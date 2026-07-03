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Κλιματική αλλαγή: Βράζουν οι θάλασσες

Οι επιστήμονες κατέγραψαν ρεκόρ θερμοκρασίας στους ωκεανούς και μιλούν για μια νέα, πιο επικίνδυνη φάση της κλιματικής κρίσης

Κλιματική αλλαγή 03.07.2026, 07:33
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Κλιματική αλλαγή: Βράζουν οι θάλασσες
Ρεπορτάζ Κατερίνα Ροββά

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Οι ωκεανοί εκπέμπουν πλέον το πιο ηχηρό σήμα κινδύνου για το κλίμα του πλανήτη. Τα νέα στοιχεία της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Κοπέρνικος καταγράφουν ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο, επιβεβαιώνοντας ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη εισέρχεται σε μια νέα, ακόμη πιο επικίνδυνη φάση. Με το φαινόμενο Ελ Νίνιο να ενισχύει την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα ακραία φαινόμενα που ήδη πλήττουν Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν μια πρόσκαιρη ανωμαλία, αλλά ενδέχεται να είναι προάγγελος για το πέρασμα σε αχαρτογράφητα νερά με νέα ρεκόρ θερμοκρασιών και σοβαρές επιπτώσεις τόσο στα οικοσυστήματα όσο και στη δημόσια υγεία.

Τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής (C3S) και η διεύθυνση θαλασσών Copernicus Marine καταγράφουν τη μέση θερμοκρασία της επιφάνειας των ωκεανών στους 20,98 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, την υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ, ξεπερνώντας ακόμη και το προηγούμενο ρεκόρ του 2024 (των 20,89 βαθμών). Παράλληλα, το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναδεικνύεται στο δεύτερο θερμότερο που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, ενώ ο διευθυντής του C3S Κάρλο Μπουοντέμπο προειδοποιεί ότι ο πλανήτης εισέρχεται πιθανόν σε «αχαρτογράφητα νερά», καθώς το νέο επεισόδιο του Ελ Νίνιο αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις ήδη υψηλές θερμοκρασίες τους επόμενους μήνες.

Η εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική στους ωκεανούς. Το 82% της παγκόσμιας θαλάσσιας επιφάνειας πλήττεται ήδη από θαλάσσιους καύσωνες, ενώ σχεδόν οι μισοί χαρακτηρίζονται ισχυροί έως ακραίοι. Η Μεσόγειος βρίσκεται στο επίκεντρο, με θερμοκρασία – ρεκόρ 23,34 βαθμών Κελσίου τον Ιούνιο και θαλάσσια κύματα καύσωνα να καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της επιφάνειάς της. Στη Βορειοδυτική Μεσόγειο οι θερμοκρασίες της θάλασσας έφτασαν έως και 5,2 βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές τιμές, εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με τον πρόσφατο ιστορικό ευρωπαϊκό καύσωνα. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι ολοένα θερμότερες θάλασσες δεν απειλούν μόνο τη θαλάσσια ζωή, αλλά θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ενέργεια στην ατμόσφαιρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ακραίων καταιγίδων, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο.

Την ίδια ώρα, οι συνέπειες γίνονται ήδη ορατές σε ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο. Στις ΗΠΑ περισσότεροι από 60 εκατ. άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με αποπνικτικές συνθήκες, με την αισθητή θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους τους 45 βαθμούς Κελσίου. Στην Ευρώπη, ο απολογισμός είναι εξίσου ανησυχητικός. Η Βρετανία κατέγραψε τον θερμότερο Ιούνιο της ιστορίας της, η Ισπανία ανακοίνωσε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ μόνο τον Ιούνιο περισσότεροι από 1.000 θάνατοι αποδόθηκαν στη ζέστη. Η Αυστρία βίωσε το μεγαλύτερο σε διάρκεια κύμα καύσωνα Ιουνίου από την έναρξη των μετρήσεων, η Πορτογαλία θέτει μεγάλες περιοχές της χώρας σε κόκκινο συναγερμό με θερμοκρασίες έως 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Γαλλία, πριν ακόμη ολοκληρωθεί επίσημα το πρόσφατο ιστορικό επεισόδιο ζέστης, προετοιμάζεται ήδη για ένα νέο κύμα καύσωνα μέσα στις πρώτες ημέρες του Ιουλίου.

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