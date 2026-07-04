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Pleiades και Δήμος Χάλκης ξεκινούν δεκαετές masterplan βιώσιμης ανάπτυξης

Pleiades και Δήμος Χάλκης δρομολογούν ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης για το νησί - Το σχέδιο εντάσσεται στο GR-eco Islands και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027

Green 04.07.2026, 18:32
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Pleiades και Δήμος Χάλκης ξεκινούν δεκαετές masterplan βιώσιμης ανάπτυξης
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Σε μια νέα φάση περνά η αναπτυξιακή πορεία της Χάλκης, καθώς το Pleiades Innovation Ecosystem και ο Δήμος Χάλκης ανακοίνωσαν την έναρξη εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου δεκαετούς masterplan βιώσιμης ανάπτυξης για το νησί. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο εθνικό πρόγραμμα GR-eco Islands και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027, με στόχο να αξιοποιήσει την ήδη υπάρχουσα δυναμική του νησιού και να τη μετατρέψει σε μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Το masterplan θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί από το Pleiades, το οποίο θα κινητοποιήσει το οικοσύστημά του από startups, επιχειρήσεις, ερευνητές, νησιά και επενδυτές, προκειμένου να προκύψουν πρακτικές λύσεις με άμεσο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. Η προσπάθεια επικεντρώνεται σε έξι βασικούς άξονες: ενεργειακή και περιβαλλοντική ανθεκτικότητα, καθαρή κινητικότητα, πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, ανάπτυξη του Chalki.Lab και συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αξιοποίηση των υποδομών που ήδη διαθέτει το νησί, όπως το φωτοβολταϊκό σύστημα 1 MW που καλύπτει το 100% των ενεργειακών αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών, ο στόλος άνω των 15 ηλεκτρικών οχημάτων και οι επτά σταθμοί φόρτισης. Με αυτά τα δεδομένα, το νέο σχέδιο δεν ξεκινά από το μηδέν, αλλά χτίζει πάνω σε ένα ήδη ισχυρό υπόβαθρο βιώσιμων παρεμβάσεων.

Η πρωτοβουλία έρχεται να απαντήσει σε διαχρονικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές και απομακρυσμένες νησιωτικές κοινότητες της χώρας, όπως η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες, η έντονη εποχικότητα της οικονομικής δραστηριότητας και η πίεση στους φυσικούς πόρους. Στόχος είναι να ενισχυθεί η οικονομική ανθεκτικότητα και η κοινωνική συνοχή, δημιουργώντας συνθήκες ώστε η Χάλκη να παραμείνει ζωντανή και ελκυστική για τους κατοίκους και τις επόμενες γενιές.

Ο δήμαρχος Χάλκης Ευάγγελος Φραγκάκης υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη επιτυχία δεν είναι η υλοποίηση ενός ακόμη έργου, αλλά η δημιουργία ενός τόπου όπου οι άνθρωποι επιλέγουν να ζουν, να δημιουργούν και να οραματίζονται το μέλλον τους. Από την πλευρά του, ο συνιδρυτής και πρόεδρος του Pleiades, Αντώνης Κασσάνος, σημείωσε ότι η Χάλκη αποτελεί απόδειξη πως η καινοτομία αποκτά πραγματικό αντίκτυπο όταν συνδέεται με συγκεκριμένους τόπους και κοινότητες.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το Pleiades και ο Δήμος Χάλκης είχαν ήδη ιδρύσει από τον Μάρτιο του 2025 το Chalki.Lab, έναν κόμβο καινοτομίας που σχεδιάστηκε για να επιταχύνει την εφαρμογή πρακτικών λύσεων για έξυπνα νησιά. Η νέα φάση συνεργασίας σηματοδοτεί την πλήρη υλοποίηση του εγχειρήματος, με στόχο τα αποτελέσματά του να διαχυθούν και σε άλλες νησιωτικές κοινότητες.

Το νέο masterplan δίνει έμφαση σε λύσεις που συνδέουν την τεχνολογία με τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, από την ενέργεια και τις μετακινήσεις έως την υγεία, την εκπαίδευση και τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Παράλληλα, φιλοδοξεί να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέρα από το πλαίσιο του εποχικού τουρισμού.

Σύμφωνα με το υλικό της ανακοίνωσης, η Χάλκη μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για άλλα ελληνικά νησιά, δείχνοντας πώς η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να μετατραπεί σε λειτουργικό μοντέλο τοπικής προόδου. Το Pleiades επισημαίνει ότι η επιτυχία του εγχειρήματος θα κριθεί από το αν οι λύσεις που θα εφαρμοστούν καταφέρουν να βελτιώσουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των κατοίκων και να ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του νησιού.

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