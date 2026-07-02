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Ευρώ: Πώς να ελέγξετε τα μετρητά σας στο άψε σβήσε

Οι οδηγίες της ΕΚΤ για τον έλεγχο των χαρτονομισμάτων ευρώ

Economy 02.07.2026, 15:00
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Ευρώ: Πώς να ελέγξετε τα μετρητά σας στο άψε σβήσε
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Συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αφιερώνουν πολύ χρόνο για να ελέγξουν τα τραπεζογραμμάτια ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διασφάλισε ότι όλοι μπορούν να επαληθεύσουν την αυθεντικότητα και να εμπιστευτούν τα τραπεζογραμμάτια, παρά το γεγονός ότι τους δίνουν λίγη προσοχή.

Αυτό σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά ασφαλείας  είναι ευδιάκριτα, δύσκολα στην πλαστογράφηση και εύκολα στον γρήγορο έλεγχο.

Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ολογράμματα, υδατογραφήματα, μελάνια που αλλάζουν χρώμα και νήμα ασφαλείας.

Για παράδειγμα κρατήστε ψηλά στο φως το χαρτονόμισμα των 20 ευρώ και ρίξτε μια ματιά στην εικόνα της Πριγκίπισσας Ευρώπης στο παράθυρο πορτρέτου του τραπεζογραμματίου.

Το μέγεθος μετράει

Μπορεί να είναι ευκολότερο και φθηνότερο να παράγονται και να αποθηκεύονται χαρτονομίσματα όταν όλες οι ονομαστικές αξίες έχουν τις ίδιες διαστάσεις.

Αλλά αυτό θα δυσκόλευε τους ανθρώπους να διακρίνουν ένα χαρτονόμισμα ονομαστικής αξίας από ένα άλλο.

Η ΕΚΤ συμβουλεύεται σχετικές ομάδες, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών, για να λάβει τις γνώσεις τους σχετικά με την απόδοση καθώς και τον αντίκτυπο του μεγέθους των χαρτονομισμάτων.

Τα άτομα με προβλήματα όρασης και τα τυφλά άτομα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν ότι ένα χαρτονόμισμα είναι γνήσιο απλώς αγγίζοντάς το και ψηλαφώντας το. Επομένως, απαιτούνται χαρακτηριστικά προσβασιμότητας όπως διαφορετικά μεγέθη, απτικά σημάδια και χρώματα υψηλής αντίθεσης.

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ, για παράδειγμα, έχουν συγκεκριμένες ανάγλυφες γραμμές στις άκρες της μπροστινής τους όψης, ώστε να αναγνωρίζεται εύκολα η σωστή ονομαστική αξία.

Χρήματα που σχεδιάστηκαν να διαρκούν

Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν περίπου 29,6 δισεκατομμύρια τραπεζογραμμάτια και είναι σημαντικό να διατηρούνται σε καλή κατάσταση για όσο το δυνατόν περισσότερο.

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Ενώ τα χαρακτηριστικά ασφαλείας δεν εξαφανίζονται, μπορούν να είναι αποτελεσματικά μόνο εάν τα τραπεζογραμμάτια δεν είναι φθαρμένα και παραμένουν χωρίς ζημιές.

Τα τραπεζογραμμάτια πρέπει να είναι ανθεκτικά στο σκίσιμο, το ξεθώριασμα και τον αποχρωματισμό, και τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα τραπεζογραμμάτια πρέπει να αποσύρονται από την κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό.

Αν λοιπόν βρεθείτε με ένα χαρτονόμισμα σκισμένο ή κατεστραμμένο μπορείτε να το ανταλλάξετε στην κεντρική τράπεζα.

Η μέση διάρκεια ζωής ενός τραπεζογραμματίου εξαρτάται κυρίως από την ονομαστική αξία και από το εάν χρησιμοποιείται συχνά για πληρωμές ή αποθηκεύεται για μεταγενέστερη χρήση. Τα τραπεζογραμμάτια χαμηλότερης ονομαστικής αξίας διαχειρίζονται συχνότερα από τα τραπεζογραμμάτια υψηλότερης ονομαστικής αξίας και κατά μέσο όρο διαρκούν τέσσερα χρόνια.

Τα τραπεζογραμμάτια υψηλότερης ονομαστικής αξίας, τα οποία είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιηθούν ως αποταμιεύσεις, μπορούν να κυκλοφορήσουν για δέκα χρόνια ή και περισσότερο.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τραπεζογραμματίων αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την αντοχή τους.

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ, όπως και τα περισσότερα νομίσματα, είναι κατασκευασμένα από βαμβάκι. Στο πλαίσιο της δέσμευσής  της ΕΚΤ για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τραπεζογραμματίων ευρώ, χρησιμοποιείται μόνο βαμβάκι που παράγεται ως υποπροϊόν της παραγωγής νήματος.

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