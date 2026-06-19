Επαγγελματική ασφάλιση για όλους με δικαίωμα «μεταφοράς» δικαιωμάτων από ταμείο σε ταμείο

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Ελαστικότερα κριτήρια εισόδου στα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης για όλους – εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες -, αλλά και μεταφορά του ασφαλιστικού δικαιώματος και των δικαιωμάτων από το ένα ταμείο στο άλλο, περιλαμβάνουν – μεταξύ των άλλων – οι επερχόμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο την ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης.

Οι αλλαγές

Οι αλλαγές που περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο το οποίο θα φέρει το υπουργείο Εργασίας εντός του θέρους έχουν ως βασικές αρχές την ελαστικοποίηση των κριτηρίων εισόδου στα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης με τη δυνατότητα δημιουργίας πολυεργοδοτικών ταμείων δηλαδή των ταμείων στα οποία θα εντάσσονται εργαζόμενοι από πολλές μικρές επιχειρήσεις ή ακόμη και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να επιλυθεί μια βασική αδυναμία της ελληνικής αγοράς, σύμφωνα με την οποία η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι πολύ μικρού μεγέθους και δεν διαθέτει τη δυνατότητα να οργανώσει αυτόνομα ένα επαγγελματικό ταμείο.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που σήμερα δεν έχει πρόσβαση σε επαγγελματικό ταμείο επειδή εργάζεται σε μικρή επιχείρηση, θα μπορεί σύντομα να εντάσσεται σε μεγαλύτερο πολυεργοδοτικό σχήμα με χαμηλότερο κόστος και με περισσότερες επενδυτικές επιλογές.

Ταυτοχρόνως η νέα ρύθμιση θα δίνει τη δυνατότητα «μεταφοράς» των ασφαλιστικών δικαιωμάτων του ασφαλισμένου σε άλλο ταμείο.

Η κυβέρνηση προχωρεί στη νέα ασφαλιστική παρέμβαση με στόχο την ενίσχυση των συμπληρωματικών μορφών ασφάλισης προκειμένου να «θωρακίσει» το ασφαλιστικό σύστημα από τις επιπτώσεις της – συνεχώς – επιδεινούμενης δημογραφικής κρίσης.

Με τις αλλαγές που προωθούνται στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, θα μπορούν να ασφαλίζονται μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες από οποιονδήποτε κλάδο.

Το ποσό σύνταξης που θα μπορούν να πάρουν οι νέοι ασφαλισμένοι από ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης θα είναι συνάρτηση του χρόνου ασφάλισης, της ηλικίας, των εισφορών που θα έχουν καταβάλει, αλλά και της βιωσιμότητας του φορέα. Με τα σημερινά δεδομένα, οι συντάξεις μπορεί να κυμαίνονται στα 200 έως 300 ευρώ τον μήνα για περίπου 20 – 25 χρόνια ασφάλισης.

Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης θα αποτελέσουν διέξοδο για την αύξηση των παροχών τους, καθώς οι συντάξεις που λαμβάνουν είναι από τις χαμηλότερες, λόγω των χαμηλών εισφορών τις οποίες καταβάλλουν.