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Ευρώ: Οι τράπεζες της Wall Street σταματούν να στοιχηματίζουν στην ενίσχυσή του

Το ευρώ έχει ήδη υποχωρήσει σε χαμηλό ενός έτους, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν μια αύξηση επιτοκίων από τη Fed, όχι όμως και από την ΕΚΤ

Συνάλλαγμα 29.06.2026, 23:00
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Ευρώ: Οι τράπεζες της Wall Street σταματούν να στοιχηματίζουν στην ενίσχυσή του
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Υποχωρούν οι τράπεζες της Wall Street από στα στοιχήματα υπέρ ενός ισχυρότερου ευρώ, καθώς οι αγορές βλέπουν τις ΗΠΑ να ξεπερνούν την Ευρώπη στις αυξήσεις των επιτοκίων για τους επόμενους μήνες, μέχρι το τέλος του έτους.

Κολοσσοί όπως η JPMorgan, η Morgan Stanley και η Bank of New York Mellon θεωρούν ότι το νόμισμα της ευρωζώνης θα μπορούσε να σημειώσει πτώση μεγαλύτερη του 3%, φτάνοντας στα 1,10 δολάρια μέσα στο επόμενο έτος, γράφει το Bloomberg.

Το ευρώ έχει ήδη υποχωρήσει αυτόν τον μήνα σε χαμηλό ενός έτους, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν μια αύξηση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ  το 2026, όχι όμως και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ανατροπή

Αυτό αποτελεί μια πλήρη ανατροπή σε σχέση με τις αρχές του έτους, όταν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη εξέφραζαν προβληματισμό ότι το ευρώ ήταν υπερβολικά ισχυρό, αφότου ξεπέρασε τα 1,20 δολάρια, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν πέντε ετών.

Αντίθετα, το νόμισμα αποδυναμώθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, όταν η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου τροφοδότησε μια μαζική στροφή προς το δολάριο, ενώ τώρα η προσεκτική προσέγγιση της ΕΚΤ σημαίνει ότι το ευρώ χάνει ακόμη περισσότερο την προτίμηση των αγορών.

«Η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου θα μπορούσε πολύ εύκολα να φτάσει στα 1,10 δολάρια, καθώς οι μεσοπρόθεσμοι επενδυτές κλείνουν τις short θέσεις στο δολάριο, ενώ οι κερδοσκόποι επενδυτές θα μπορούσαν να “σπεύσουν να ακολουθήσουν” καθώς η δυναμική ενισχύεται», ανέφεραν στρατηγικοί αναλυτές της Morgan Stanley.

Η JPMorgan μείωσε δραστικά τον στόχο για τα μέσα του 2027 στα 1,10 δολάρια, ενώ η Royal Bank of Canada προβλέπει πλέον αυτό το επίπεδο μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους. Η Bank of America και η Wells Fargo μείωσαν επίσης τις προβλέψεις τους. Παρόλο που τέτοιες προβλέψεις συχνά προσαρμόζονται στις τάσεις της αγοράς, οι συγκεκριμένες μειώσεις είναι ασυνήθιστα απότομες και αρχίζουν να συμπαρασύρουν προς τα κάτω τη μέση εκτίμηση σε έρευνα του Bloomberg, η οποία εξακολουθεί να προβλέπει τα 1,20 δολάρια για το επόμενο έτος. Τα δικαιώματα προαίρεσης έχουν επίσης γίνει πιο αρνητικά, ιδίως σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι αντιστροφές κινδύνου ενός έτους, που αποτυπώνουν το κλίμα και τις θέσεις των ένας δείκτης του κλίματος και των θέσεων των επενδυτών, είναι οι πιο πτωτικές για το ευρώ από τον Μάρτιο του 2025.

«Αν και το δολάριο ενδέχεται να σταθεροποιήσει την άνοδό του σε πολύ βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, είναι δύσκολο να πάει κανείς κόντρα στη δυναμική αυτής της τάσης που παρατηρείται εδώ και τώρα», δήλωσε ο Marcus Jennings της Wells Fargo.

Οι ανατροπές στα επιτόκια

Αυτή η δυναμική τροφοδοτήθηκε από τις τελευταίες ανατροπές στα στοιχήματα για τα επιτόκια. Πριν από την πρώτη συνεδρίαση υπό τον νέο πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόλς,  οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση του κόστους δανεισμού. Αντίθετα, ο ίδιος κατέστησε σαφές ότι η κεντρική τράπεζα δεν θα ανεχθεί τον υψηλό πληθωρισμό, οδηγώντας τους traders να συσπειρωθούν γύρω από στοιχήματα υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων φέτος.

Στο μεταξύ, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε στη συνέχεια ότι δεν υπάρχει ανάγκη για μια πιο δυναμική αντίδραση στις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή -μετά την αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ αυτόν τον μήνα- επειδή ο πληθωρισμός αναμένεται να επιστρέψει στο επίπεδο-στόχο μεσοπρόθεσμα.

«Θεωρούσαμε ότι η ΕΚΤ δεν έπρεπε να είχε αυξήσει τα επιτόκια, και αν μη τι άλλο, τα βήματά της αποδυνάμωσαν περαιτέρω τα επιχειρήματα υπέρ του ευρώ λόγω των επιπτώσεων στην ανάπτυξη», δήλωσε ο Geoff Yu της BNY Mellon. «Αν και βλέπουμε πιθανότητα για μια υποχώρηση κάτω από τα 1,10 δολάρια, δεν θα την κυνηγούσαμε επιθετικά».

Όσοι πιστεύουν ότι η Fed θα αποφύγει τελικά μια αύξηση, όσοι παραμένουν αρνητικοί για το δολάριο το επόμενο έτος ή όσοι έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ευρώπης, διατηρούν μια πιο ήπια άποψη για το ευρώ. Η Bank of America, για παράδειγμα, μείωσε την πρόβλεψή της από τα 1,20 στα 1,15 δολάρια, αλλά παραμένει ουδέτερη για το κοινό νόμισμα.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν πια εκείνοι που περίμεναν ένα ράλι. «Η ανοδική πορεία του ευρώ έχει σε μεγάλο βαθμό τελειώσει», δήλωσε ο Kit Juckes, επικεφαλής στρατηγικής νομισμάτων της Societe Generale. «Δεν νομίζω ότι μια ενεργειακή κρίση μπορεί ποτέ να μην είναι αρνητική για το ευρώ», πρόσθεσε.

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