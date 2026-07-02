Όμιλος ΑΒΑΞ: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 και στόχος EBITDA 150 εκατ. ευρώ

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Σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης παρέμεινε το 2025 ο Όμιλος ΑΒΑΞ, συνεχίζοντας τη δυναμική που είχε καταγράψει ήδη από το 2024 και ενισχύοντας περαιτέρω τα οικονομικά του μεγέθη, τα μερίσματα προς τους μετόχους και τη χρηματοοικονομική του θέση. Η διοίκηση του Ομίλου έθεσε εκ νέου ως στρατηγικό στόχο την επίτευξη EBITDA 150 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, με πάνω από το 40% αυτής της κερδοφορίας να προέρχεται από δραστηριότητες εκτός του κλάδου των κατασκευών.

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ο πρόεδρος του Ομίλου, Χρήστος Ιωάννου, υπογράμμισε ότι η εντυπωσιακή πορεία των τελευταίων ετών έχει οδηγήσει σε διπλασιασμό του κύκλου εργασιών και των EBITDA στη διετία, αλλά και σε πενταπλασιασμό των καθαρών κερδών σε αθροιστική βάση. Τόνισε επίσης ότι η ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, η συνεχιζόμενη απομόχλευση, η αυξανόμενη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών και η διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας.

Ισχυρά οικονομικά μεγέθη

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε το 2025 στα 958 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 47% σε σχέση με τα 651 εκατ. ευρώ του 2024. Τα EBITDA ανήλθαν στα 121 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 15%, με το περιθώριο EBITDA από την κατασκευή να υπερβαίνει πλέον το 10%, επίπεδο που αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο της εταιρείας.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα 48 εκατ. ευρώ, από 30 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Σε επίπεδο διετίας, ο Όμιλος έχει υπερδιπλασιάσει τόσο τον κύκλο εργασιών όσο και τα EBITDA, ενώ έχει πενταπλασιάσει τα καθαρά του κέρδη, καταγράφοντας μια από τις ισχυρότερες επιδόσεις στην ιστορία του.

Η θετική πορεία συνεχίστηκε και στις αρχές του 2026, καθώς στο πρώτο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 17%, στα 208 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη διατηρήθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ. Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με τη διοίκηση, δημιουργεί προϋποθέσεις για ακόμη μία χρονιά με θετικά αποτελέσματα.

Μέρισμα και απομόχλευση

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 40% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η πρόταση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική ενίσχυσης της ανταμοιβής των μετόχων, καθώς ο Όμιλος έχει ήδη επιστρέψει σημαντικά ποσά από την αύξηση κεφαλαίου του 2020.

Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε περίπου στα 200 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA υποχώρησε για πρώτη φορά στις 1,7 φορές, κάτω δηλαδή από το όριο των δύο φορών. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη σταδιακή ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής και τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής ευρωστίας του Ομίλου.

Το ανεκτέλεστο και οι παραχωρήσεις

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, στα 2,8 δισ. ευρώ, προσφέροντας σημαντική ορατότητα για τα επόμενα δύο χρόνια. Το 2025 ο κατασκευαστικός κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 900 εκατ. ευρώ, ενώ το ανεκτέλεστο ενισχύθηκε μέσω νέων συμβάσεων και αναθεωρήσεων υφιστάμενων έργων συνολικού ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση εμφανίζεται προσηλωμένη σε επιλεκτική στρατηγική ανάληψης νέων έργων, δίνοντας έμφαση σε συμβάσεις με ικανοποιητικά περιθώρια κερδοφορίας. Στόχος παραμένει η διατήρηση της κατασκευής ως βασικού πυλώνα, αλλά με ολοένα μεγαλύτερη συμμετοχή δραστηριοτήτων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Οι παραχωρήσεις αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς πυλώνες του Ομίλου. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει συμμετοχές στην Ολυμπία Οδό, τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, το Flyover Θεσσαλονίκης, τον Μορέα, το αρδευτικό έργο Ταυρωπού, καθώς και τις μαρίνες Αθηνών και Λεμεσού. Η συνολική εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου φτάνει τα 435 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα από μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Real estate και ενέργεια

Η επέκταση του Ομίλου σε τομείς εκτός κατασκευής αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής του και αποτυπώνεται τόσο στις παραχωρήσεις όσο και στον κλάδο του real estate. Μέσω της AVAX Development, ο Όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο υπό ανάπτυξη συνολικής εμπορικής αξίας περίπου 165 εκατ. ευρώ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται τρεις οικιστικές αναπτύξεις στα Χανιά, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν νέα έργα σε Αστυπάλαια και Κουφονήσι. Παράλληλα, δρομολογούνται δύο νέες αναπτύξεις στη Λευκωσία, ένα κτίριο γραφείων και ένας πύργος κατοικιών, καθώς και η ανάπτυξη συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών στο πρώην ακίνητο της Ιονίου Σχολής στη Φιλοθέη.

Η ενίσχυση των δραστηριοτήτων εκτός κατασκευής θεωρείται κεντρικής σημασίας για τον στόχο των 150 εκατ. ευρώ EBITDA, καθώς αναμένεται να μειώσει την εξάρτηση από τον παραδοσιακό κλάδο και να ενισχύσει τη σταθερότητα των αποτελεσμάτων σε βάθος χρόνου.

Η μετοχή και η θεσμική παρουσία

Ο πρόεδρος του Ομίλου αναφέρθηκε και στην πορεία της μετοχής, σημειώνοντας ότι, παρά την υπερδιπλάσια άνοδο της τελευταίας διετίας, η ΑΒΑΞ εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA κάτω από 6,5 φορές, επίπεδο που, όπως είπε, αντανακλά σημαντικό discount σε σχέση με συγκρίσιμες εταιρείες του κλάδου. Παράλληλα, οι χρηματιστηριακές εταιρείες που καλύπτουν τη μετοχή διατηρούν τιμές-στόχους άνω των 4,50 ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η ενίσχυση της παρουσίας θεσμικών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο, η οποία ανήλθε περίπου στο 15% από 6,6% πριν από περίπου ενάμιση χρόνο. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε και την επιτυχημένη διάθεση ποσοστού 4,4% από τους βασικούς μετόχους, ενώ η ημερήσια εμπορευσιμότητα της μετοχής ξεπερνά πλέον το 1 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη διεθνή επενδυτική συμμετοχή.

Μήνυμα συνέχειας

Η Γενική Συνέλευση ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Κωνσταντίνου Κουβαρά, εκ των ιδρυτών της ΑΒΑΞ και επί 40 χρόνια κορυφαίου στελέχους της διοίκησης και μετόχου της εταιρείας. Το στοιχείο αυτό προσέδωσε και συμβολική διάσταση στη συνέχεια μιας πορείας που ο Όμιλος εμφανίζεται αποφασισμένος να ενισχύσει περαιτέρω.

Συνολικά, η εικόνα που προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα και τη στρατηγική της διοίκησης είναι αυτή ενός Ομίλου που έχει περάσει σε φάση ωρίμανσης και επέκτασης, με ισχυρή κερδοφορία, μειωμένο δανεισμό, υψηλό ανεκτέλεστο και σαφή προσανατολισμό στη διαφοροποίηση. Η πρόκληση για τα επόμενα χρόνια θα είναι η διατήρηση αυτής της δυναμικής, καθώς ο Όμιλος επιδιώκει να μετατρέψει την ισχυρή συγκυριακή επίδοση σε σταθερό, μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό μοντέλο.