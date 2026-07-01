Επαγγελματικά ταμεία: Γυρίζουν σελίδα – Στόχος η παροχή «δεύτερης σύνταξης» για όλους

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«Ανοιχτά πολυεργοδοτικά ταμεία», μεταφορά ασφαλιστικών δικαιωμάτων από ταμείο σε ταμείο, θέσπιση φορολογικών κινήτρων, κάλυψη και προγραμμάτων υγείας και παραμονή στην επαγγελματική ασφάλιση ακόμα και στο ενδεχόμενο ανεργίας του ασφαλισμένου.
Πρόκειται για τις αλλαγές που έρχονται στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, δηλαδή στα επαγγελματικά ταμεία, με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο εγκρίθηκε χθες από το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης και αναμένεται να γίνει νόμος του κράτους εντός του θέρους.
Με γνώμονα τις αρχές αυτές η κυβέρνηση προχωρεί στη νέα ασφαλιστική παρέμβαση με στόχο την ενίσχυση των συμπληρωματικών μορφών ασφάλισης προκειμένου να «θωρακίσει» το ασφαλιστικό σύστημα από τις επιπτώσεις της – συνεχώς – επιδεινούμενης δημογραφικής κρίσης.
Με τις αλλαγές που προωθούνται στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, θα μπορούν να ασφαλίζονται μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες από οποιονδήποτε κλάδο.
Το ποσό σύνταξης που θα μπορούν να πάρουν οι νέοι ασφαλισμένοι από ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης θα είναι συνάρτηση του χρόνου ασφάλισης, της ηλικίας, των εισφορών που θα έχουν καταβάλει, αλλά και της βιωσιμότητας του φορέα. Με τα σημερινά δεδομένα, οι συντάξεις μπορεί να κυμαίνονται στα 200 έως 300 ευρώ τον μήνα για περίπου 20 – 25 χρόνια ασφάλισης.
Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης θα αποτελέσουν διέξοδο για την αύξηση των παροχών τους, καθώς οι συντάξεις που λαμβάνουν είναι από τις χαμηλότερες, λόγω των χαμηλών εισφορών τις οποίες καταβάλλουν.
Το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση περιλαμβάνει τον ριζικό ανασχεδιασμός των κινήτρων για συμμετοχή στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (ΤΕΑ), την επανεξέταση του φορολογικού πλαισίου και την επέκταση των πολυεργοδοτικών μορφών των ταμείων.
Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που σήμερα δεν έχει πρόσβαση σε επαγγελματικό ταμείο επειδή εργάζεται σε μικρή επιχείρηση, θα μπορεί σύντομα να εντάσσεται σε μεγαλύτερο πολυεργοδοτικό σχήμα με χαμηλότερο κόστος και με περισσότερες επενδυτικές επιλογές.
Κεντρικό στοιχείο των επικείμενων παρεμβάσεων, είναι η ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα της ασφάλισης, δηλαδή των επαγγελματικών ταμείων και της ιδιωτικής ασφάλισης.
Η κυβέρνηση φαίνεται να προκρίνει τη «λύση» της ενίσχυσης της συμπληρωματικής ασφάλισης, με το νομοσχέδιο που φέρνει το υπουργείο Εργασίας το οποίο περιέχει με κίνητρα για την ένταξη των ασφαλισμένων ή και τη δημιουργία νέων επαγγελματικών ταμείων.
Τα μέτρα περιλαμβάνουν:
- Την καθιέρωση «ανοιχτών – πολυεργοδοτικών» επαγγελματικών ταμείων (ΤΕΑ) στα οποία θα έχουν δικαίωμα να ασφαλιστούν και εργαζόμενοι από άλλους τομείς, καθώς και μη μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι , χωρίς να απαιτείται η δημιουργία ξεχωριστού ταμείου από κάθε εργοδότη. Στα πολυεργοδοτικά Ταμεία θα μπορούν να συμμετέχουν περισσότεροι του ενός εργοδότες και θα εντάσσονται επιχειρήσεις χωρίς να απαιτείται κάθε φορά ξεχωριστή εποπτική έγκριση.
- Την εισαγωγή της δυνατότητας εύκολης μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων μεταξύ ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και άλλων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών προϊόντων. Η νέα ρύθμιση διασφαλίζει τη συνέχεια της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου.
- Την θέσπιση φορολογικών κινήτρων όπως η επανεξέταση της δυνατότητας έκπτωσης των εισφορών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης από το φορολογητέο εισόδημα. Μείωση φορολογίας στα εφάπαξ, σήμερα η φορολογία είναι υψηλή, ξεκινά με 20% για παροχές που αντιστοιχούν σε πέντε έτη ασφάλισης και υποχωρεί σταδιακά στο 5% για όσους παραμείνουν ασφαλισμένοι από 20 έτη και άνω. Υπολογίζεται ότι η φορολογία θα είναι ελάχιστη στο εφάπαξ σε όσους αποχωρούν στο 67ο έτος.
- Τη δυνατότητα των ΤΕΑ να προσφέρουν στα μέλη τους προγράμματα υγείας με την προϋπόθεση ότι ο σχετικός κίνδυνος καλύπτεται πλήρως από ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή από πάροχο υπηρεσιών υγείας μέσω σύμβασης σταθερού κατά κεφαλή κόστους. Θεσπίζεται η δυνατότητα να ασφάλισης μελών της οικογενείας του άμεσα ασφαλισμένου.
- Την παραμονή στην επαγγελματική ασφάλιση ακόμα και σε περίπτωση απώλειας της επαγγελματικής ιδιότητας (ανεργία). Με αυτόν τον τρόπο, η απώλεια εργασίας δεν οδηγεί αυτομάτως και σε απώλεια συνέχειας στην επαγγελματική ασφάλιση.
- Την είσοδο των τραπεζών στον χώρο της επαγγελματικής ασφάλισης μέσα από τη δημιουργία επενδυτικών ταμείων στα οποία θα μπορούν να ενταχθούν οι ασφαλισμένοι οποιουδήποτε κλάδου, με ή και χωρίς εργοδοτική συμμετοχή.
- Την παροχή πληροφόρησης μέσω πλατφόρμας η οποία θα επιτρέπει σε ασφαλισμένους να παρακολουθούν και να συγκρίνουν τα δικαιώματά τους.