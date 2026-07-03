Τεχνητή νοημοσύνη: Η ραγδαία εξάπλωση της μπορεί να επιδεινώσει την παγκόσμια ανισότητα, προειδοποιεί ο ΟΗΕ

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Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επιδεινώσει την παγκόσμια ανισότητα προειδοποιεί νέα έκθεση του ΟΗΕ και προτείνει ένα κοινό πλαίσιο για την Τεχνητή νοημοσύνη και τον τρόπο υπεύθυνης ανάπτυξης της, καθώς η υιοθέτηση και οι επενδύσεις στην τεχνολογία επιταχύνονται άνισα σε όλο τον κόσμο.

«Η πρόσβαση σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης από μόνη της δεν παράγει ίσα οφέλη», αναφέρει η έκθεση. «Οι χώρες που βασίζονται σε ξένα μοντέλα, υποδομές cloud και αγωγούς δεδομένων ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, χάνοντας παράλληλα τον πρακτικό έλεγχο των προτύπων, των διασφαλίσεων και της τοπικής της καταλληλότητας».

Η εκτεταμένη ανάλυση από την ανεξάρτητη διεθνή επιστημονική ομάδα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία συστάθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πέρυσι ως «ο πρώτος παγκόσμιος επιστημονικός φορέας για την Τεχνητή Νοημοσύνη», περιγράφει λεπτομερώς τους κινδύνους και τις ευκαιρίες της Τεχνητής Νοημοσύνης – από μετασχηματιστικές δυνατότητες στη γεωργία και την εκπαίδευση, έως καταστροφικά αποτελέσματα όταν κακοί παράγοντες χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να διαπράξουν απάτη και να επηρεάσουν τις εκλογές, σημειώνει ο Guardian.

Η προκαταρκτική έκθεση λειτουργεί επίσης ως εργαλειοθήκη, προσφέροντας αρχική καθοδήγηση στα κράτη μέλη του ΟΗΕ σχετικά με τρόπους αξιοποίησης του δυναμικού της Τεχνητής Νοημοσύνης για ανάπτυξη σε όλους τους κλάδους, ελαχιστοποιώντας και αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις απειλές.

Ανάπτυξη τοπικών υποδομών για τεχνητή νοημοσύνη

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη τοπικών υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως κέντρα δεδομένων, τη βελτίωση του αλφαβητισμού στην Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία και το εργατικό δυναμικό, την επένδυση σε προγραμματιστές, την κατασκευή ινστιτούτων ασφάλειας Τεχνητής Νοημοσύνης, τη δημιουργία στρατηγικών για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και τη συνεχή μέτρηση του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρονται τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης μετά την κυκλοφορία τους, «με πραγματικούς χρήστες, πραγματικές εργασίες και πραγματικά περιβάλλοντα».

Ενώ περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι χρησιμοποιούν πλέον την Τεχνητή Νοημοσύνη εβδομαδιαίως, η πρόσβαση και οι τύποι χρήσης ποικίλλουν σημαντικά σε όλο τον κόσμο, «με την υιοθέτηση σε ολόκληρο τον παγκόσμιο νότο να υστερεί πολύ σε σχέση με τον παγκόσμιο βορρά», αναφέρει η έκθεση.

Οι ΗΠΑ και η Κίνα κυριαρχούν στην ανάπτυξη κορυφαίων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και στις επενδύσεις σε υπολογιστικές υποδομές, οι οποίες περιλαμβάνουν το υλικό, τη μνήμη, τη δικτύωση και την αποθήκευση που απαιτούνται για την εκτέλεση ισχυρών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Η συγκέντρωση των δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης σε έναν μικρό αριθμό εταιρειών και χωρών θα μπορούσε να επιτρέψει την αυταρχική κατάληψη και να υπονομεύσει τη δημοκρατική λογοδοσία», αναφέρει η έκθεση.

Η ομάδα συμβουλεύει τις χώρες που υστερούν στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης να εξετάσουν το ενδεχόμενο σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές υπολογιστών και δεδομένων. Η προσέλκυση αυτών των χρημάτων απαιτεί την εξασφάλιση αξιόπιστου ενεργειακού εφοδιασμού και την κατασκευή κέντρων δεδομένων, σημειώνουν.

Το περιβαλλοντικό κόστος

Η έκθεση, ωστόσο, αναγνωρίζει το περιβαλλοντικό κόστος των κέντρων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κατανάλωσης ενέργειας και νερού, και των πιθανών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι συγγραφείς περιγράφουν επίσης τις προκλήσεις στην αξιολόγηση της ασφάλειας και την εποπτεία ολοένα και πιο ισχυρών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Οι περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένων πολλών προηγμένων οικονομιών, δεν διαθέτουν την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για να αξιολογήσουν τα πιο ικανά «μοντέλα συνόρων» ή να συμμετάσχουν ουσιαστικά στη διακυβέρνησή τους», γράφουν.

Η ομάδα 40 ανεξάρτητων επιστημονικών εμπειρογνωμόνων από όλο τον κόσμο δήλωσε ότι αυτή η έκθεση είναι «η πρώτη του είδους της». Ο ΟΗΕ, υποστηρίζουν, «είναι το κορυφαίο παγκόσμιο φόρουμ για τους διασυνοριακούς κινδύνους αυτής της κλίμακας» – και η προσέγγισή του είναι «επιστημονική, όχι πολιτική».

Οι διαφορές στη γλώσσα και την πρόσβαση στο διαδίκτυο επιδεινώνουν το ψηφιακό χάσμα.

«Η τεχνητή νοημοσύνη αφήνει πίσω τις περισσότερες γλώσσες», σημειώνει η έκθεση. Ενώ τα εργαλεία δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης (GTA) αποδίδουν καλά στα Αγγλικά και σε άλλες ευρέως χρησιμοποιούμενες γλώσσες, «οι περισσότερες γλώσσες είτε αποκλείονται είτε έχουν πολύ χαμηλότερη απόδοση».

Αυτές οι ανισότητες μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα σε ένα πλαίσιο υγειονομικής περίθαλψης. Η έκθεση επισημαίνει ένα παράδειγμα μηχανικής μετάφρασης της γλώσσας Tigrinya που αναμειγνύει την ευλογιά με τη σύφιλη, τη γονόρροια με τον διαβήτη και τη φράση «σας έχουν χορηγηθεί ενδοφλέβια αντιβιοτικά» με τον όρο «σας έχουν χορηγηθεί ενδοφλέβια εντομοκτόνα».

«Αυτές οι λανθασμένες μεταφράσεις μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή», σημειώνει η έκθεση.

Ορισμένες περιοχές δεν έχουν σταθερή πρόσβαση στο διαδίκτυο, πόσο μάλλον την υιοθέτηση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Περισσότεροι από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι – σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού – είναι εντελώς εκτός σύνδεσης, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών.