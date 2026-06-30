Νίκη Κεραμέως: Τρεις άξονες αλλαγών στην επαγγελματική ασφάλιση

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Το σχέδιο νόμου για τη «Βελτίωση του πλαισίου επαγγελματικής ασφάλισης: Περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις» παρουσίασε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την υφυπουργό Εργασίας Άννα Ευθυμίου και τον γενικό γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η αναμόρφωση του υφιστάμενου πλαισίου της επαγγελματικής ασφάλισης, με στόχο να γίνει πιο απλό, πιο λειτουργικό, πιο προστατευτικό και πιο ελκυστικό τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε η Νίκη Κεραμέως, το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πιο σύγχρονο και αξιόπιστο συμπληρωματικό σύστημα ασφάλισης, πέραν του πρώτου πυλώνα, δηλαδή του e-ΕΦΚΑ. «Στηρίζουμε τους εργαζόμενους δίνοντάς τους τη δυνατότητα πρόσθετης συνταξιοδοτικής προστασίας. Ενισχύουμε τις επιχειρήσεις δίνοντάς τους τη δυνατότητα επιπλέον παροχών και κινήτρων. Ενδυναμώνουμε την εθνική οικονομία ενισχύοντας την αποταμίευση των νοικοκυριών και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο», υπογράμμισε.

Οι τρεις πυλώνες του συστήματος

Η υπουργός υπενθύμισε ότι το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας δομείται σε τρεις πυλώνες.

Ο πρώτος είναι η υποχρεωτική ασφάλιση, με βασικό φορέα τον e-ΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ. Ο δεύτερος αφορά την επαγγελματική ασφάλιση, η οποία περιλαμβάνει τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και τα ομαδικά επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά συμβόλαια. Ο τρίτος πυλώνας είναι η ιδιωτική ασφάλιση, μέσω ατομικών ασφαλιστικών συμβολαίων.

Στόχος του σχεδίου νόμου είναι να ενισχυθεί ο δεύτερος πυλώνας, μέσα από τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού πλαισίου συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Σύμφωνα με το υπουργείο, το νέο μοντέλο θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, καλύτερη προστασία του θεσμού και περισσότερη ελκυστικότητα για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο κινείται σε τρεις βασικούς άξονες.

Ο πρώτος αφορά την ευελιξία και την απλούστευση της λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται η εισαγωγή των Ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση μικρότερων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην επαγγελματική ασφάλιση. Τα νέα αυτά ταμεία θα αδειοδοτούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος και θα μπορούν να δέχονται νέες επιχειρήσεις, συλλογικούς φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις χωρίς προηγούμενη εποπτική έγκριση.

Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για μια αλλαγή που αποσκοπεί στο να λειτουργούν τα ΤΕΑ πιο γρήγορα, πιο καθαρά και πιο αποτελεσματικά, χωρίς να μειώνεται η εποπτεία και η προστασία των εργαζομένων.

Ο δεύτερος άξονας εστιάζει στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής ασφάλισης για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται εξορθολογισμός του φορολογικού πλαισίου, με βελτίωση των φορολογικών κινήτρων, αποσύνδεση από τα έτη ασφάλισης και σύνδεση με την ηλικία του ασφαλισμένου. Παράλληλα, καταργείται η φορολογική ποινή για εργαζόμενους που επιλέγουν να ενταχθούν στην επαγγελματική ασφάλιση σε μεγαλύτερη ηλικία.

Το νομοσχέδιο δίνει επίσης τη δυνατότητα παροχής προγραμμάτων υγείας από τα ΤΕΑ, ενώ θεσπίζεται και νέο προϊόν επαγγελματικής ασφάλισης, το Ομαδικό Ασφαλιστικό Προϊόν Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης (ΟΑΠΕΣ). Το προϊόν αυτό θα εκδίδεται από ασφαλιστικές εταιρείες και θα παρέχει ισοδύναμη προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων με τα προγράμματα των ΤΕΑ.

Ο τρίτος άξονας αφορά την ενίσχυση της προστασίας των ασφαλισμένων. Κεντρική παρέμβαση αποτελεί η πλήρης φορητότητα των δικαιωμάτων, ώστε η αλλαγή εργασίας ή επαγγελματικής κατάστασης να μην οδηγεί σε απώλεια ή αποδυνάμωση κατοχυρωμένων παροχών.

Διαφάνεια και προστασία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διαφάνεια. Όπως ισχύει ήδη για τα ΤΕΑ, έτσι και για τα ΟΑΠΕΣ θα προβλέπονται υποχρεώσεις καταχώρισης σε δημόσιο μητρώο, κανόνες ορθής διανομής του προϊόντος, πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων και υποχρέωση περιοδικής ενημέρωσης των ασφαλισμένων για την πορεία των επενδύσεών τους.

Προβλέπεται ακόμη προστασία των ανέργων, με δυνατότητα παραμονής στην επαγγελματική ασφάλιση, καθώς και αναβάθμιση του επενδυτικού πλαισίου των παρόχων προϊόντων επαγγελματικής ασφάλισης. Παράλληλα, οι ασφαλισμένοι θα έχουν δικαίωμα ενημέρωσης για την επένδυσή τους, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη στο σύστημα.

Τα οφέλη του νέου πλαισίου

Σύμφωνα με το υπουργείο, το νέο πλαίσιο για την επαγγελματική ασφάλιση αναμένεται να έχει οφέλη για τους ασφαλισμένους, τις επιχειρήσεις και την οικονομία συνολικά.

Για τους ασφαλισμένους, θα ενισχύσει το συνταξιοδοτικό εισόδημα, θα διευκολύνει την πρόσβαση σε συμπληρωματική συνταξιοδοτική προστασία και θα διασφαλίσει τη φορητότητα των δικαιωμάτων τους. Παράλληλα, θα ενισχύσει την προστασία των ελεύθερων επαγγελματιών, θα προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη ενημέρωση για την πορεία της επένδυσής τους και θα επιτρέπει πρόσθετες παροχές.

Για τις επιχειρήσεις, το νέο πλαίσιο θα λειτουργήσει ως κίνητρο προσέλκυσης και διατήρησης εργαζομένων, θα ενισχύσει το employer branding και την εταιρική κοινωνική ευθύνη και θα προσφέρει δυνατότητες εργοδοτικής παροχής μέσω συλλογικών συμβάσεων. Επιπλέον, σύμφωνα με το υπουργείο, θα καταστήσει πιο λειτουργικό το πλαίσιο για μικρότερες επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα δυσκολεύονταν να αξιοποιήσουν την επαγγελματική ασφάλιση.

Για την οικονομία, το νέο σύστημα αναμένεται να συσσωρεύσει επενδυτικά κεφάλαια, να διοχετεύσει ρευστότητα στην αγορά και να αποτρέψει τη φυγή κεφαλαίων. Παράλληλα, θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση των νοικοκυριών, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο και θα αξιοποιήσει την επαγγελματική ασφάλιση ως εργαλείο μακροπρόθεσμης αποταμίευσης και συνταξιοδοτικής επάρκειας.

Πολιτικό και οικονομικό αποτύπωμα

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το υπουργείο επιχειρεί να δώσει νέα ώθηση σε έναν θεσμό που, όπως επισημαίνεται, μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την κύρια ασφάλιση και να ενισχύσει τόσο την αποταμίευση όσο και την ανταγωνιστικότητα της αγοράς εργασίας.

Η κυβέρνηση εμφανίζεται να επενδύει σε ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο, με έμφαση στη φορητότητα, τη διαφάνεια και τα φορολογικά κίνητρα, προκειμένου η επαγγελματική ασφάλιση να αποτελέσει πιο ουσιαστική επιλογή για εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.