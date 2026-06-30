Παγκόσμια Τράπεζα: Παρατείνει το κλιματικό σχέδιο χωρίς στόχο χρηματοδότησης

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Παρατείνει επ’ αόριστον το σχέδιο δράσης εναντίον της κλιματικής αλλαγής (CCAP στα αγγλικά) που είχε καταρτίσει, όμως ταυτόχρονα εγκαταλείπει τους στόχους που είχε ορίσει για το επίπεδο της χρηματοδότησης της δράσης της, «για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τα αιτήματα των πελατών» της όπως έκανε γνωστό χθες η Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ).

Το CCAP του χρηματοπιστωτικού θεσμού της Ουάσιγκτον ως τώρα ανανεωνόταν κάθε πέντε χρόνια και επιδίωκε την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, ιδίως να αφιερώνεται το 35% των χρηματοδοτήσεών της σε προγράμματα που έχουν «θετικό αντίκτυπο στο κλίμα», σύμφωνα με τον ιστότοπό της.

Πλέον το νέο σχέδιο, που επικυρώθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΠΤ, δεν αναφέρει συγκεκριμένο στόχο για το ποσοστό της χρηματοδότησης, κρίνοντας ότι η κλιματική διάσταση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο σύνολο των χορηγήσεων.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να δημοσιεύουμε τους δείκτες μας για τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και για τις βελτιώσεις ως προς την ανθεκτικότητα των ωφελούμενων» από τις χρηματοδοτήσεις, διευκρίνισε ο θεσμός στην ανακοίνωσή του.

Αντί να επικεντρώνεται στις χρηματοδοτήσεις που χορηγεί, η ΠΤ σκοπεύει στο εξής να μετρά την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων της για το ζήτημα αυτό βασιζόμενη στα αποτελέσματα που εξασφαλίζονται.

Το CCAP είχε αρχικά ανακοινωθεί το 2016, μετά την υπογραφή της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα το 2015, κι είχε ανανεωθεί το 2021.

Κατά το οικονομικό έτος 2025, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, που ολοκληρώθηκε την 30ή Ιουνίου της περασμένης χρονιάς, η Παγκόσμια Τράπεζα χορήγησε 50,8 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο προγραμμάτων ανάπτυξης που είχαν κλιματική διάσταση — με άλλα λόγια, σχεδόν το 50% των χρηματοδοτήσεων του θεσμού την περίοδο αυτή.