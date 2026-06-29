Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, άλμα για την Baidu

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Με μικτά πρόσημα κινήθηκαν οι αγορές της Ασίας σήμερα, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στις διεθνείς αγορές.

Οι δείκτες

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,8%, ενώ ο ευρύτερος Topix σημείωσε απώλειες 0,24%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi κατέγραψε πτώση 1,48%, την ώρα που ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq εκτινάχθηκε κατά 7,32%. Στην Αυστραλία, ο βασικός δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,38%.

Θετικό ήταν το κλίμα στις κινεζικές αγορές, με τον Hang Seng του Χονγκ Κονγκ να καταγράφει άνοδο 2,13%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ενισχύθηκε οριακά κατά 0,06%.

Η Baidu

Ισχυρή άνοδο, άνω του 7%, σημείωσαν οι μετοχές της Baidu που διαπραγματεύονται στο Χονγκ Κονγκ, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η θυγατρική της στον τομέα των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, Kunlunxin, προετοιμάζει δημόσια εγγραφή (IPO) στο χρηματιστήριο της πόλης. Η αποτίμηση της εταιρείας εκτιμάται ότι θα μπορούσε να φθάσει τα 50 δισ. δολάρια.

ΗΠΑ – Ιράν

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν την Κυριακή σε προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, επιτρέποντας παράλληλα την ελεύθερη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί ένα Σαββατοκύριακο στρατιωτικών συγκρούσεων που απείλησαν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της κρίσης.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNBC ότι οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν, ενώ και οι δύο πλευρές συμφώνησαν προς το παρόν να αποκλιμακώσουν την ένταση και να διασφαλίσουν την ομαλή ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Ωστόσο, η ένταση δεν έχει εκτονωθεί πλήρως. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν το Σαββατοκύριακο επιθέσεις σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, ως απάντηση σε ιρανικά πλήγματα στα Στενά του Ορμούζ. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με ολοκληρωτική καταστροφή του Ιράν, αναφέροντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και drones, καθώς και παράκτια ραντάρ, κατηγορώντας την Τεχεράνη για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά στην έναρξη της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν κατά πόσο η εύθραυστη εκεχειρία θα διατηρηθεί και θα περιορίσει τους κινδύνους για τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες. Το Brent ενισχύθηκε κατά 0,67%, στα 72,47 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε άνοδο 1,2%, στα 70,06 δολάρια.

Κίνα – Ιαπωνία

Την ίδια ώρα, η Κίνα κλιμάκωσε την εμπορική αντιπαράθεση με την Ιαπωνία, εντάσσοντας τέσσερα ιαπωνικά κρατικά αμυντικά ερευνητικά ινστιτούτα σε «μαύρη λίστα» και επιβάλλοντας αυστηρότερους περιορισμούς στις εξαγωγές προς δεκάδες ακόμη ιαπωνικούς οργανισμούς.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου πρόσθεσε συνολικά 20 οργανισμούς στη λίστα ελέγχου εξαγωγών και ακόμη 20 σε ειδικό κατάλογο αυξημένης εποπτείας, μεταξύ των οποίων η Mitsui E&S, η κατασκευάστρια drones Terra Drone Corporation, εταιρείες επεξεργασίας πυρηνικών καυσίμων και θυγατρικές της OKI Electric Industry.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, θα εφαρμόζονται αυστηρότεροι έλεγχοι για τον τελικό χρήστη και την τελική χρήση προϊόντων διπλής χρήσης που εξάγονται προς τις εταιρείες της λίστας. Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι δεν θα εγκρίνονται εξαγωγές που αφορούν στρατιωτικούς χρήστες ή εφαρμογές που ενισχύουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ιαπωνίας.