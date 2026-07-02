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Ελληνική οικονομία: Ρυθμός ανάπτυξης 2% το α΄ τρίμηνο

Δυναμική καταγράφει η ελληνική οικονομία - Οι τρεις στηρίξεις για το ΑΕΠ - Το σχόλιο της τράπεζας Πειραιώς

Economy 02.07.2026, 13:46
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Ελληνική οικονομία: Ρυθμός ανάπτυξης 2% το α΄ τρίμηνο
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Ανάπτυξη 2% με επενδυτική ώθηση βλέπει η Τράπεζα Πειραιώς για την ελληνική οικονομία.

Ειδικότερα, το α΄ τρίμηνο του 2026 το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,0% σε ετήσια βάση (+ 0,2% σε τριμηνιαία βάση) . Η αύξηση στην κατανάλωση και στον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, καθώς και η μείωση στο εμπορικό έλλειμμα, συνέβαλαν θετικά στην αύξηση του ΑΕΠ . Το ονομαστικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,8% σε ετήσια βάση και 1,5% σε τριμηνιαία.

Το ίδιο τρίμηνο, το ποσοστό ανεργίας σε μη εποχικά εξομαλυμένη βάση διαμορφώθηκε στο 10,6% έναντι 10,4% το α΄ τρίμηνο 2025, παρά την αύξηση των απασχολουμένων κατά 1,3%. Η επιβάρυνση οφείλεται στην αύξηση του εργατικού δυναμικού και ειδικότερα του ποσοστού συμμετοχής κατά 1,9% ετησίως.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει έντονη εποχικότητα, με το α΄ τρίμηνο να καταγράφει, κατά την τελευταία δεκαετία, το υψηλότερο του έτους.

Τον Ιούνιο, ο δείκτης οικονομικού κλίματος αυξήθηκε στις 108,3 μονάδες έναντι 107,7 τον Μάιο, καθώς η βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στις υπηρεσίες αντιστάθμισε την υποχώρηση στους υπόλοιπους κλάδους και στον δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτή.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία, (α) τον Απρίλιο, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 2,7% σε ετήσια βάση, λόγω της θετικής συμβολής των κλάδων
«μεταποίηση» και «ηλεκτρισμός», οι δείκτες κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό εμπόριο (χωρίς καύσιμα και λιπαντικά) αυξήθηκαν κατά 3,0% και 0,7% αντίστοιχα (β) τον Μάρτιο, ο δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 4,3%, Ελλάδα  με τον δείκτη όγκου να υποχωρεί οριακά κατά 0,4% σε ετήσια βάση, οι αντίστοιχοι δείκτες στον κλάδο των αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 3,8% και 3,0% και στις «υπηρεσίες» ο κύκλος εργασιών κατά 6,9% (γ) Το α’ τρίμηνο, ο δείκτης παραγωγού στις κατασκευές αυξήθηκε κατά 16,6% (Q1.25: -3,3% σε ετήσια βάση).

Τον Μάιο ο εθνικός πληθωρισμός (Δ.Τ.Κ.) διαμορφώθηκε στο 5,2% (Απρ . 26: 5,4%, Μάι. 25: 2,5%). Ο δείκτης τιμών υπηρεσιών διατηρήθηκε στο 5,5% και ο δείκτης αγαθών αυξήθηκε κατά 5,0%,
επιβαρυμένος από τα ενεργειακά προϊόντα . Ο δομικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,4%. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός ανήλθε στο 4,9% (Απρ . 26: 4,6%, Μάι. 25: 3,3%), με τον δείκτη ενέργειας να αυξάνεται κατά 20,0% και τον δείκτη εκτός ενέργειας κατά 3,6% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους (σελ .11).

Την περίοδο Ιανουαρίου -Μαΐου, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσίασε πλεόνασμα €103 εκατ. έναντι €1.875 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ το
πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε σε €3.650 εκατ. έναντι €5.343 εκατ. Η απόκλιση αντανακλά την άνοδο των δαπανών —κυρίως των μεταβιβάσεων σε ΟΚΑ και «λοιπά νομικά πρόσωπα», καθώς και των επενδυτικών δαπανών κατά €456 εκατ.— η οποία υπερκάλυψε την αύξηση των καθαρών εσόδων κατά €1,2 δισ. (σελ .14)

Τον Απρίλιο του 2026 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά €956 εκατ. έναντι του Απριλίου 2025, στα -€1,39 δισ. Σωρευτικά, όμως, το α΄ τετράμηνο αυξήθηκε κατά €1,0 δισ., στα €8,35 δισ. Η εξέλιξη συνδέεται κυρίως με τη μείωση του πλεονάσματος δευτερογενών εισοδημάτων (κατά €2,1 δισ.) και δευτερευόντως με τη διεύρυνση του ελλείμματος πρωτογενών εισοδημάτων (κατά €145 εκατ.). Αντίθετα, το έλλειμμα αγαθών μειώθηκε κατά €0,9 δισ. (κυρίως λόγω της μείωσης στο έλλειμμα καυσίμων κατά €1,4 δισ.) και το πλεόνασμα
υπηρεσιών αυξήθηκε κατά €277 εκατ., αποκλειστικά λόγω της αύξησης ταξιδιωτικό πλεόνασμα (+ €753 εκατ.). Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 27,1% και οι εισπράξεις κατά 36,9%.

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