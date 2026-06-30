 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Νίκη Κεραμέως: Τρεις άξονες αλλαγών στην επαγγελματική ασφάλιση

Παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση - Τρεις βασικοί άξονες, με έμφαση στην ευελιξία των ΤΕΑ, τα φορολογικά κίνητρα και τη φορητότητα δικαιωμάτων

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 30.06.2026, 17:28
Σχολιάστε
Νίκη Κεραμέως: Τρεις άξονες αλλαγών στην επαγγελματική ασφάλιση
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το σχέδιο νόμου για τη «Βελτίωση του πλαισίου επαγγελματικής ασφάλισης: Περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις» παρουσίασε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την υφυπουργό Εργασίας Άννα Ευθυμίου και τον γενικό γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η αναμόρφωση του υφιστάμενου πλαισίου της επαγγελματικής ασφάλισης, με στόχο να γίνει πιο απλό, πιο λειτουργικό, πιο προστατευτικό και πιο ελκυστικό τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε η Νίκη Κεραμέως, το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πιο σύγχρονο και αξιόπιστο συμπληρωματικό σύστημα ασφάλισης, πέραν του πρώτου πυλώνα, δηλαδή του e-ΕΦΚΑ. «Στηρίζουμε τους εργαζόμενους δίνοντάς τους τη δυνατότητα πρόσθετης συνταξιοδοτικής προστασίας. Ενισχύουμε τις επιχειρήσεις δίνοντάς τους τη δυνατότητα επιπλέον παροχών και κινήτρων. Ενδυναμώνουμε την εθνική οικονομία ενισχύοντας την αποταμίευση των νοικοκυριών και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο», υπογράμμισε.

Οι τρεις πυλώνες του συστήματος

Η υπουργός υπενθύμισε ότι το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας δομείται σε τρεις πυλώνες.

Ο πρώτος είναι η υποχρεωτική ασφάλιση, με βασικό φορέα τον e-ΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ. Ο δεύτερος αφορά την επαγγελματική ασφάλιση, η οποία περιλαμβάνει τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και τα ομαδικά επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά συμβόλαια. Ο τρίτος πυλώνας είναι η ιδιωτική ασφάλιση, μέσω ατομικών ασφαλιστικών συμβολαίων.

Στόχος του σχεδίου νόμου είναι να ενισχυθεί ο δεύτερος πυλώνας, μέσα από τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού πλαισίου συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Σύμφωνα με το υπουργείο, το νέο μοντέλο θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, καλύτερη προστασία του θεσμού και περισσότερη ελκυστικότητα για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο κινείται σε τρεις βασικούς άξονες.

Ο πρώτος αφορά την ευελιξία και την απλούστευση της λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται η εισαγωγή των Ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση μικρότερων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην επαγγελματική ασφάλιση. Τα νέα αυτά ταμεία θα αδειοδοτούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος και θα μπορούν να δέχονται νέες επιχειρήσεις, συλλογικούς φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις χωρίς προηγούμενη εποπτική έγκριση.

Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για μια αλλαγή που αποσκοπεί στο να λειτουργούν τα ΤΕΑ πιο γρήγορα, πιο καθαρά και πιο αποτελεσματικά, χωρίς να μειώνεται η εποπτεία και η προστασία των εργαζομένων.

Ο δεύτερος άξονας εστιάζει στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής ασφάλισης για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται εξορθολογισμός του φορολογικού πλαισίου, με βελτίωση των φορολογικών κινήτρων, αποσύνδεση από τα έτη ασφάλισης και σύνδεση με την ηλικία του ασφαλισμένου. Παράλληλα, καταργείται η φορολογική ποινή για εργαζόμενους που επιλέγουν να ενταχθούν στην επαγγελματική ασφάλιση σε μεγαλύτερη ηλικία.

Το νομοσχέδιο δίνει επίσης τη δυνατότητα παροχής προγραμμάτων υγείας από τα ΤΕΑ, ενώ θεσπίζεται και νέο προϊόν επαγγελματικής ασφάλισης, το Ομαδικό Ασφαλιστικό Προϊόν Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης (ΟΑΠΕΣ). Το προϊόν αυτό θα εκδίδεται από ασφαλιστικές εταιρείες και θα παρέχει ισοδύναμη προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων με τα προγράμματα των ΤΕΑ.

Ο τρίτος άξονας αφορά την ενίσχυση της προστασίας των ασφαλισμένων. Κεντρική παρέμβαση αποτελεί η πλήρης φορητότητα των δικαιωμάτων, ώστε η αλλαγή εργασίας ή επαγγελματικής κατάστασης να μην οδηγεί σε απώλεια ή αποδυνάμωση κατοχυρωμένων παροχών.

Διαφάνεια και προστασία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διαφάνεια. Όπως ισχύει ήδη για τα ΤΕΑ, έτσι και για τα ΟΑΠΕΣ θα προβλέπονται υποχρεώσεις καταχώρισης σε δημόσιο μητρώο, κανόνες ορθής διανομής του προϊόντος, πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων και υποχρέωση περιοδικής ενημέρωσης των ασφαλισμένων για την πορεία των επενδύσεών τους.

Προβλέπεται ακόμη προστασία των ανέργων, με δυνατότητα παραμονής στην επαγγελματική ασφάλιση, καθώς και αναβάθμιση του επενδυτικού πλαισίου των παρόχων προϊόντων επαγγελματικής ασφάλισης. Παράλληλα, οι ασφαλισμένοι θα έχουν δικαίωμα ενημέρωσης για την επένδυσή τους, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη στο σύστημα.

Τα οφέλη του νέου πλαισίου

Σύμφωνα με το υπουργείο, το νέο πλαίσιο για την επαγγελματική ασφάλιση αναμένεται να έχει οφέλη για τους ασφαλισμένους, τις επιχειρήσεις και την οικονομία συνολικά.

Για τους ασφαλισμένους, θα ενισχύσει το συνταξιοδοτικό εισόδημα, θα διευκολύνει την πρόσβαση σε συμπληρωματική συνταξιοδοτική προστασία και θα διασφαλίσει τη φορητότητα των δικαιωμάτων τους. Παράλληλα, θα ενισχύσει την προστασία των ελεύθερων επαγγελματιών, θα προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη ενημέρωση για την πορεία της επένδυσής τους και θα επιτρέπει πρόσθετες παροχές.

Για τις επιχειρήσεις, το νέο πλαίσιο θα λειτουργήσει ως κίνητρο προσέλκυσης και διατήρησης εργαζομένων, θα ενισχύσει το employer branding και την εταιρική κοινωνική ευθύνη και θα προσφέρει δυνατότητες εργοδοτικής παροχής μέσω συλλογικών συμβάσεων. Επιπλέον, σύμφωνα με το υπουργείο, θα καταστήσει πιο λειτουργικό το πλαίσιο για μικρότερες επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα δυσκολεύονταν να αξιοποιήσουν την επαγγελματική ασφάλιση.

Για την οικονομία, το νέο σύστημα αναμένεται να συσσωρεύσει επενδυτικά κεφάλαια, να διοχετεύσει ρευστότητα στην αγορά και να αποτρέψει τη φυγή κεφαλαίων. Παράλληλα, θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση των νοικοκυριών, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο και θα αξιοποιήσει την επαγγελματική ασφάλιση ως εργαλείο μακροπρόθεσμης αποταμίευσης και συνταξιοδοτικής επάρκειας.

Πολιτικό και οικονομικό αποτύπωμα

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το υπουργείο επιχειρεί να δώσει νέα ώθηση σε έναν θεσμό που, όπως επισημαίνεται, μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την κύρια ασφάλιση και να ενισχύσει τόσο την αποταμίευση όσο και την ανταγωνιστικότητα της αγοράς εργασίας.

Η κυβέρνηση εμφανίζεται να επενδύει σε ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο, με έμφαση στη φορητότητα, τη διαφάνεια και τα φορολογικά κίνητρα, προκειμένου η επαγγελματική ασφάλιση να αποτελέσει πιο ουσιαστική επιλογή για εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούλιο
Ηλεκτρισμός

Σταθερά τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο
ΒΕΑ: Τέσσερα «εμπόδια» φρενάρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Business

Τέσσερα «εμπόδια» φρενάρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ΙΕΛΚΑ: Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο
Economy

Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες αγοραστών και πωλητών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αψιμαχίες αγοραστών και πωλητών στο ΧΑ
Βρετανία: «Προσωρινό πάσο» για τον Μπέρναμ από την αγορά ομολόγων
Ομόλογα

Βρετανία: «Προσωρινό πάσο» για τον Μπέρναμ από την αγορά ομολόγων
Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών
Πολιτική

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Φορολογικές δηλώσεις: Έως 15 Ιουλίου η προθεσμία – Πώς να διορθώσετε λάθη χωρίς πρόστιμο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τέλος χρόνου για τις δηλώσεις - Πώς να διορθώσετε λάθη χωρίς πρόστιμο

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις - Πόσοι πληρώνουν και πόσοι δικαιούνται επιστροφή

Ανδρομάχη Παύλου
Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ρεκόρ εσόδων το 2025 και αισιοδοξία για ακόμη καλύτερη χρονιά το 2026
Τουρισμός

Ρεκόρ εσόδων το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα

Ο κύκλος εργασιών το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα διαμορφώθηκε στα 73,32 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
ΜΕΝΝΕ ΑΕ: Υποχώρηση τζίρου και ζημιές το 2025 – Τι σχεδιάζει για να επανέλθει στην κερδοφορία
Business

Παγωτά, ζημιές και restart – Το νέο στοίχημα της οικογένειας Φιλίππου

Στη διακοπή εμπορικής συνεργασίας αποδίδει η ΜΕΝΝΕ ΑΕ τη μείωση εσόδων - Οι στόχοι για το 2026 και η μακροπρόθεσμη στρατηγική

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Επαγγελματικά ταμεία: Γυρίζουν σελίδα – Στόχος η παροχή «δεύτερης σύνταξης» για όλους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέα εποχή για τα επαγγελματικά ταμεία - Στόχος η δεύτερη σύνταξη

Με νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας θεσπίζονται τα ανοιχτά πολυεργοδοτικά ταμεία και η μεταφορά ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Κώστας Παπαδής
L’Oreal: H στροφή στα οικονομικά αρώματα και το στοίχημα με την Gen Z
Business

L'Oreal: Το άρωμα των 15 δολαρίων που αλλάζει την αγορά

Η L'Oréal εισέρχεται στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των οικονομικών αρωμάτων, αξιοποιώντας τη δυναμική της Gen Z

Νατάσα Σινιώρη
ΑΠΣΙ Πίνδος: Κάλεσμα συνεργασίας με την Άρτα – Το σχέδιο
AGRO

Η Πίνδος «βλέπει» κοινό μέλλον με την Άρτα - Το σχέδιο

Στα 414,1 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών του ΑΠΣΙ Πίνδος – Αύξηση των εξαγωγών κατά 24,1% το 2025 - «Τρέχουν» επενδύσεις 70 εκατ. ευρώ

Ανθή Γεωργίου
Αγορά εργασίας: Με προσωρινή απασχόληση 1 στους 10 Ευρωπαίους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Με προσωρινή απασχόληση 1 στους 10 Ευρωπαίους

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Eurostat για την αγορά εργασίας στην ΕΕ - Πού υπάρχουν οι περισσότερες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

Μελίνα Ζιάγκου
Ελλάδα: Η νέα «πύλη» των διεθνών ξενοδοχειακών επενδύσεων στην Ευρώπη
Τουρισμός

Τα ξένα κεφάλαια ποντάρουν στα ελληνικά ξενοδοχεία

Στην κορυφή της Ευρώπης για ξενοδοχειακές επενδύσεις αναδεικνύεται η Ελλάδα, προσελκύοντας το ισχυρότερο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Αγορά εργασίας: Με προσωρινή απασχόληση 1 στους 10 Ευρωπαίους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Με προσωρινή απασχόληση 1 στους 10 Ευρωπαίους

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Eurostat για την αγορά εργασίας στην ΕΕ - Πού υπάρχουν οι περισσότερες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

Μελίνα Ζιάγκου
Φορολογικές δηλώσεις: Έως 15 Ιουλίου η προθεσμία – Πώς να διορθώσετε λάθη χωρίς πρόστιμο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τέλος χρόνου για τις δηλώσεις - Πώς να διορθώσετε λάθη χωρίς πρόστιμο

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις - Πόσοι πληρώνουν και πόσοι δικαιούνται επιστροφή

Ανδρομάχη Παύλου
Αντικειμενικές αξίες: Εντός του 2027 ανοίγει ο «φάκελος» από το ΥΠΟΙΚ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ανατροπές στα ακίνητα - Τι θα γίνει με τις αντικειμενικές αξίες

Έρχονται ριζικές αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες - Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Ανδρομάχη Παύλου
Νίκη Κεραμέως: Τρεις άξονες αλλαγών στην επαγγελματική ασφάλιση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι αλλάζει στην επαγγελματική ασφάλιση - Οι 3 άξονες

Παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση - Τρεις βασικοί άξονες, με έμφαση στην ευελιξία των ΤΕΑ, τα φορολογικά κίνητρα και τη φορητότητα δικαιωμάτων

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται, πώς υπολογίζεται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται, πώς υπολογίζεται

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται το επίδομα αδείας - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Εργαζόμενοι: Σε κατάσταση φτώχειας το 9,7% στη χώρα μας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ένας στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα είναι φτωχός

Το ποσοστό είναι υψηλότερο από το μέσο όρο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κώστας Παπαδής
Shein-Temu: Οι νέοι δασμοί στις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός ΕΕ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Οι νέοι δασμοί για αγορές από Shein-Temu: Τα μυστικά για παραγγελίες

Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου στις εισαγωγές πακέτων από Shein - Temu και άλλες κινεζικές πλατφόρμες - Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Ανδρομάχη Παύλου
Latest News
ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούλιο
Ηλεκτρισμός

Σταθερά τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο

Πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ για τον μήνα Ιούλιο

ΒΕΑ: Τέσσερα «εμπόδια» φρενάρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Business

Τέσσερα «εμπόδια» φρενάρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τι δείχνει η έρευνα του ΒΕΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό πίεση

ΙΕΛΚΑ: Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο
Economy

Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο

Ποια προϊόντα είχαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις και ποια τις μικρότερες, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες αγοραστών και πωλητών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αψιμαχίες αγοραστών και πωλητών στο ΧΑ

Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,45% στις 2.470,76 μονάδες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Βρετανία: «Προσωρινό πάσο» για τον Μπέρναμ από την αγορά ομολόγων
Ομόλογα

Βρετανία: «Προσωρινό πάσο» για τον Μπέρναμ από την αγορά ομολόγων

Τα βρετανικά ομόλογα παρουσιάζουν σχετική ηρεμία το τελευταίο διάστημα

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών
Πολιτική

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών

Με μία συγκινητική ανάρτηση ο Μάριος Γεωργιάδης έκανε γνωστό ότι πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, στα 75 του χρόνια

ΑΑΔΕ: Πότε ανοίγει το ΟΣΔΕ – Κίνητρα για έγκαιρη υποβολή
AGRO

Πότε ανοίγει το ΟΣΔΕ – Κίνητρα στους αγρότες για έγκαιρη υποβολή

Σε ποιες αγροτικές πληρωμές θα προχωρήσει η ΑΑΔΕ τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο

Ανθή Γεωργίου
ΣΟΥΡΩΤΗ: Ο Ιβάν Σαββίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας
Business

ΣΟΥΡΩΤΗ: Ο Ιβάν Σαββίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας

Η ΣΟΥΡΩΤΗ κατέγραψε επιστροφή στην κερδοφορία, με EBITDA 1,845 εκατ. ευρώ το 2025

EY: Οι έλληνες επιχειρηματίες σχεδιάζουν προσλήψεις και επενδύσεις παρά τη αυξημένη αβεβαιότητα
Business

Τα 3 αγκάθια για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Πώς αποτυπώνονται οι προθέσεις των ελλήνων επιχειρηματιών στην έρευνα της EY - Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν

ΕΕ: Τι σημαίνει το τέλος 3 ευρώ για τις Shein, Temu και AliExpress
World

Τι σημαίνει το τέλος 3 ευρώ για τις Shein, Temu και AliExpress

Η ΕΕ κατέγραψε 5,8 δισεκατομμύρια αποστολές ηλεκτρονικού εμπορίου κάτω των 150 ευρώ το 2025

Pantelakis: Overweight για Motor Oil και Helleniq Energy – Αυξάνει τις τιμές-στόχους
Business

Pantelakis: Ανεβάζει τον πήχη για Motor Oil και Helleniq Energy

H Pantelakis αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της για τα επόμενα χρόνια, μετά τα ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κομισιόν για Shein – Temu: Δικαιοσύνη για επιχειρήσεις – Προστασία για καταναλωτές
World

Κομισιόν για Shein – Temu: Δικαιοσύνη για επιχειρήσεις – Προστασία για καταναλωτές

Η απαλλαγή από τους δασμούς για ποσά κάτω των 150 ευρώ σχεδιάστηκε σε συνθήκες που δεν ισχύουν πια, επισημαίνει η Κομισιόν για τον νέο κανονισμό στα μικροδέματα

Ανεργία: Υποχώρησε στο 8,1% τον Μάιο
Economy

Ανεργία: Υποχώρησε στο 8,1% τον Μάιο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Χρυσός: Ξεκινά με πτώση το δεύτερο εξάμηνο – Κάτω από τα 4.000 δολάρια
Markets

Πρεμιέρα εξαμήνου με πτώση για τον χρυσό

Ο χρυσός ολοκλήρωσε το χειρότερο τρίμηνο των τελευταίων 13 χρόνων - Οι εκτιμήσεις για το δεύτερο εξάμηνο

Τζούλη Καλημέρη
ΕΣΕΕ για Shein-Temu: Ορόσημο για το ευρωπαϊκό εμπόριο – Το μήνυμα Καφούνη
Economy

ΕΣΕΕ για Shein-Temu: Ορόσημο για το ευρωπαϊκό εμπόριο – Το μήνυμα Καφούνη

Από την 1η Ιουλίου 2026, κάθε δέμα που εισέρχεται στην ΕΕ από τρίτες χώρες υπόκειται σε τελωνειακό έλεγχο και επιβάρυνση- ανεξαρτήτως αξίας - Τι δήλωσε ο Σταύρος Καφούνης

Deutsche Bank: Στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Euronext Athens τον Ιούνιο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στην πρώτη πεντάδα παγκοσμίως το Euronext Athens

Η επίδοση επιβεβαιώνει τη θετική δυναμική της ελληνικής αγοράς - Τι αναφέρει η Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies