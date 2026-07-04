 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(18) "Academic Interests"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Weather"
    [1]=>
    string(38) "Environmental Science & Sustainability"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(17) "Natural Disasters"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

ΗΠΑ: «Υπερτυφώνας» απειλεί νησιά στον Ειρηνικό Ωκεανό

Με σταθερούς ανέμους 259 χιλιομέτρων ανά ώρα και ριπές ως και 314 χιλιομέτρων την ώρα κινείται ο τυφώνας Μπάβι, απειλώντας νησιά των ΗΠΑ στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Κόσμος 04.07.2026, 07:12
Σχολιάστε
ΗΠΑ: «Υπερτυφώνας» απειλεί νησιά στον Ειρηνικό Ωκεανό
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι κάτοικοι του Γκουάμ και των νήσων Βόρειες Μαριάνες προετοιμάζονται για το πέρασμα γιγαντιαίου μετεωρολογικού συστήματος, που μετατράπηκε σε «υπερτυφώνα» σήμερα Σάββατο, καθώς πλησιάζει αμερικανικά εδάφη στον Ειρηνικό Ωκεανό, μόλις μερικούς μήνες έπειτα από παρόμοιο ακραίο φαινόμενο (εικόνα, επάνω, από το Faceboook).

Σχηματίστηκαν ουρές αυτοκινήτων στα πρατήρια καυσίμων στη Σαϊπάν, στα νησιά Βόρειες Μαριάνες, ενώ κάτοικοι έσπευσαν σε καταστήματα σε αναζήτηση κοντραπλακέ και άλλων υλικών για προστατεύσουν τα σπίτια τους, όπως και στα σούπερ μάρκετ για προμηθευτούν τρόφιμα μακράς διάρκειας και εμφιαλωμένο νερό.

Ο τυφώνας Μπάβι χαρακτηρίστηκε πλέον «υπερτυφώνας», το ισοδύναμο κυκλώνα κατηγορίας 5

Τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), ο τυφώνας Μπάβι κινείτο προς δυτική κατεύθυνση, προς τις νήσους Μάρσαλ και τις νήσους Βόρειες Μαριάνες, με σταθερούς ανέμους 259 χιλιομέτρων ανά ώρα και ριπές ως και 314 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο κέντρου προειδοποίησης (του JTWC).

Χαρακτηρίστηκε πλέον «υπερτυφώνας» τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες, το ισοδύναμο κυκλώνα κατηγορίας 5 (στην πεντάβαθμη κλίμακα), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Προβλέπεται να εξασθενίσει κάπως, αλλά θα πλήξει το πρωί της Δευτέρας το Γκουάμ και τις νήσους Βόρειες Μαριάνες, που είχαν ήδη δοκιμαστεί σκληρά τον Απρίλιο από τον υπερτυφώνα Σινλάκου, ο οποίος έκοψε την ηλεκτροδότηση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, ξερίζωσε δέντρα, ανέτρεψε οχήματα και παρέσυρε οροφές κτιρίων.

«Ανησυχητικές προοπτικές»

Η προβλεπόμενη πορεία του φαινομένου υποδεικνύει «ανησυχητικές προοπτικές για τις Μαριάνες» και «οι κάτοικοι του Γκουάμ και των Βόρειων Μαριανών πρέπει να προετοιμαστούν και να αναμένουν κατ’ ελάχιστον συνθήκες τροπικής καταιγίδας», σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Οι προετοιμασίες για τη 250ή επέτειο από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ σήμερα γρήγορα παραμερίστηκαν εξαιτίας των μέτρων ενόψει της έλευσης του υπερτυφώνα.

Στο αρχιπέλαγος των Βόρειων Μαριανών ζουν κάπου 40.000 άνθρωποι, στο κοντινό νησί Γκουάμ, αμερικανική περιοχή με ειδικό καθεστώς, κάπου 170.000.

«Δυο υπερτυφώνες μέσα σε δυο μήνες, είναι ιστορικό. Δεν το είχαμε ξαναδεί ποτέ στις Μαριάνες», είπε κάτοικος καθώς κάλυπτε παράθυρα του σπιτιού του και γέμιζε τις δεξαμενές νερού.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ) προειδοποίησε χθες ότι το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, που εκδηλώνεται κατά κανόνα κάθε δύο ως επτά χρόνια και διαρκεί εννιά ως δώδεκα μήνες, άρχισε ήδη στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό.

Το φαινόμενο αυτό ανεβάζει τις θερμοκρασίες στην επιφάνεια των υδάτων στον κεντρικό και στον ανατολικό Ειρηνικό στο ύψος του ισημερινού, μεταβάλλοντας το καθεστώς των ανέμων, των πιέσεων και των βροχών και αλλάζοντας το κλίμα σε παγκόσμια κλίμακα.

Πηγή: ΑΠΕ

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 1]
Experts

Παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
Τραμπ σε παιδικό podcast: Χιούμορ, αυτοσαρκασμός αλλά και αιχμές για προκατόχους του
Κόσμος

Τραμπ σε παιδικό podcast: Χιούμορ, αυτοσαρκασμός αλλά και αιχμές για προκατόχους του
Τεχνητή νοημοσύνη: Ποια επαγγέλματα δεν φοβούνται την ΑΙ – Κερδισμένοι και χαμένοι
World

Ποια επαγγέλματα δεν φοβούνται την ΑΙ - Κερδισμένοι και χαμένοι
Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες – Τι προβλέπεται για τα κοινόχρηστα
Κοινωνία

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες – Τι προβλέπεται για τα κοινόχρηστα
ΗΠΑ: «Υπερτυφώνας» απειλεί νησιά στον Ειρηνικό Ωκεανό
Κόσμος

«Υπερτυφώνας» απειλεί νησιά των ΗΠΑ στον Ειρηνικό Ωκεανό
Η πολιτιστική κληρονομιά στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο
Experts

Πολιτισμός και Ανάπτυξη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στεγαστική κρίση: Η πολιτική της κυβέρνησης και η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών
Ακίνητα

Η σκληρή αλήθεια για το στεγαστικό - Τι δείχνουν οι αριθμοί

Το «Σπίτι μου ΙΙ», οι τιμές των ακινήτων, η εκτόξευση των ενοικίων, το κόστος κατοχής δείχνουν ότι η πρόσβαση στη στέγη παραμένει το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα για τα νοικοκυριά

Αλέξανδρος Κλώσσας
Eurobank Equities: Σε τροχιά υπέρβασης των στόχων τους οι ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ξεπερνούν τον πήχη οι τράπεζες - Τα top pick

Η Eurobank Equities αναβαθμίζει τις προβλέψεις κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών και ξεχωρίζει την Alpha Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed
World

Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed

Λίζα Κουκ και Τζερόμ Πάουελ στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου - Το θρίλερ με την Fed της Ατλάντα

Τζούλη Καλημέρη
Σκάνδιο: Πρόβλημα εξήντα τόνων που θέτει σε κίνδυνο την αμυντική βιομηχανική βάση των ΗΠΑ
World

Η «κρυφή» απειλή για άμυνα και βιομηχανία

Το σκάνδιο καταδεικνύει ακριβώς πώς τα μικροσκοπικά σημεία συμφόρησης υλικών μπορούν να παραλύσουν τεράστια αμυντικά προγράμματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ομάν: Ασκήσεις ισορροπίας για τα τέλη στα Στενά του Ορμούζ – Το «τυφλό σημείο» στις αγορές
World

Ασκήσεις ισορροπίας του Ομάν στο Ορμούζ - Το «τυφλό σημείο» στις αγορές

Ιράν και Ομάν διεξάγουν κοινές συνομιλίες με σκοπό να καθορίσουν μια νέα τάξη πραγμάτων όσον αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια στο Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Ψηφιακό Πελατολόγιο: Σειρά παίρνουν ξενοδοχεία, catering και δεξιώσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Big Brother σε γάμους, βαφτίσεις και δεξιώσεις - Τι αλλάζει

Συνεχίζεται η μάχη κατά της φοροδιαφυγής - Η ΑΑΔΕ με το ψηφιακό πελατολόγιο μπαίνει σε γάμους και πάρτι

Ανδρομάχη Παύλου
FrieslandCampina Hellas: Το κερδοφόρο 2025 και οι μελλοντικοί στόχοι – Πώς θα ενισχύσει τη θέση της
Business

Γύρισε σελίδα με κέρδη το 2025 η FrieslandCampina Hellas

Θετικα μεγέθη κατέγραψε η FrieslandCampina Hellas - Η επιστροφή φόρου εισοδήματος και οι πωλήσεις σε ελληνική και διεθνή αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Nike: Στα δικαστήρια με τη 7-Eleven για τα νέα Air Max
World

«Πόλεμος» για ένα ζευγάρι sneakers

Η 7-Eleven κατέθεσε μήνυση κατά της Nike, υποστηρίζοντας ότι τα νέα Air Max 95 αντιγράφουν την εμβληματική χρωματική ταυτότητα της αλυσίδας

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Κόσμος
Τραμπ σε παιδικό podcast: Χιούμορ, αυτοσαρκασμός αλλά και αιχμές για προκατόχους του
Κόσμος

Τραμπ σε παιδικό podcast: Χιούμορ, αυτοσαρκασμός αλλά και αιχμές για προκατόχους του

Σε αιχμηρές νύξεις σε βάρος προκατόχων του προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια επεισοδίου πόντκαστ για παιδιά, ενώ διάβασε αποσπάσματα βιβλίου υπό τον τίτλο Presidents Play!

ΗΠΑ: «Υπερτυφώνας» απειλεί νησιά στον Ειρηνικό Ωκεανό
Κόσμος

«Υπερτυφώνας» απειλεί νησιά των ΗΠΑ στον Ειρηνικό Ωκεανό

Με σταθερούς ανέμους 259 χιλιομέτρων ανά ώρα και ριπές ως και 314 χιλιομέτρων την ώρα κινείται ο τυφώνας Μπάβι, απειλώντας νησιά των ΗΠΑ στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Καύσωνας: Χιλιάδες οι νεκροί στην Ευρώπη – Θα αυξηθεί ο προσωρινός απολογισμός
Κόσμος

Σχεδόν 5.000 νεκροί λόγω καύσωνα στην Ευρώπη

Νέα στοιχεία για τους πλεονάζοντες θανάτους ανακοινώθηκαν σε Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο. Η πραγματική θνησιμότητα από τον καύσωνα «είναι μεγαλύτερη από ό,τι δείχνουν τα αρχικά νούμερα».

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι Μελάς και Ρέππα για τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι Μελάς και Ρέππα για τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη

Τα δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ κρίθηκαν ένοχα για τα πλημμελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος

Μίνα Μουστάκα
Τσίπρας στο Politico: Η Ελλάδα να περιορίσει τις στενές σχέσεις με MAGA
Πολιτική

Τσίπρας στο Politico: Η Ελλάδα να μειώσει τις στενές σχέσεις με MAGA

Για τις γεωστρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, για την ανάγκη αλλαγών στην Ευρώπη, για τα σκάνδαλα και την ακρίβεια στην Ελλάδα αλλά και για τη θητεία του το 2015, μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας στο Politico

Βενεζουέλα: Αυξάνεται ο αιματηρός απολογισμός από τους σεισμούς – Στους 2.595 οι νεκροί
Κόσμος

Βενεζουέλα: Αυξάνεται ο αιματηρός απολογισμός από τους σεισμούς – Στους 2.595 οι νεκροί

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται στη Βενεζουέλα που θρηνεί χιλιάδες θύματα

ΚΕΦΙΜ: Στις 638 ημέρες η απονομή δικαιοσύνης στην Ελλάδα έναντι 100 ημερών στην ΕΕ
Επικαιρότητα

Η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα θέλει 21 μήνες για μια απόφαση

Νέα μελέτη του ΚΕΦΙΜ αποτυπώνει τις μεγάλες καθυστερήσεις στην ελληνική Δικαιοσύνη, με τον μέσο χρόνο απονομής να φτάνει τις 638 ημέρες έναντι 100 ημερών στη διάμεσο της ΕΕ

Latest News
Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 1]
Experts

Παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ισχύουσες διατάξεις, αιτιολογική έκθεση και διοικητικό πλαίσιο

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Τραμπ σε παιδικό podcast: Χιούμορ, αυτοσαρκασμός αλλά και αιχμές για προκατόχους του
Κόσμος

Τραμπ σε παιδικό podcast: Χιούμορ, αυτοσαρκασμός αλλά και αιχμές για προκατόχους του

Σε αιχμηρές νύξεις σε βάρος προκατόχων του προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια επεισοδίου πόντκαστ για παιδιά, ενώ διάβασε αποσπάσματα βιβλίου υπό τον τίτλο Presidents Play!

Τεχνητή νοημοσύνη: Ποια επαγγέλματα δεν φοβούνται την ΑΙ – Κερδισμένοι και χαμένοι
World

Ποια επαγγέλματα δεν φοβούνται την ΑΙ - Κερδισμένοι και χαμένοι

Η αγορά εργασίας παρουσιάζει κάποιες ενθαρρυντικές προοπτικές, αλλά αν αναζητάτε σταθερότητα, ορισμένοι τομείς δεν είναι αυτό που ψάχνετε

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες – Τι προβλέπεται για τα κοινόχρηστα
Κοινωνία

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες – Τι προβλέπεται για τα κοινόχρηστα

Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας, με στόχο την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων και την αρμονική συγκατοίκηση

Μίνα Μουστάκα
ΗΠΑ: «Υπερτυφώνας» απειλεί νησιά στον Ειρηνικό Ωκεανό
Κόσμος

«Υπερτυφώνας» απειλεί νησιά των ΗΠΑ στον Ειρηνικό Ωκεανό

Με σταθερούς ανέμους 259 χιλιομέτρων ανά ώρα και ριπές ως και 314 χιλιομέτρων την ώρα κινείται ο τυφώνας Μπάβι, απειλώντας νησιά των ΗΠΑ στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η πολιτιστική κληρονομιά στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο
Experts

Πολιτισμός και Ανάπτυξη

Η Ελλάδα διαθέτει παγκοσμίως μοναδικό πολιτιστικό κεφάλαιο, μεγάλης αναπτυξιακής αξίας. Το ζήτημα δεν είναι αν θα το αξιοποιήσει, αλλά πώς θα το αξιοποιήσει

Γεώργιος Μέργος
ΑΑΔΕ: Ποιες αγροτικές πληρωμές αναμένονται – Το χρονοδιάγραμμα
AGRO

Ποιες αγροτικές πληρωμές αναμένονται - Το χρονοδιάγραμμα

Ενισχύσεις και αποζημιώσεις θα καταβληθούν εντός Ιουλίου από την ΑΑΔΕ στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους

Τέιλορ Σουίφτ: Πόσο θα στοιχίσει ο γάμος του αιώνα;
World

Πόσο θα στοιχίσει ο γάμος του αιώνα της Τέιλορ Σουίφτ;

Ο καλυμένος από μυστικότητα γάμος της Τέιλορ Σουίφτ θα σπάσει ρεκόρ εξόδων για χώρο, τελετή, ασφάλεια, εστίαση και ψυχαγωγία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Σκάνδιο: Πρόβλημα εξήντα τόνων που θέτει σε κίνδυνο την αμυντική βιομηχανική βάση των ΗΠΑ
World

Η «κρυφή» απειλή για άμυνα και βιομηχανία

Το σκάνδιο καταδεικνύει ακριβώς πώς τα μικροσκοπικά σημεία συμφόρησης υλικών μπορούν να παραλύσουν τεράστια αμυντικά προγράμματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ένδυση: Ισχυρό το αποτύπωμα των ισπανικών brands στην εγχώρια αγορά
Business

Ισπανικές εταιρείες «εισβάλουν» στο ελληνικό retail

Σερί κερδών καταγράφουν ισπανικές εταιρείες στην ένδυση - Πώς διαμορφώνεται το τοπίο σήμερα στην ελληνική αγορά - Στα ύψη οι εισαγωγές ρούχων από Ισπανία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Υπεράκτια αιολικά: Τα πρώτα βήματα μετά από μήνες στασιμότητας – Πώς στήνεται το παζλ των διαγωνισμών
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Ξεμπλοκάρουν τα υπεράκτια αιολικά – Πώς στήνεται το παζλ των διαγωνισμών

Η κυβέρνηση συμπληρώνει σταδιακά τα κρίσιμα κομμάτια του θεσμικού και τεχνικού πλαισίου για την επόμενη φάση ανάπτυξης για τα υπεράκτια (offshore) αιολικά

Μάχη Τράτσα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πόσο φθηνές είναι οι μετοχές των τραπεζών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πόσο φθηνές είναι οι τραπεζικές μετοχές;

Σε υψηλά 16ετίας το Euronext Athens, αλλά με «φθηνές» ακόμη τις τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Nike: Τι απορρόφησε τα κέρδη στην Ελλάδα και τον κόσμο
Business

Πού «χάθηκαν» τα κέρδη της Nike στην Ελλάδα

Ο ρόλος της L' Innominato Hellas, το flagship κατάστημα της Nike στη Σταδίου και η διεθνής εικόνα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ο ορίζοντας του ΧΑ, οι κατακτήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα ρεκόρ της Coca Cola, επιταχύνει ο AKTOR, το σερί του ΑΒΑΞ, οι διαγωνισμοί του Υπερταμείου, η «μάχη» των πρώτων στο ταμπλό
Inside Stories

Ο ορίζοντας του ΧΑ, οι κατακτήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα ρεκόρ της Coca Cola, επιταχύνει ο AKTOR, το σερί του ΑΒΑΞ, οι διαγωνισμοί του Υπερταμείου, η «μάχη» των πρώτων στο ταμπλό

Επόμενος σταθμός οι 2.600

Η τεχνολογία και τα νέα δεδομένα για τo λιανικό εμπόριο 
Experts

H τεχνολογία στο εμπόριο

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνθήκη επιβίωσης στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον

Σταύρος Καφούνης
Υπερταμείο: Αερομαχίες… επενδυτών για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
Μεταφορές

Αερομαχίες… επενδυτών για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια

Παράταση μέχρι τις 20 Αυγούστου από το Υπερταμείο στον διαγωνισμό παραχώρησης – Ποια ονόματα παίζουν

Χρήστος Κολώνας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies