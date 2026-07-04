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Τεχνητή νοημοσύνη: Ποια επαγγέλματα δεν φοβούνται την ΑΙ – Κερδισμένοι και χαμένοι

Η αγορά εργασίας παρουσιάζει κάποιες ενθαρρυντικές προοπτικές, αλλά αν αναζητάτε σταθερότητα, ορισμένοι τομείς δεν είναι αυτό που ψάχνετε

World 04.07.2026, 07:36
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Τεχνητή νοημοσύνη: Ποια επαγγέλματα δεν φοβούνται την ΑΙ – Κερδισμένοι και χαμένοι
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου

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Η αγορά εργασίας αλλάζει δραματικά, και η τεχνολογία ανατρέπει πολλά που θεωρούσαμε δεδομένα.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη αν ψάχνετε για δουλειά στον κλάδο της πληροφορίας, όπου κυριαρχούν η τεχνολογία και τα μέσα ενημέρωσης. Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν απολύσει εργαζόμενους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης.

Άλλοι τομείς προσφέρουν μεγαλύτερη επαγγελματική ασφάλεια ή είναι πιο ανθεκτικοί στους οικονομικούς κύκλους.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται πολλές θέσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

«Δεν έχει σημασία πώς πάει η οικονομία. Θα χρειαζόμαστε πάντα γιατρούς. Χρειαζόμαστε πάντα νοσηλευτές», δήλωσε η Loujaina Abdelwahed, επικεφαλής οικονομικής έρευνας στη Revelio Labs.

Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα πιο και τα λιγότερο ασφαλή είδη εργασίας, σύμφωνα με το Business Insider.

Πιο ασφαλής: Υγειονομική περίθαλψη

Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης συνήθως δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας κάθε μήνα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% της συνολικής καθαρής αύξησης των θέσεων εργασίας τον Μάιο.

Ο Daniel Zhao, επικεφαλής οικονομολόγος της Glassdoor, δήλωσε ότι η κινητικότητα του προσωπικού μπορεί να είναι αρκετά υψηλή στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, αλλά το ίδιο ισχύει και για τη ζήτηση εργαζομένων, γεγονός που καθιστά ευκολότερη την εύρεση νέας εργασίας σε σύγκριση με ορισμένους άλλους τομείς.

Με βάση τις προβλέψεις απασχόλησης του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας (BLS), αρκετά επαγγέλματα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης προβλέπεται να αυξηθούν σημαντικά από το 2024 έως το 2034.

Οι κατ’ οίκον φροντιστές, καθώς και οι διπλωματούχοι νοσηλευτές, προβλέπεται να αντιμετωπίσουν ισχυρή ζήτηση για να βοηθήσουν στη φροντίδα του γηράσκοντος πληθυσμού.

Το BLS προέβλεψε μεγάλη αύξηση των θέσεων εργασίας στους διευθυντές ιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών, καθώς η αυξημένη ζήτηση για υγειονομική περίθαλψη σημαίνει ότι χρειάζονται περισσότερα άτομα για την επίβλεψη του έργου.

Οι νέοι απόφοιτοι πανεπιστημίου πιθανότατα θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας αν ακολουθήσουν μια πιο αυστηρή πορεία, όπως οι απαιτήσεις και η εκπαίδευση για γιατρούς, νοσηλευτές ή εκπαιδευτικούς.

«Για τους αποφοίτους των τομέων της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης, όπου υπάρχουν άδειες άσκησης επαγγέλματος ή συγκεκριμένες διαδρομές προς την εργασία, η κατάσταση είναι πολύ πιο εύκολη αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Cory Stahle, ανώτερος οικονομολόγος της Indeed.

Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η εργασιακή ασφάλεια μπορεί να ποικίλλει. Ο Zhao επισήμανε τη διαφορά μεταξύ των βοηθών νοσηλευτών και των αναισθησιολόγων, όπου οι τελευταίοι απαιτούν συγκεκριμένη εξειδίκευση, σπουδές στην ιατρική σχολή και την ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης και ειδικότητας.

Στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας έδειξαν ότι τον Μάιο του 2025 υπήρχαν πάνω από ένα εκατομμύριο βοηθοί νοσηλευτών, σε σύγκριση με περίπου 39.000 αναισθησιολόγους.

«Σε γενικές γραμμές, το να διαθέτεις υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, περισσότερη εμπειρία και περισσότερα προσόντα σε βοηθά να διαμορφώσεις ένα πιο σπάνιο σύνολο δεξιοτήτων και, ως εκ τούτου, να εξασφαλίσεις μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια», δήλωσε ο Zhao.

Πηγή: Γραφείο Στατιστικών Εργασίας
Madison Hoff/BI

Μεγαλύτερη ασφάλεια: Επαγγέλματα ειδικευμένων τεχνιτών

Από τους ηλεκτρολόγους έως τους υδραυλικούς, τα επαγγέλματα ειδικευμένων τεχνιτών αποτελούν μια άλλη, πιο ασφαλή επαγγελματική επιλογή.

Ο Zhao ανέφερε ότι αυτές οι θέσεις εργασίας δεν θα αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη και είναι γεωγραφικά κατανεμημένες.

«Δεν είναι τόσο συγκεντρωμένες όσο ορισμένοι τομείς των ‘λευκών κολάρων’, όπως η τεχνολογία ή η χρηματοοικονομική, που τείνουν να συγκεντρώνονται στις μεγάλες πόλεις», είπε ο Zhao.

«Έτσι, από αυτή την άποψη, υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερη ασφάλεια σε αυτό».

Οι ηλεκτρολόγοι προβλέπεται να αποτελέσουν ένα ταχέως αναπτυσσόμενο επάγγελμα, και συνήθως αμείβονται καλά.

Η απασχόληση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 9% από το 2024 έως το 2034, ενώ για τους υδραυλικούς, τους σωληνουργούς και τους τεχνίτες ατμοσυστημάτων προβλέπεται αύξηση 4%, λίγο πάνω από το προβλεπόμενο 3% για όλα τα επαγγέλματα.

Τα ειδικευμένα επαγγέλματα μπορούν επίσης να αποτελέσουν μια ευκαιρία για να γίνετε αφεντικό του εαυτού σας, δήλωσε ο Ed Brady, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Home Builders Institute. «Μόλις αποκτήσετε αυτή την ικανότητα, μόλις την τελειοποιήσετε, όταν πλέον ξέρετε τι κάνετε, μπορείτε να προσλάβετε προσωπικό, να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση και να γίνετε επιχειρηματίας», είπε.

Η εργασία σε ειδικευμένα επαγγέλματα μπορεί να απαιτήσει χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της φοίτησης σε επαγγελματική σχολή και χιλιάδων ωρών πρακτικής εκπαίδευσης για να γίνει κανείς ηλεκτρολόγος, όπως έδειξε ένας οδηγός καριέρας από το Indeed.

«Αν προχωράς σταδιακά σε ένα από τα επαγγέλματα ειδικευμένων τεχνιτών, εκείνα τα πρώτα χρόνια, μπορεί να νιώθεις μεγάλη ανασφάλεια ή μεγάλη αβεβαιότητα», είπε ο Zhao.

«Και στην πραγματικότητα, το κόστος αλλαγής κατεύθυνσης είναι ακόμη υψηλότερο σε αυτό το στάδιο, επειδή έχεις επενδύσει χρόνο και προσπάθεια για να ακολουθήσεις αυτόν τον δρόμο.»

Λιγότερη ασφάλεια: Αναψυχή και φιλοξενία

Παρά τους εντυπωσιακούς τίτλους για απολύσεις υπαλλήλων γραφείου, οι χαμηλότερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών, όπως η αναψυχή και η φιλοξενία, ιστορικά ήταν πολύ λιγότερο σταθερές.

«Συνήθως είναι οι εργάτες που αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη αστάθεια και ανασφάλεια», είπε ο Zhao.

«Αν σκεφτείτε, για παράδειγμα, τον τομέα της φιλοξενίας, ο οποίος περιλαμβάνει εστιατόρια, ξενοδοχεία και εργαζόμενους σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, αυτοί τείνουν να είναι μερικοί από τους τομείς όπου παρατηρείται το υψηλότερο επίπεδο αβεβαιότητας και ανασφάλειας.»

Ο τομέας της αναψυχής και της φιλοξενίας τείνει να παρουσιάζει υψηλό ποσοστό παραιτήσεων, ενώ ο υποτομέας των τεχνών, της ψυχαγωγίας και της αναψυχής τείνει να παρουσιάζει υψηλό ποσοστό απολύσεων.

Μεγάλη αστάθεια: Τεχνολογία

Ο Abdelwahed ανέφερε ότι οι επιστήμονες δεδομένων και οι μηχανικοί λογισμικού συγκαταλέγονται στις θέσεις εργασίας που θεωρούνται «ευπρόσδεκτες» για πολλές επιχειρήσεις, όπου η πρόσληψη νέου προσωπικού ενδέχεται να μην είναι απαραίτητη σε περίπτωση οικονομικής αβεβαιότητας.

Η απασχόληση στον τομέα του σχεδιασμού συστημάτων πληροφορικής και των συναφών υπηρεσιών παρουσιάζει γενικά πτωτική τάση, σημειώνοντας μείωση 1,5% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαΐου.

Η απασχόληση στους παρόχους υπολογιστικής υποδομής, την επεξεργασία δεδομένων, τη φιλοξενία ιστοσελίδων και τις συναφείς υπηρεσίες σημείωσε πτώση 3%.

«Πολλοί απόφοιτοι πληροφορικής και μηχανικής υπολογιστών εξακολουθούν να περιμένουν την ανάκαμψη της αγοράς εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας, και διαθέτουν πτυχίο που, θεωρητικά, θα πρέπει να είναι πολύτιμο μόλις τελειώσει αυτή η ύφεση στην αγορά της τεχνολογίας», δήλωσε ο Zhao.

Ο Zhao ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας μπορούν να στραφούν προς εργοδότες σε κλάδους που φαίνονται πιο σταθεροί και που χρειάζονται εργαζόμενους με τεχνικές δεξιότητες.

Ωστόσο, οι αναζητούντες εργασία ενδέχεται να προτιμούν να παραμείνουν στον τομέα της τεχνολογίας. Ο Zhao ανέφερε ότι ίσως κάποιος επιθυμεί να ενταχθεί σε μια νεοφυή επιχείρηση, ελπίζοντας ότι αυτή θα εξελιχθεί στο επόμενο «μονόκερο» και θα προσφέρει υψηλές αποδοχές.

«Ορισμένοι εργαζόμενοι ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερη διάθεση για ανάληψη κινδύνου στην καριέρα τους και να είναι πρόθυμοι να προσπαθήσουν πραγματικά να πετύχουν στον τομέα της τεχνολογίας, γνωρίζοντας ότι υπάρχει αυτός ο υψηλότερος κίνδυνος σε περίπτωση επιβράδυνσης της οικονομίας», δήλωσε ο Zhao.

Πηγή: in.gr

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Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
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