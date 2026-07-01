Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπια πτωτικά, με το βλέμμα στη Σίντρα

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Με απώλειες κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να αναμένουν τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης τον Ιούνιο, αλλά και τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των μεγαλύτερων κεντρικών τραπεζών στο ετήσιο Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στη Σίντρα της Πορτογαλίας.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,40% στις 639 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,30% στις 10.465 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,09% στις 24.970 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,49% στις 8.362 μονάδες.

Πληθωρισμός

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται στα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για επιβράδυνση του ετήσιου πληθωρισμού στο 3% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα.

Οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη επιθετική αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία επιχείρησε να αντιμετωπίσει το κύμα πληθωρισμού που προκάλεσε η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας.

Παράλληλα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Αν και οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει κοντά στα επίπεδα πριν από την πρόσφατη κρίση και η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ αποκαθίσταται σταδιακά, νέες διπλωματικές εντάσεις ήρθαν στο προσκήνιο.

ΗΠΑ – Ιράν

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να εξέτασε το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας κατά της Τεχεράνης τις τελευταίες ημέρες, πριν αποφασίσει να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες. Αντιπροσωπείες των δύο χωρών αναμένεται να συμμετάσχουν σε διαμεσολαβούμενες συνομιλίες στη Ντόχα.

ΕΚΤ και Fed

Το σημαντικότερο γεγονός της ημέρας για τις αγορές αναμένεται να είναι η συζήτηση των επικεφαλής των μεγαλύτερων κεντρικών τραπεζών στο πλαίσιο του Φόρουμ της ΕΚΤ για την Κεντρική Τραπεζική στη Σίντρα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρώτη διεθνής δημόσια εμφάνιση του νέου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Κέβιν Γουόρς, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Μάιο, διαδεχόμενος τον Τζερόμ Πάουελ.

Οι επενδυτές αναμένουν ενδείξεις για τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της Fed. Παρότι η επιλογή του από τον Ντόναλντ Τραμπ είχε αρχικά δημιουργήσει προσδοκίες για πιο χαλαρή πολιτική επιτοκίων, ο Γουόρς έχει υιοθετήσει τις τελευταίες εβδομάδες πιο αυστηρή («hawkish») ρητορική, επισημαίνοντας ότι οι διαρθρωτικές πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές.

Το ενδιαφέρον στρέφεται επίσης στις δηλώσεις της προέδρου της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, του διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας Άντριου Μπέιλι και του διοικητή της Τράπεζας του Καναδά Τιφ Μακλέμ, καθώς οι αγορές αναζητούν ενδείξεις για το πότε και με ποιον ρυθμό οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.