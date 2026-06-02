BofA: Οι εισροές στα credit funds τροφοδοτούν το ράλι στις αγορές

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την ισχυρή διάθεση για ανάληψη ρίσκου στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων βλέπει η BofA, καθώς οι εισροές στα funds εταιρικού χρέους συνεχίστηκαν για ακόμη μία εβδομάδα, τόσο στην επενδυτική βαθμίδα όσο και στην υψηλή απόδοση.

Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της BofA Global Research για την ευρωπαϊκή πιστωτική αγορά, η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να στρέφονται σε πιο αποδοτικές τοποθετήσεις, εν μέσω προσδοκιών για πιο μακροπρόθεσμη αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων στη Μέση Ανατολή.

H BofA για τα funds

Τα funds επενδυτικής βαθμίδας κατέγραψαν την πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα εισροών, με τα βραχυπρόθεσμα προϊόντα να ξεχωρίζουν, χωρίς όμως η ζήτηση να περιορίζεται μόνο σε αυτά. Εισροές σημειώθηκαν επίσης σε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα funds, ενώ για τρίτη διαδοχική εβδομάδα καταγράφηκε θετική ροή σε όλο το εύρος της πιστωτικής καμπύλης.

Αντίστοιχα, τα high yield funds συνέχισαν τη θετική τους πορεία, σημειώνοντας έβδομη εβδομάδα εισροών. Στα ευρωπαϊκά funds υψηλής απόδοσης, εκείνα με παγκόσμιο προσανατολισμό προσέλκυσαν σαφώς ισχυρότερες εισροές σε σχέση με τα υπόλοιπα, ενώ τα funds που επικεντρώνονται στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ κινήθηκαν πιο συγκρατημένα. Παράλληλα, τα high yield ETFs κατέγραψαν εισροές για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα.

Την ίδια ώρα, τα funds κρατικών ομολόγων εμφάνισαν περιορισμένες εισροές, τις χαμηλότερες των τελευταίων πέντε εβδομάδων, ενώ τα money market funds κατέγραψαν εκροές για πέμπτη φορά μέσα στις τελευταίες έξι εβδομάδες. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι μέρος των επενδυτών απομακρύνεται από πιο αμυντικές τοποθετήσεις, αναζητώντας υψηλότερες αποδόσεις στην αγορά σταθερού εισοδήματος.

Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στα funds χρέους αναδυόμενων αγορών, τα οποία κατέγραψαν εισροές για έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την BofA, αυτό επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη αναζήτηση απόδοσης στον χώρο του fixed income.

Συνολικά, τα funds σταθερού εισοδήματος συνέχισαν το ισχυρό σερί εισροών τους για όγδοη εβδομάδα. Αντίθετα, τα μετοχικά funds παρέμειναν υπό πίεση, με εκροές για έβδομη διαδοχική εβδομάδα. Ιδιαίτερη αδυναμία καταγράφηκε και στα equity ETFs, τα οποία σημείωσαν την πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα εκροών και την όγδοη μέσα στις τελευταίες δέκα εβδομάδες.

Η BofA εκτιμά ότι το περιβάλλον παραμένει υποστηρικτικό για την αγορά credit, καθώς οι εισροές σε εταιρικά ομόλογα, η υποχώρηση της ζήτησης για πιο ασφαλείς τοποθετήσεις και η αναζήτηση υψηλότερων αποδόσεων λειτουργούν ως βασικό «καύσιμο» για τη συνέχιση του ράλι.