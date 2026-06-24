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SEC: Τι διερευνά στην ιδιωτική πίστωση

Ένας δημοφιλής τύπος fund στον τομέα της ιδιωτικής πίστωσης βρίσκεται στο μικροσκόπιο της SEC, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters

World 24.06.2026, 21:20
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SEC: Τι διερευνά στην ιδιωτική πίστωση
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Το τμήμα επιβολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) διερευνά τα funds που χρησιμοποιούνται συνήθως από εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων και άλλους διαχειριστές κεφαλαίων για να διατηρούν περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε δεν μπορούν είτε δεν επιθυμούν να πουλήσουν, στο πλαίσιο της διερεύνησης πιθανών προβλημάτων στις ιδιωτικές αγορές, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται το Reuters.

Τους τελευταίους μήνες, το προσωπικό της SEC που είναι αρμόδιο για την επιβολή του νόμου έχει εστιάσει την προσοχή του σε μια σειρά «οχημάτων συνέχισης» (continuation vehicles ή CVs).

Ερευνούν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων σε σχέση με τα CV, τον τρόπο με τον οποίο οι διαχειριστές αποτιμούν τα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και το κατά πόσον οι γνωστοποιήσεις προς τους επενδυτές είναι επαρκείς και συνεπείς, ανέφεραν οι τρεις πηγές. Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει ποια συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν αντικείμενο έρευνας ή τι είδους περιουσιακά στοιχεία κατέχουν.
Η εν λόγω επιθεώρηση των CV από τις ρυθμιστικές αρχές δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως.

Τα «Continuation Vehicles» έχουν γνωρίσει ραγδαία άνοδο, με δευτερογενείς συναλλαγές υπό την ηγεσία των διαχειριστών των funds να ανέρχονται σε 106 δισ. δολάρια πέρυσι, σύμφωνα με την Evercore.

Τα παραδοσιακά ιδιωτικά κεφάλαια έχουν έναν πεπερασμένο κύκλο ζωής, συνήθως περίπου μια δεκαετία. Τα CV επιτρέπουν στους διαχειριστές να βρουν νέους επενδυτές και να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία από παλαιότερα κεφάλαια σε ένα νέο όχημα, παρατείνοντας την περίοδο διακράτησης, δίνοντας παράλληλα στους υπάρχοντες επενδυτές την επιλογή να εξαργυρώσουν.
Ως αποτέλεσμα, τα οχήματα δίνουν στους διαχειριστές έναν τρόπο να επιστρέψουν μετρητά στους επενδυτές χωρίς να αναγκάζονται να πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία με μεγάλη έκπτωση σε αδύναμες αγορές ή σε έναν ανταγωνιστή – ή να πραγματοποιήσουν πιθανές ζημίες. Τα CV ασχολούνται κυρίως με μετοχικά περιουσιακά στοιχεία, αν και το μερίδιο των πιστωτικών περιουσιακών στοιχείων αυξάνεται.

Στενή παρακολούθηση από την  SEC

Από τα τέλη του περασμένου έτους, το προσωπικό του τμήματος επιβολής του νόμου έχει επίσης επιδιώξει να δημιουργήσει αυτό που οι πηγές περιέγραψαν ως μια άτυπη «ομάδα εργασίας» με τις εξετάσεις, τη διαχείριση επενδύσεων και άλλα τμήματα, για να διασφαλίσει στενότερο συντονισμό και ανταλλαγή πληροφοριών στην αδιαφανή αγορά ιδιωτικών πιστώσεων, ανέφεραν οι πηγές.

Ενώ οι ελεγκτές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) εξετάζουν εδώ και καιρό ζητήματα ιδιωτικών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων συνέχισης, η κλιμάκωση στο τμήμα επιβολής και η διατμηματική συνεργασία υπογραμμίζουν τις αυξανόμενες ανησυχίες μεταξύ των εποπτικών αρχών σχετικά με πιθανά προβλήματα στις ιδιωτικές αγορές.

Σε μια εκδήλωση τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος της SEC, Paul Atkins, δήλωσε ότι ο οργανισμός διερευνά ισχυρισμούς για απάτη σε εταιρείες ιδιωτικής πίστωσης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο διευθυντής επιβολής του οργανισμού, David Woodcock, υπογράμμισε ότι ο οργανισμός «είναι προσαρμοσμένος σε πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τη ρευστότητα, τις αμοιβές, τις αποτιμήσεις και τις συγκρούσεις συμφερόντων» σε ολόκληρο τον τομέα.

Η ιδιωτική πίστωση στο μικροσκόπιο

Οι εποπτικές αρχές έχουν αυξήσει την εποπτεία των ιδιωτικών αγορών καθώς αυτές διογκώθηκαν την τελευταία δεκαετία, αλλά ο έλεγχος των ΗΠΑ έχει αυξηθεί μετά από προβλήματα στον εναλλακτικό διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων Blue Owl και τα κεφάλαια BlackRock BLK.N στα τέλη του περασμένου έτους, που πυροδότησαν φόβους ότι εμφανίζονται ρωγμές στην ιδιωτική πίστωση, ανέφερε ένα από τα άτομα.

Η ιδιωτική πίστωση περιγράφει γενικά ένα φάσμα μη τραπεζικών επιχειρηματικών δανείων, αν και ένα μεγάλο μέρος της αγοράς περιλαμβάνει άμεσα δάνεια σε εταιρείες χαρτοφυλακίου ιδιωτικών κεφαλαίων. Οι εκτιμήσεις για το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς ιδιωτικών πιστώσεων ποικίλλουν, αλλά γενικά συμφωνείται ότι ανέρχεται στα 1,8 τρισ. δολάρια.

Οι ιδιωτικές αγορές άνθισαν σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που διήρκεσε τουλάχιστον μια δεκαετία. Πολλές εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων αγωνίζονται τώρα να ξεπουλήσουν εταιρείες με κερδοφορία.

Οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων (PE) έχουν αυτή τη στιγμή ένα ανεκτέλεστο υπόλοιπο άνω των 30.000 απούλητων εταιρειών χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με στοιχεία του Ιουνίου από την εταιρεία συμβούλων Bain & Co.

Οι λεγόμενες δευτερογενείς συναλλαγές που ξεκίνησαν από διαχειριστές κεφαλαίων, εκ των οποίων τα CV αποτελούν την πλειοψηφία, ανέρχονταν σε 106 δισ. δολάρια πέρυσι, από 70 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα Evercore. Η πίστωση αποτελούσε το 11% αυτών πέρυσι, από 5% το 2024, δήλωσε η Evercore.

Η σύγκρουση συμφερόντων

Οι επικριτές έχουν επισημάνει την πιθανότητα σύγκρουσης συμφερόντων, επειδή ο διαχειριστής επενδύσεων βρίσκεται και στις δύο πλευρές της συναλλαγής σε αυτό που συνήθως είναι ένα μη ρευστοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο, δημιουργώντας κίνητρα για αλλοίωση των αποτιμήσεων και εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το εάν οι διαχειριστές λένε στους αγοραστές και στους πωλητές το ίδιο πράγμα.

Ορισμένες διαφορές έχουν εμφανιστεί δημόσια. Το Συμβούλιο Επενδύσεων του Άμπου Ντάμπι (ADIC) υπέβαλε πέρυσι νομική καταγγελία κατά της κυκλοφορίας μιας CV από την Energy & Minerals Group (EMG), κατηγορώντας την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων ότι προσπάθησε να επιβάλει μια πώληση με σύγκρουση συμφερόντων. Δικαστήριο του Ντέλαγουερ απέρριψε την υπόθεση και η συμφωνία CV ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο.

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