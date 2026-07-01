Επαγγελματικά ταμεία: Γυρίζουν σελίδα – Στόχος η παροχή «δεύτερης σύνταξης» για όλους

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«Ανοιχτά πολυεργοδοτικά ταμεία», μεταφορά ασφαλιστικών δικαιωμάτων από ταμείο σε ταμείο, θέσπιση φορολογικών κινήτρων, κάλυψη και προγραμμάτων υγείας και παραμονή στην επαγγελματική ασφάλιση ακόμα και στο ενδεχόμενο ανεργίας του ασφαλισμένου.

Πρόκειται για τις αλλαγές που έρχονται στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, δηλαδή στα επαγγελματικά ταμεία, με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο εγκρίθηκε χθες από το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης και αναμένεται να γίνει νόμος του κράτους εντός του θέρους.

Με γνώμονα τις αρχές αυτές η κυβέρνηση προχωρεί στη νέα ασφαλιστική παρέμβαση με στόχο την ενίσχυση των συμπληρωματικών μορφών ασφάλισης προκειμένου να «θωρακίσει» το ασφαλιστικό σύστημα από τις επιπτώσεις της – συνεχώς – επιδεινούμενης δημογραφικής κρίσης.

Με τις αλλαγές που προωθούνται στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, θα μπορούν να ασφαλίζονται μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες από οποιονδήποτε κλάδο.

Το ποσό σύνταξης που θα μπορούν να πάρουν οι νέοι ασφαλισμένοι από ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης θα είναι συνάρτηση του χρόνου ασφάλισης, της ηλικίας, των εισφορών που θα έχουν καταβάλει, αλλά και της βιωσιμότητας του φορέα. Με τα σημερινά δεδομένα, οι συντάξεις μπορεί να κυμαίνονται στα 200 έως 300 ευρώ τον μήνα για περίπου 20 – 25 χρόνια ασφάλισης.

Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης θα αποτελέσουν διέξοδο για την αύξηση των παροχών τους, καθώς οι συντάξεις που λαμβάνουν είναι από τις χαμηλότερες, λόγω των χαμηλών εισφορών τις οποίες καταβάλλουν.

Το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση περιλαμβάνει τον ριζικό ανασχεδιασμός των κινήτρων για συμμετοχή στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (ΤΕΑ), την επανεξέταση του φορολογικού πλαισίου και την επέκταση των πολυεργοδοτικών μορφών των ταμείων.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που σήμερα δεν έχει πρόσβαση σε επαγγελματικό ταμείο επειδή εργάζεται σε μικρή επιχείρηση, θα μπορεί σύντομα να εντάσσεται σε μεγαλύτερο πολυεργοδοτικό σχήμα με χαμηλότερο κόστος και με περισσότερες επενδυτικές επιλογές.

Κεντρικό στοιχείο των επικείμενων παρεμβάσεων, είναι η ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα της ασφάλισης, δηλαδή των επαγγελματικών ταμείων και της ιδιωτικής ασφάλισης.

Η κυβέρνηση φαίνεται να προκρίνει τη «λύση» της ενίσχυσης της συμπληρωματικής ασφάλισης, με το νομοσχέδιο που φέρνει το υπουργείο Εργασίας το οποίο περιέχει με κίνητρα για την ένταξη των ασφαλισμένων ή και τη δημιουργία νέων επαγγελματικών ταμείων.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν: