Κάθετος Διάδρομος: Η ΔΕΠΑ Εμπορίας έκλεισε δυναμικότητα μεταφοράς αερίου 4,7 TWh

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Ο Κάθετος Διάδρομος ανοίγει σταδιακά για τη μεταφορά ποσοτήτων φυσικού αερίου στην περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.

Σήμερα 6 Ιουλίου διενεργείται δημοπρασία για τη μεταφορά ποσοτήτων φυσικού αερίου και ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί τη δίοδο για την εξαγωγή τους σε χώρες που έχουν ανάγκη εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού.

Ο Κάθετος Διάδρομος και η συμμετοχή της ΔΕΠΑ Εμπορίας

Όπως αναφέρουν πληροφορίες στη διαδικασία σήμερα συμμετείχε η ΔΕΠΑ Εμπορίας σε συνεργασία με την Atlantic See LNG Trade. Πηγές σχολιάζουν: «Στις σημερινές ετήσιες δημοπρασίες 2026-2027 δέσμευσης δυναμικότητας για τον Κάθετο Διάδρομο, η ΔΕΠΑ Eμπορίας σε συντονισμό με την Atlantic See LNG Trade, την κοινοπραξία Ομίλου AKTOR – ΔΕΠΑ Eμπορίας , συμμετείχε με επιτυχία. Η δυναμικότητα που καταχωρήθηκε είναι της τάξεως των 13.000 MWh/day ή 4,7 TWh σε ετήσια βάση».

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους της κοινοπραξίας «η συμμετοχή του σχήματος δίνει ένα θετικό σήμα, ώστε ο Κάθετος Διάδρομος να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη εμπορική ελκυστικότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα». Σχολιάζουν επίσης: «Είναι και ένα ξεκάθαρο μήνυμα της κοινοπραξίας ότι επιδιώκει να συνάψει βραχυχρόνιες συμφωνίες για την τροφοδοσία της ευρύτερης περιοχής με Αμερικανικό LNG, αξιοποιώντας τον Κάθετο Διάδρομο πριν το 2030, όπως ανακοινώθηκε και στη Συνέντευξη Τύπου που έδωσαν πριν μερικές μέρες ο Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC SEE LNG Trade, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, και ο Πρόεδρος της εταιρείας, κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς.»

Η Ελλάδα πύλη εισόδου

Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου οι Εξάρχου και Ξιφαράς υπογράμμισαν την ευκαιρία που έχει η Ελλάδα μετά και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ώστε να εξελιχθεί σε ενεργειακός κόμβος της περιοχής και της Ευρώπης. Επισήμαναν τη δυναμική του Κάθετου Διαδρόμου και ο κ. Ξιφαράς είχε αναγγείλει ότι η κοινοπραξία της ATLANTIC θα συμμετείχε στις δημοπρασίες.

Στην ίδια εκδήλωση τονίστηκε και η σημασία της στρατηγικής συμμαχίας Ελλάδας – ΗΠΑ στην ενέργεια και ιδίως στον τομέα του LNG. Κοινό συμπέρασμα της εκδήλωσης ήταν ότι η εμβάθυνση της διατλαντικής συνεργασίας και η ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου δημιουργούν μια νέα στρατηγική πραγματικότητα για την Ευρώπη. Η Ελλάδα, αξιοποιώντας τις υποδομές, τη γεωγραφική της θέση και τις διεθνείς συνεργασίες της, αναδεικνύεται σε βασική πύλη εισόδου LNG και σε κρίσιμο παράγοντα για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.