλληλοι υποδοχής στα ξενοδοχεία.

Ο ελληνικός τουρισμός και η Εργάνη

Η εικόνα της αγοράς εργασίας, σύμφωνα με την «Εργάνη» δείχνει 17.211 νέες θέσεις τον Φεβρουάριο, 56.437 τον Μάρτιο και 145.209 τον Απρίλιο. Μάλιστα κατά τον Απρίλιο το 63% των προσλήψεων που πραγματοποιήθηκαν ήταν πλήρους απασχόλησης.

Αναλυτικά τον Φεβρουάριο δημιουργήθηκαν 17.211 νέες θέσεις εργασίας ωστόσο ήταν 6.734 λιγότερες από τις 23.945 του περσινού αντίστοιχου μήνα.

Κατά τον Μάρτιο είχαμε 56.437 νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες ήταν κατά 11.776 περισσότερες από τις 44.661 περσινές. Ιδιαίτερα θετική πορεία με 145.209 νέες θέσεις εργασίας, καταγράφηκε τον Απρίλιο. Οι νέες θέσεις ήταν κατά 11.302 περισσότερες, σε σχέση με τις 133.907 που δημιουργήθηκαν πέρσι κατά τον ίδιο μήνα.

Τι έγινε το 2025

Η μέση ετήσια απασχόληση κατά το προηγούμενο έτος (2025) σημείωσε αύξηση 1,5% σε σχέση με το 2024, με 63.700 περισσότερους εργαζόμενους να προστίθενται στο εργατικό δυναμικό της χώρας. Το 2025, οι απασχολούμενοι έφτασαν να καλύπτουν το 92% του εργατικού δυναμικού. Η ενίσχυση αυτή δεν είναι μόνο ποσοτική αλλά και ποιοτική. Η πλήρης απασχόληση κερδίζει διαρκώς έδαφος, καθώς το ποσοστό της μερικής απασχόλησης περιορίστηκε στο 5,3% του συνόλου στο τέλος του έτους, μια σημαντική υποχώρηση από το 8,1% που είχε καταγραφεί το 2022.

Αυξημένη ήταν και η είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας. Το 2025, η απασχόληση στις γυναίκες αυξήθηκε με ρυθμό 2,6%, σημαντικά υψηλότερο από εκείνον των ανδρών (0,6%).

Παράλληλα, το ποσοστό των μισθωτών ανήλθε στο 72,5%, το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας πενταετίας.

Ο τουρισμός παραμένει ο κλάδους με το υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης θέσεων εργασίας, αλλά η δυναμική της απασχόλησης εκτείνεται και σε πολλούς κλάδους του τριτογενούς τομέα.

Συγκεκριμένα το χονδρικό και λιανικό εμπόριο προσέθεσε 45.000 θέσεις εργασίας. Οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 31.200 θέσεις. Οι τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία με αύξηση κατά 17.200 θέσεις εργασίας.

Συνολικά, οι 13 από τους 21 κλάδους της οικονομίας παρουσίασαν θετικό πρόσημο στις προσλήψεις στο τέλος του 2025.

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