Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών

Ένα χρόνο μετά την έναρξή του, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Κατασκευής Έργων – ΔΚΕ (Construction Project Management – CPM)» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που υλοποιείται με την αποκλειστική χορηγία και υποστήριξη του Ομίλου ΑΒΑΞ, προκηρύσσει την εισαγωγή 35 νέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026.

Η πρώτη ακαδημαϊκή χρονιά επιβεβαίωσε τη στρατηγική αξία αυτής της συνεργασίας μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και του κατασκευαστικού κλάδου. Το πρόγραμμα προσέλκυσε μηχανικούς που επιδιώκουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στη διαχείριση κατασκευαστικών έργων, καλύπτοντας κρίσιμα πεδία όπως η κοστολόγηση, ο προγραμματισμός, η ανάλυση κινδύνων, οι δημόσιες συμβάσεις και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Το ΠΜΣ-ΔΚΕ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, συνδυάζοντας διδασκαλία, διαλέξεις από στελέχη του κλάδου και τεχνικές επισκέψεις σε εργοτάξια. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται διά ζώσης στη Θεσσαλονίκη.

Με πολυετή εμπειρία και ηγετική παρουσία στον κατασκευαστικό κλάδο, ο Όμιλος ΑΒΑΞ συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών στην Ελλάδα, διαθέτοντας εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο έργων υποδομών, οικοδομικών και ενέργειας. Μέσω πρωτοβουλιών όπως η υποστήριξη του ΠΜΣ-ΔΚΕ, συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία ενός βιώσιμου και κοινωνικά υπεύθυνου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.