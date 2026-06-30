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Shein-Temu: Οι νέοι δασμοί στις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός ΕΕ

Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου στις εισαγωγές πακέτων από Shein - Temu και άλλες κινεζικές πλατφόρμες - Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 30.06.2026, 07:00
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Shein-Temu: Οι νέοι δασμοί στις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός ΕΕ
Ρεπορτάζ Ανδρομάχη Παύλου

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Ανατροπή από 1η Ιουλίου στις ηλεκτρονικές αγορές (Shein – Temu) έως 150 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ καθώς επιβάλλεται δασμός 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με τέλος 3 ευρώ ανά προϊόν που περιέχεται σε πακέτα τα οποία αγοράζονται μέσω διαδικτύου από Κίνα, ΗΠΑ ή άλλη χώρα εκτός ΕΕ θα επιβαρύνονται από αύριο οι καταναλωτές εφόσον η συνολική αξία των αγορών τους είναι έως 150 ευρώ.

Ο νέος δασμός αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028

Οι αγορές από Shein – Temu και η… ΑΑΔΕ

Αναλυτικότερα, με βάση την εγκύκλιο:

– Από την 1η Ιουλίου 2026 εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης νέοι δασμολογικοί κανόνες για ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες. Οι ρυθμίσεις αφορούν αποκλειστικά ιδιώτες καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών.

– Θεσπίζεται ειδικός εισαγωγικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου από χώρα εκτός ΕΕ.

– Η χρέωση δεν επιβάλλεται ανά δέμα αλλά ανά διαφορετικό προϊόν. Έτσι, εάν μια αποστολή περιλαμβάνει βιβλίο, σημειωματάριο και στυλό, ο συνολικός δασμός ανέρχεται σε 9 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και τυχόν άλλων επιβαρύνσεων. Αντίθετα, δύο πανομοιότυπα σημειωματάρια θεωρούνται ένα είδος και επιβαρύνονται με συνολικό δασμό 3 ευρώ.

– Το μεταβατικό αυτό καθεστώς θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028. Από την 1η Ιουλίου 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό σύστημα, με τον εισαγωγικό δασμό να καθορίζεται από τη δασμολογική κατηγορία κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία ή τον τρόπο αγοράς.

– Την καταβολή του ειδικού δασμού στις τελωνειακές αρχές αναλαμβάνει ο διασαφιστής της εισαγωγής, δηλαδή η ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο πωλητής, η μεταφορική εταιρεία ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής.

Ο νέος δασμός θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028. Από την 1η Ιουλίου 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς

– Εάν ο καταναλωτής επιστρέψει το προϊόν επειδή άλλαξε γνώμη ή υπαναχώρησε από την αγορά, ο ειδικός δασμός δεν επιστρέφεται. Αντίθετα, επιστροφή του ποσού μπορεί να γίνει στις περιπτώσεις που προβλέπει η τελωνειακή νομοθεσία, όπως όταν το προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης.

– Το νέο μέτρο δεν μεταβάλλει το καθεστώς του ΦΠΑ. Όταν εφαρμόζεται το σύστημα Import One Stop Shop (IOSS), ο ΦΠΑ εξακολουθεί να καταβάλλεται κατά την αγορά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ στις περιπτώσεις των Ειδικών Ρυθμίσεων ή του κανονικού καθεστώτος καταβάλλεται κατά τον τελωνισμό.

Σημειώνεται ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες αγοράς και αποστολής αγαθών που πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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