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Ακρίβεια: Το σχέδιο μετά το τέλος του πλαφόν – Οι δεσμεύσεις κυβέρνησης και αγοράς

Καμία ανατίμηση το καλοκαίρι και διαπραγματεύσεις για την ακρίβεια έως τον Σεπτέμβριο για μόνιμες μειώσεις σε βασικά προϊόντα - Τι συμφωνήθηκε στη σύσκεψη του Μεγάρου Μαξίμου 

Business 30.06.2026, 07:00
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Ακρίβεια: Το σχέδιο μετά το τέλος του πλαφόν – Οι δεσμεύσεις κυβέρνησης και αγοράς
Επιμέλεια Γιώργος Μανέττας

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Σε έναν… διπλό οδικό χάρτη, με βασικό πρόσημο την κατάργηση του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους από αύριο 1η Ιουλίου κατέληξε η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αγορά για την ακρίβεια.

Πρώτον, δεν θα υπάρξουν νέες ανατιμήσεις στα ράφια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και δεύτερον, έως τις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχει διαμορφωθεί μια εθελοντική συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανίας και οργανωμένου λιανεμπορίου, η οποία θα προβλέπει ουσιαστικές μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.

Το βάρος μεταφέρεται πλέον στην προετοιμασία της συμφωνίας του Σεπτεμβρίου. Το εύρος των εκπτώσεων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο η κυβέρνηση επιδιώκει να αφορά προϊόντα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο οικογενειακό καλάθι.

Ακρίβεια

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκος μετά τη συνάντηση με τους φορείς της αγοράς στο Μέγαρο Μαξίμου, «η αντιμετώπιση του κόστους ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού

Περίοδος διαπραγμάτευσης για την ακρίβεια

Στην πράξη, το επόμενο δίμηνο θα αποτελέσει περίοδο διαπραγμάτευσης. Η βιομηχανία θα κληθεί να απορροφήσει μέρος της αποκλιμάκωσης του κόστους παραγωγής και των πρώτων υλών, όπου αυτή υπάρχει, ενώ οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα προσθέσουν το δικό τους ποσοστό μείωσης, ώστε το τελικό όφελος να είναι ορατό στον καταναλωτή.

Οι παράγοντες της αγοράς αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι στους τελευταίους τέσσερις μήνες επιβαρύνθηκαν τα κοστολόγια των επιχειρήσεων, τόσο από την ενέργεια και τα καύσιμα όσο και από τα υλικά συσκευασίας

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι επιδίωξη είναι η συμφωνία να μην περιοριστεί σε αποσπασματικές προσφορές, αλλά να αφορά μόνιμες μειώσεις σε εκατοντάδες βασικούς κωδικούς, οι οποίες θα έχουν διάρκεια και θα αποτυπωθούν στο οικογενειακό καλάθι.

Ουσιαστικά, το πλαφόν θα αντικατασταθεί από ένα μοντέλο συνεχούς παρακολούθησης της αγοράς, με την Πολιτεία να διατηρεί στενή εποπτεία των τιμών και τις επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν δημόσια δέσμευση ότι η αποκλιμάκωση του κόστους θα μεταφέρεται σταδιακά στα ράφια.

ακρίβεια

Η συνάντηση στο Μαξίμου

Στη διάρκεια της χθεσινής συζήτησης, κατά τις πληροφορίες του ΟΤ ο πρόεδρος του ΣΕΒ, τοποθετούμενος στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, τόνισε πως η παραγωγικότητα, οι επενδύσεις και φυσικά ο ανταγωνισμός, μπορούν να αποτρέψουν τις ανατιμήσεις. Από την άλλη πλευρά ο κ. Γιώτης υποστήριξε ότι οι σωστές επιχειρήσεις δεν θέλουν να κάνουν ανατιμήσεις, διότι χάνουν σε πωλήσεις.

Και οι τρεις παράγοντες της αγοράς αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι στους τελευταίους τέσσερις μήνες επιβαρύνθηκαν τα κοστολόγια των επιχειρήσεων, τόσο από την ενέργεια και τα καύσιμα όσο και από τα υλικά συσκευασίας. Και παρ΄ όλα αυτά δεν προχώρησαν σε ανατιμήσεις.

Εφόσον οι προμηθευτικές επιχειρήσεις προχωρήσουν σε μειώσει τιμών, οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ θα ενισχύσουν από την πλευρά τους τα ποσοστά των μειώσεων.

Ο κ. Πεταλάς, μεταξύ των άλλων, παρουσίασε στοιχεία και συγκρίσεις με τα οποία απέδειξε πως ο πληθωρισμός των σούπερ μάρκετ κινείται σε επίπεδα χαμηλότερα της μονάδας και η επιβάρυνση στο πληθωρισμό είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Ωστόσο δεσμεύτηκε πως εφόσον οι προμηθευτικές επιχειρήσεις προχωρήσουν σε μειώσει τιμών, οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ θα ενισχύσουν από την πλευρά τους τα ποσοστά των μειώσεων. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, και επιπλέον δύο – τρεις σύμβουλοι του πρωθυπουργού.

Ακρίβεια

Η συμφωνία για την ακρίβεια

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκος μετά τη συνάντηση με τους φορείς της αγοράς στο Μέγαρο Μαξίμου, «η αντιμετώπιση του κόστους ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού».

Ο ίδιος προέβλεψε ότι το τέλος του πολέμου οδηγεί σε ομαλοποίηση των τιμών πετρελαίου και ως εκ τούτου αποκλιμάκωση πληθωριστικών πιέσεων και ανακοίνωσε ότι «στη σημερινή σύσκεψη υπήρξε συναντίληψη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων με σταθεροποίηση τιμών σε πρώτη φάση στους μήνες του καλοκαιριού». Οπως διευκρίνισε, αυτό αφορά και τους 2000 κωδικούς προϊόντων που τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν 6% με την εφαρμογή του μέτρου του πλαφόν.

«Η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι θα παραμείνουν αυτές οι μειώσεις το επόμενο δίμηνο. Μετά θα υπάρξει προετοιμασία ώστε αρχές Σεπτεμβρίου να υπάρξει δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά», είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

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