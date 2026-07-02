Ασιατικά χρηματιστήρια: Σχεδόν 8% η βουτιά του Kospi – Πιέσεις στις αγορές

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Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν οι αγορές της Ασίας, ακολουθώντας το πτωτικό κλίμα της Wall Street, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές κατοχυρώσεις κερδών στον κλάδο των ημιαγωγών.

Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας, ο οποίος υποχώρησε κατά 7,89%, με το Χρηματιστήριο της Κορέας να διακόπτει προσωρινά τη διαπραγμάτευση για πέντε λεπτά προκειμένου να περιορίσει την έντονη μεταβλητότητα. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 6,7%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 έχασε 2,47%, ενώ ο ευρύτερος Topix κινήθηκε οριακά υψηλότερα κατά 0,08%. Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,02%. Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng ενισχύθηκε κατά 0,67%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 κατέγραψε απώλειες 1,9%.

Σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν οι κορεατικοί τεχνολογικοί κολοσσοί Samsung Electronics και SK Hynix, με τις μετοχές τους να υποχωρούν περισσότερο από 7% και 9% αντίστοιχα. Η έντονη πτώση εξαΰλωσε δισεκατομμύρια δολάρια χρηματιστηριακής αξίας, καθώς οι δύο μεγαλύτεροι κατασκευαστές chips της Ασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο των παγκόσμιων ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο.

Παράλληλα, η SK Square, ο μεγαλύτερος μέτοχος της SK Hynix, σημείωσε απώλειες άνω του 10%, ακολουθώντας τη γενικευμένη πτωτική πορεία του κλάδου των ημιαγωγών.

Οι εξελίξεις αυτές ακολούθησαν το αρνητικό ξεκίνημα του Ιουλίου για τον Nasdaq, καθώς οι επενδυτές εγκατέλειψαν μαζικά τις μετοχές εταιρειών παραγωγής chips. Στη συνεδρίαση της Τετάρτης στη Wall Street, η Micron Technology κατέγραψε πτώση άνω του 10%, παρά το εντυπωσιακό ράλι 260% από τις αρχές του έτους, ενώ η Sandisk υποχώρησε επίσης περισσότερο από 10%.

Στον αντίποδα, σημαντικά κέρδη σημείωσαν οι μετοχές των κινεζικών κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων που είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, καθώς τα ισχυρά στοιχεία παραδόσεων οχημάτων για τον Ιούνιο ενίσχυσαν την επενδυτική εμπιστοσύνη. Η BYD κατέγραψε άνοδο περίπου 9%, ενώ η Xiaomi ενισχύθηκε κατά περίπου 5%.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψε και η Hanwha Ocean, με τη μετοχή της να ενισχύεται έως και 12,2%, μετά την επιλογή της ως προτιμητέου αναδόχου για το πρόγραμμα κατασκευής αντιτορπιλικών KDDX της Νότιας Κορέας.

Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός στη Νότια Κορέα διαμορφώθηκε στο 3,2% τον Ιούνιο, το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2023. Η επίδοση ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters και σηματοδότησε τον τέταρτο συνεχόμενο μήνα επιτάχυνσης του πληθωρισμού.

Τα στοιχεία ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι η Τράπεζα της Κορέας ενδέχεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων κατά την επόμενη συνεδρίασή της, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 16 Ιουλίου.