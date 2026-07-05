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Τεχνητή νοημοσύνη: Οι κορυφαίοι οικονομολόγοι του κόσμου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Αρκετοί έχουν προστεθεί στις φωνές που προειδοποιούν για πιθανές παγκόσμιες επιπτώσεις, σε περίπτωση που η άνθηση μετατραπεί σε ύφεση

Tεχνητή νοημοσύνη 05.07.2026, 22:47
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Τεχνητή νοημοσύνη: Οι κορυφαίοι οικονομολόγοι του κόσμου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Ένα ερώτημα κυριάρχησε στην ετήσια συνάντηση των κορυφαίων κεντρικών τραπεζιτών και οικονομολόγων του κόσμου: Αποτελεί η τεχνητή νοημοσύνη ευλογία ή απειλή για την παγκόσμια οικονομία;

Οι οικονομολόγοι στο συμπόσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανέφεραν μια σειρά από λόγους ανησυχίας: την αύξηση της έκδοσης ομολόγων από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, την αυξανόμενη μόχλευση που χρησιμοποιούν οι επενδυτές για να στοιχηματίσουν στην τεχνητή νοημοσύνη και την αύξηση της ανεργίας σε περίπτωση που η τεχνολογία αυτή αντικαταστήσει θέσεις εργασίας.

Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η ραγδαία αύξηση των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη κινδυνεύει να αντιστραφεί, οδηγώντας ορισμένες οικονομίες σε ύφεση.

«Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι η μόχλευση τόσο από την πλευρά των δανειοληπτών όσο και από την πλευρά των επενδυτών», δήλωσε ο Τόμπιας Άντριαν, διευθυντής του τμήματος νομισματικών και κεφαλαιαγορών στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. «Η μόχλευση και από τις δύο πλευρές είναι πολύ ανησυχητική για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.»

Παγκόσμιοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ακαδημαϊκοί και επενδυτές συγκεντρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη Σίντρα της Πορτογαλίας για τη συνάντηση. Αρκετοί προσχώρησαν στο χορό των φωνών που προειδοποιούν για τις πιθανές παγκόσμιες επιπτώσεις, εάν η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης μετατραπεί σε ύφεση. Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η ραγδαία αύξηση των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη κινδυνεύει να αντιστραφεί, οδηγώντας ορισμένες οικονομίες σε ύφεση.

Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα

Πολλοί οικονομολόγοι πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει την παγκόσμια οικονομία ενισχύοντας την παραγωγικότητα — επιτρέποντας ταχύτερη ανάπτυξη, καθώς οι άνθρωποι εργάζονται πιο αποδοτικά.

«Βρισκόμαστε στο πρώτο ή στο δεύτερο στάδιο αυτής της επανάστασης», δήλωσε ο Κέβιν Γουόρς, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Είπε ότι προβλέπει μεγαλύτερη ευημερία, προσθέτοντας: «Αν θέλετε να ακουστώ σαν απαισιόδοξος και καταστροφέας σε αυτό το θέμα, φοβάμαι ότι δεν είμαι σε αυτή τη θέση».

Ωστόσο, οι αποτιμήσεις των μετοχών των εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) φαίνονται υπερτιμημένες σε σχέση με τα ιστορικά πρότυπα, δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας του Καναδά, Tiff Macklem, καθώς βασίζονται σε αισιόδοξες προσδοκίες για τα τεράστια μελλοντικά κέρδη που θα αποκομίσουν οι εταιρείες AI.

«Το έχουμε ξαναδεί αυτό στο παρελθόν, όταν εμφανίζεται μια νέα επαναστατική τεχνολογία. Το Διαδίκτυο αποδείχθηκε καλύτερο από ό,τι φανταζόταν κανείς, αλλά παρόλα αυτά είχαμε τη φούσκα των dot-com», είπε. «Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια περίοδος κατά την οποία η αγορά θα προτρέξει».

Δύο σενάρια

Ο Τόρστεν Σλοκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Apollo Global Management, παρουσίασε δύο σενάρια για την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία και τα δύο ενέχουν κινδύνους για την οικονομία. Στο ένα, «η τεχνητή νοημοσύνη γνωρίζει τεράστια επιτυχία», είπε, αντικαθιστώντας θέσεις εργασίας και οδηγώντας σε αύξηση της ανεργίας.

«Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα πολύ αρνητικό σενάριο, διότι τότε οι καταναλωτικές δαπάνες θα μειωθούν και, ως εκ τούτου, τελικά θα οδηγηθούμε πιθανότατα σε ύφεση», ανέφερε.

Στο δεύτερο σενάριο, ο ρυθμός υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης απογοητεύει.

«Αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις για αύξηση της παραγωγικότητας, τότε, φυσικά, πολλές από τις επενδύσεις που γίνονται σήμερα θα αποδειχθούν πιο προβληματικές, καθώς δεν θα αποφέρουν τα αναμενόμενα οφέλη σε όρους παραγωγικότητας και κερδοφορίας», δήλωσε ο Σλοκ.

Η κυριαρχία των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης στα χαρτοφυλάκια των παγκόσμιων επενδυτών θα μπορούσε να εντείνει τις επιπτώσεις. Οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες του S&P 500 —κυρίως εταιρείες τεχνολογίας που εκμεταλλεύονται την τάση της τεχνητής νοημοσύνης— αποτελούν πλέον περίπου το 40% του δείκτη. Τα ομόλογα που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ των εκδόσεων επενδυτικής ποιότητας φέτος, σύμφωνα με τον Σλοκ, και το 87% της συνολικής χρηματοδότησης από κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου.

Οι κίνδυνοι που ενέχουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για την κυβερνοασφάλεια αποτελούν επίσης μια αυξανόμενη ανησυχία για τη Σάρα Μπρίντεν της Τράπεζας της Αγγλίας. Νέα μοντέλα, όπως το Mythos της Anthropic και εκείνα που αναπτύσσονται στην Κίνα, μπορούν να εντοπίζουν κενά ασφαλείας στα συστήματα των εταιρειών. Ωστόσο, δεν έχουν όλες οι εταιρείες πρόσβαση σε αυτά τα μοντέλα, και η επιδιόρθωσή τους, μόλις εντοπιστούν, μπορεί να απαιτήσει χρόνο.

«Η τεχνητή νοημοσύνη αποκαλύπτει πολλές ευπάθειες που πρέπει να διορθώσουμε», δήλωσε η Μπρίντεν. «Αν οι διορθώσεις κυκλοφορήσουν αλλά δεν εφαρμοστούν άμεσα, κακόβουλοι δράστες μπορούν να αναλύσουν τις ευπάθειες με αντίστροφη μηχανική.»

Η Ίζαμπελ Σνάμπελ , μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ, προειδοποίησε ότι ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να παραλύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια κυβερνοεπίθεση εναντίον ενός μεγάλου παρόχου υπηρεσιών cloud να θέτει εκτός λειτουργίας πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ταυτόχρονα», ανέφερε.

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