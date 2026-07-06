Ιδιωτικά funds: Οι θεσμικοί επενδυτές στηρίζουν την ιδιωτική πίστωση παρά τις εκροές από τη λιανική αγορά

Δισεκατομμύρια δολάρια κατευθύνουν οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές σε funds ιδιωτικής πίστωσης, καθώς επιχειρούν να καλύψουν το κενό που αφήνει η αποχώρηση μικρότερων επενδυτών από την αγορά.

Σύμφωνα με στοιχεία της Preqin, τα οποία επικαλούνται οι Financial Times, τα κεφάλαια άμεσου δανεισμού (direct lending) στη Βόρεια Αμερική που απευθύνονται σε θεσμικούς επενδυτές άντλησαν τουλάχιστον 16 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Τα συγκεκριμένα funds χρηματοδοτούν απευθείας επιχειρήσεις, χωρίς τη διαμεσολάβηση τραπεζών, και αποτελούν βασικό τμήμα της ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς ιδιωτικής πίστωσης.

Το διάστημα έως τις 25 Ιουνίου αποτέλεσε το δεύτερο ισχυρότερο τρίμηνο στην ιστορία για τη συγκέντρωση κεφαλαίων από τα λεγόμενα closed-end funds, τα οποία αντλούν κεφάλαια μία φορά από τους επενδυτές και έχουν συνήθως διάρκεια ζωής περίπου τεσσάρων ετών.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές εξακολουθούν να εμπιστεύονται την κατηγορία ενεργητικού, παρά τις πρόσφατες αθετήσεις πληρωμών και τις ανησυχίες για την υψηλή έκθεση του κλάδου στον τομέα του λογισμικού.

«Το λιανικό χρήμα έχει αποσυρθεί από την ιδιωτική πίστωση, καθώς προσαρμόστηκε στις χαμηλότερες προσδοκίες αποδόσεων από δάνεια που χορηγήθηκαν το 2021 και το 2022», δήλωσε στους Financial Times ο Ντέιβιντ Κόλα, παγκόσμιος επικεφαλής επενδύσεων πιστώσεων της CPP Investments. Όπως πρόσθεσε, «οι αποδόσεις εξακολουθούν να είναι ικανοποιητικές» και η αποχώρηση των ιδιωτών επενδυτών δημιούργησε ένα κενό που πλέον καλύπτεται από θεσμικά κεφάλαια.

Νέα flagship funds από τους μεγάλους ομίλους

Την ίδια ώρα, κορυφαίοι διαχειριστές εναλλακτικών επενδύσεων, όπως οι Blackstone, Ares Management και HPS Investment Partners της BlackRock, πραγματοποιούν κύκλο επαφών με επενδυτές, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν κεφάλαια για τα νέα flagship funds τους.

Παράλληλα, η Apollo Global Management επισπεύδει κατά έξι μήνες την άντληση κεφαλαίων για το νέο κορυφαίο fund άμεσου δανεισμού της, το οποίο παρουσίασε σε υποψήφιους επενδυτές την περασμένη εβδομάδα. Τα συγκεκριμένα οχήματα δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία συγκέντρωσης κεφαλαίων και συνεπώς δεν αποτυπώνονται στα στοιχεία της Preqin για το δεύτερο τρίμηνο.

Ο Μπραντ Μάρσαλ, συνδιαχειριστής του flagship fund άμεσου δανεισμού της Blackstone, ύψους 45 δισ. δολαρίων, εκτίμησε ότι πολλοί επενδυτές προσδοκούν υψηλότερες αποδόσεις, ιδιαίτερα αν οι εκροές από τα retail funds περιορίσουν τη διαθέσιμη ρευστότητα στην αγορά.

«Οι περίοδοι αστάθειας είναι συνήθως οι καλύτερες για την τοποθέτηση κεφαλαίων, επειδή οι συμμετέχοντες είναι πιο επιφυλακτικοί, οι κεφαλαιακές δομές γίνονται πιο συντηρητικές και τα spreads διευρύνονται», ανέφερε στους Financial Times.

Εκροές από τα retail funds

Η ισχυρή θεσμική ζήτηση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις σημαντικές εκροές που καταγράφουν τα επενδυτικά προϊόντα ιδιωτικής πίστωσης τα οποία απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές και εύπορα φυσικά πρόσωπα.

Όμιλοι όπως η Apollo και η Morgan Stanley έχουν ήδη επιβάλει περιορισμούς στις εξαγορές μεριδίων, καθώς τα σχετικά funds δέχθηκαν αιτήματα αναλήψεων άνω των 22 δισ. δολαρίων κατά το δεύτερο τρίμηνο.

«Οι θεσμικοί επενδυτές αξιολογούν την αγορά με μεγαλύτερη ψυχραιμία», ανέφερε στους Financial Times στέλεχος του κλάδου. «Η μόχλευση στις νέες συναλλαγές είναι χαμηλότερη, οι όροι των συμβάσεων έχουν γίνει αυστηρότεροι και τα spreads είναι υψηλότερα. Αυτά είναι στοιχεία που δείχνουν ότι η αγορά βελτιώνεται και όχι ότι επιδεινώνεται».

Τα συνταξιοδοτικά ταμεία ενισχύουν τις τοποθετήσεις

Χαρακτηριστικό της τάσης είναι ότι το δημόσιο συνταξιοδοτικό ταμείο της πολιτείας του Μέιν ενέκρινε τον Φεβρουάριο επένδυση έως 375 εκατ. δολαρίων στο νέο fund άμεσου δανεισμού της Blackstone.

Αντίστοιχα, η επενδυτική αρχή της πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ πρότεινε τη διάθεση έως και 600 εκατ. δολαρίων σε επενδυτικά οχήματα της Golub Capital, ενός από τους σημαντικότερους διαχειριστές ιδιωτικής πίστωσης στις ΗΠΑ.

Η αισιοδοξία των θεσμικών επενδυτών ενισχύεται από τη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας, αλλά και από το ενδεχόμενο τα επιτόκια να παραμείνουν υψηλά ή ακόμη και να αυξηθούν εάν η Federal Reserve χρειαστεί να αντιμετωπίσει εκ νέου πληθωριστικές πιέσεις. Δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των δανείων ιδιωτικής πίστωσης έχει κυμαινόμενο επιτόκιο, ένα τέτοιο σενάριο θα ενίσχυε περαιτέρω τις αποδόσεις.

«Θέλουν περισσότερα», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο συνπρόεδρος της Apollo Asset Management, Τζον Ζίτο, αναφερόμενος στη ζήτηση των θεσμικών επενδυτών για ιδιωτική πίστωση. «Όταν βλέπουν τις εξελίξεις στις αγορές, θεωρούν ότι δημιουργούνται ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για ελκυστικές αποδόσεις».