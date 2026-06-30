Αντικειμενικές αξίες: Εντός του 2027 ανοίγει ο «φάκελος» από το ΥΠΟΙΚ

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Αλλαγές στη φορολογία ακινήτων δρομολογεί η κυβέρνηση εντός του 2027, με αιχμή τις αντικειμενικές αξίες.

Το ζήτημα βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο των συζητήσεων στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς η αγορά ακινήτων έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και οι υφιστάμενες φορολογικές προβλέψεις θεωρείται ότι δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σημερινές συνθήκες.

Οι αντικειμενικές αξίες

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων θα πρέπει να προσαρμόζονται στα επίπεδα των τιμών αγοράς ανά διετία, αλλά εν λόγω υποχρέωση, δεν είναι δεσμευτική.

Όμως, οι αντικειμενικές αξίες παραμένουν αμετάβλητες από τον Ιούνιο του 2021, προκειμένου να αποφευχθούν νέες επιβαρύνσεις σε φόρους και τέλη που συνδέονται με την ακίνητη περιουσία.

Εντός του 2027 το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να ανοίξει τον φάκελο των αντικειμενικών αξιών με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος να καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών από το 2021, οι οποίες ξεπερνούν το 65% πανελλαδικά, προσεγγίζοντας ή και ξεπερνώντας τα ιστορικά υψηλά επίπεδα του 2007.

Οι αυξήσεις στις τιμές ζώνης, ειδικά σε περιοχές που έχει ανοίξει σημαντικά η ψαλίδα μεταξύ εμπορικών και αντικειμενικών τιμών εκτιμάται ότι θα είναι μεγάλες.

Για να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις, οι παρεμβάσεις θα συνδυαστούν με αλλαγές στους φόρους μεταβίβασης όπως αύξηση των αφορολόγητων ορίων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας ή και με νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ.

Οι τιμές πώλησης ακινήτων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία

Ο ΦΠΑ στα ακίνητα

Φέτος στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η αναστολή της επιβολής του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, ο οποίος επιβάλλεται με συντελεστή 24%.

Εάν επιβληθεί, θα σημάνει ότι ο αγοραστής νεόδμητης κατοικίας, θα επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος, αντί του φόρου μεταβίβασης που είναι στο 3% επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου.

Πρόκειται για μια τεράστια διαφορά στην επιβάρυνση αγοράς κατοικίας και στο πλαίσιο αυτό, σχεδόν βέβαιη είναι η διατήρησή του στον «πάγο» ή ακόμα και η κατάργησή του, καθώς θα εκτινάξει στα ύψη των κόστος αγοράς νέων κατοικιών, σε μια περίοδο που υφίσταται οξυμένο στεγαστικό πρόβλημα, με βασικότερο την έλλειψη κατοικιών.

Στα ύψη οι τιμές

Οι τιμές πώλησης ακινήτων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Engel & Völkers Ελλάδος, στην Αττική η μέση τιμή πώλησης (νεόδμητα και παλαιότερα ακίνητα) διαμορφώνεται πλέον σε επίπεδο μεγαλύτερο των 3.000 ευρώ/τ.μ.

Παράλληλα, σε περιοχές υψηλής ζήτησης, όπως το Μαρούσι και η Νέα Σμύρνη, οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται με ταχύ ρυθμό (12% και 13% αντίστοιχα) σε ετήσια βάση.

Μεταξύ των επιμέρους σημείων, ο Πειραιάς καταγράφει ετήσια αύξηση τιμών κατά 11%, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται πλέον σε 2.967 ευρώ/τ.μ., ενώ στα δυτικά προάστια το Περιστέρι επίσης σημειώνει υψηλές τιμές, με το μέσο κόστος να αγγίζει τις 3.400 ευρώ/τ.μ. (περιλαμβάνονται και νεόδμητα ακίνητα).

Ωστόσο σε άλλα σημεία, όπου το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκαν μεγάλες αυξήσεις, παρατηρείται ηπιότερη άνοδος, ακόμη και κάτω του 4%-5%.