Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος αποτελεί ένα στοίχημα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου

Φυσικό αέριο 29.05.2026, 12:41
Σχολιάστε
Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τις προοπτικές του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου και το ενδεχόμενο εμφάνισης έντονων πληθωριστικών πιέσεων στην Ε.Ε. τον ερχόμενο χειμώνα εξ αιτίας της έλλειψης φυσικού αερίου, τις οποίες η Ευρώπη αναγκαστικά θα κληθεί να αντιμετωπίσει, τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τη δημοσιογράφο Νίκη Λυμπεράκη, στο συνέδριο του Economist “Investing in change: How Crete is being transformed” που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά.

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος έχει λιγότερο επιχειρηματικό και περισσότερο εθνικό χαρακτήρα, καθώς αποτελεί ένα στοίχημα της Ελλάδας στο οποίο η Ελληνική κυβέρνηση έχει επενδύσει από την αρχή, αλλά και ένα εγχείρημα που ανταποκρίνεται στις ευρύτερες γεωπολιτικές μεταβολές που καταγράφονται διεθνώς.

Επισήμανε, δε, ότι οι μακροχρόνιες συμβάσεις που φέρνει ο Όμιλος AKTOR, όχι μόνο θα εξασφαλίσουν καλύτερη ισορροπία και μικρότερη εξάρτηση, αλλά και θα συμβάλουν στη βελτίωση της τραπεζικής ελκυστικότητας των απαραίτητων έργων υποδομής που θα χρειαστούν ώστε ο κάθετος διάδρομος να γίνει πραγματικότητα.

Η Ε.Ε θα στηρίξει τον κάθετο διάδρομο

Επιπλέον, παρόλο που αναγνώρισε ότι το εγχείρημα του κάθετου διαδρόμου αντιμετωπίζει την αρνητική στάση ορισμένων κρατών – μελών της Ε.Ε., προέβλεψε ότι όχι μόνο θα εξασφαλίσει εμπορική επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και θα υποστηριχθεί από την Ε.Ε.

Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι η πραγματική εξάρτηση της Ευρώπης ήταν αυτή από το ρωσικό φυσικό αέριο, κάτι που απεδείχθη περίτρανα το 2022 με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όταν και εργαλειοποιήθηκε από τη Ρωσία.  Εξήγησε, ακόμη, ότι η Ευρώπη χρειάζεται ισορροπία στις πηγές ενέργειας και αυτό είναι κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από τις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας, ξεκαθαρίζοντας ότι κανείς στην Ευρώπη δεν επιδιώκει να έχει μοναδικό προμηθευτή αερίου τις ΗΠΑ.

Δύσκολος χειμώνας λόγω πληθωρισμού

Επιπλέον, σχολίασε ότι η Ε.Ε. θα έπρεπε, αντί να περιμένει άπραγη να εμφανιστούν οι δυσκολίες, να αναλάβει άμεσα δράση ώστε να τις αντιμετωπίσει εγκαίρως και να σχηματίσει αναχώματα κατά των πληθωριστικών πιέσεων με δομημένο τρόπο, κάτι που θα συμβάλει και στην αποκατάσταση της ενεργειακής ισορροπίας.

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR προέβλεψε ότι ο επόμενος χειμώνας θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος για την Ε.Ε. καθώς στην απαγόρευση του ρωσικού αερίου θα έρθουν να προστεθούν και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Κατάρ να εξάγει το δικό του αέριο εξ αιτίας των καταστροφών που υπέστη από τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι καθώς η εξεύρεση προμηθευτή φυσικού αερίου θα είναι δύσκολη, η Ευρώπη θα βρεθεί σε δυσχερή θέση, η οποία θα επιδεινωθεί από την εμφάνιση πληθωριστικών τάσεων, ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστους ενέργειας και της έλλειψης προσφοράς έλλειψης αερίου.

Μάλιστα, προέβλεψε ότι φέτος τα κράτη – μέλη θα υποχρεωθούν να βρουν πόρους ώστε να στηρίξουν τις οικονομίες τους εξ αίτιας του ενεργειακού κενού. Η ενέργεια είναι ασφάλεια και η ασφάλεια έχει κόστος, κατέληξε ο κ. Εξάρχου.

Εξαιρετικές προοπτικές για την Credia Bank

Μιλώντας υπό την ιδιότητα του μετόχου της Thrivest Holdings, ο κ. Εξάρχου τοποθετήθηκε και για την πορεία της Credia Bank.

Όπως σημείωσε, όταν πριν από δύο χρόνια μιλούσε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της τότε Παγκρήτιας Τράπεζας και ζητούσε από τους μετόχους της να υποστηρίξουν το εγχείρημα του 5ου τραπεζικού πυλώνα, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι δύο χρόνια αργότερα, οι δύο τότε ανεξάρτητες τράπεζες – Παγκρήτια και Αττικής – που είχαν αρνητικά ίδια κεφάλαια, σήμερα θα είχαν μετασχηματιστεί σε μία απολύτως κεφαλαιοποιημένη τράπεζα με μηδενικό αναβαλλόμενο φόρο και κεφαλαιακούς δείκτες αντίστοιχους με εκείνους των συστημικών τραπεζών.

Και όπως τόνισε, πλέον με την εξυγίανσή της και την εξαγορά της HSBC Μάλτας, η Credia διαθέτει εξαιρετικές προοπτικές που είναι αποτέλεσμα της τεράστιας προσπάθειας που κατέβαλαν όχι μόνο οι μέτοχοι, αλλά κυρίως η διοίκηση της τράπεζας. Ενώ, σχολίασε ότι η επιτυχημένη ανάκαμψη της τράπεζας είναι δείγμα του τι μπορεί να συμβεί όταν υπάρχει μία κυβέρνηση η οποία στηρίζει επιχειρηματίες που αναλαμβάνουν ρίσκο σε ένα οικονομικό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη και θετικές προοπτικές.

Κλειδί η πολιτική σταθερότητα

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι η οικονομία δεν θα είχε αναπτυχθεί με επιτυχία, εάν δεν υπήρχε πολιτική σταθερότητα, η οποία δημιουργεί την πεποίθηση στις αγορές ότι τα επενδυτικά έργα που έχουν προωθηθεί, θα υλοποιηθούν με επιτυχία στο μέλλον, σε ένα περιβάλλον ασφαλές και προβλέψιμο.

Μάλιστα, σημείωσε ότι, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν εξασφαλιστεί θετικές προοπτικές για την οικονομία, πλέον η επενδυτική κοινότητα δεν διερευνά πια επενδύσεις, αλλά τις υλοποιεί και, μάλιστα, με ίδια κεφάλαια, καθώς αρχίζουν να αποδίδουν οι κόποι της προσπάθειας που κάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη της οικονομίας της.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κράτησαν τα κέρδη του Μαΐου
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Κράτησαν τα κέρδη του Μαΐου οι ευρωαγορές
‘Εκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα γίνει η εφάπαξ καταβολή των 150 ευρώ
Economy

Ποια είναι τα κριτήρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού
ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός: Αύξηση τζίρου 8,2% αλλά και διεύρυνση ζημιών πριν ενταχθεί στον Μασούτη
Business

Με ρεκόρ τζίρου, αλλά και ζημιές περνά η Κρητικός στον Μασούτη
ΗΠΑ: Εν αναμονή της τελικής απόφασης για το Ιράν
World

ΗΠΑ: Εν αναμονή της τελικής απόφασης για το Ιράν
Intracom Holdings: Ισχυρή κερδοφορία και υψηλές υπεραξίες – Το μήνυμα του Σωκράτη Κόκκαλη
Business

Intracom: Ισχυρή κερδοφορία, υψηλές υπεραξίες - Το μήνυμα Κόκκαλη
Motor Oil: Μοιράζει 209,2 εκατ. ευρώ σε μετόχους και εργαζόμενους
Business

Μοιράζει κέρδη 209,2 εκατ. η MOH σε μετόχους και εργαζόμενους

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ιράν: Κοντά σε συμφωνία λένε οι ΗΠΑ – Επενδυτικό ταμείο 300 δισ. δολ. θέλει η Τεχεράνη
Κόσμος

Fund 300 δισ. για την ανασυγκρότηση του Ιράν ζητά η Τεχεράνη

Οι δύο χώρες έχουν φτάσει σε ένα αρχικό μνημόνιο για να προχωρήσει η διαδικασία ειρήνευσης το οποίο ο Τραμπ δεν έχει ακόμη εκρίνει

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Δημόσιο Χρέος: Πότε θα γράψει το…κοντέρ 60%
Economy

Πότε θα γράψει το... κοντέρ 60% για το δημόσιο χρέος

Το 70% από το δημόσιο χρέος της Ελλάδας βρίσκεται στα χέρια επίσημων πιστωτών, ενώ η μέση διάρκεια του χρέους φτάνει τα 18-19 έτη, σύμφωνα με το ΔΝΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο
Φυσικό αέριο

Eίδε κοιτάσματα η Chevron στο Ιόνιο - Η απόφαση για γεώτρηση

Μετά την ExxonMobil και η Chevron βλέπει αξιοποίησιμα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο - Πότε αποφασίζει για γεώτρηση στο Block 10

Χρήστος Κολώνας
ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]
Economy

Τρεις νέοι φόροι στο τραπέζι της ΕΕ – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα

Φόρους σε ψηφιακές υπηρεσίες, ψηφιακά τυχερά παιχνίδια και κρυπτονομίσματα για την περίοδο 2028-2034 ετοιμάζει η Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΚΤ: Σε δύσκολη θέση για τα επιτόκια
World

«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» - Η ΕΚΤ σε δίλημμα για τα επιτόκια

Οι αγορές αποτιμούν ως πολύ πιθανή (περίπου 91%) την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Μπουζνά: Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext – Τι αποκάλυψε στο CNBC
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext

Ο Μπουζνά τόνισε ότι η φιλοσοφία της ηγεσίας του βασίζεται στην ικανότητα διαχείρισης της μοναξιάς και της σύγκρουσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»
Ακίνητα

Τι ζητούν οι τράπεζες για να τρέξει καλύτερα πιθανό «Σπίτι Μου 3»

Στις τράπεζες θεωρούν βέβαιη την ενεργοποίηση του «Σπίτι μου 3», καθώς η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο

Αγης Μάρκου
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Φυσικό αέριο
Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Φυσικό αέριο

Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος αποτελεί ένα στοίχημα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου

Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο
Φυσικό αέριο

Eίδε κοιτάσματα η Chevron στο Ιόνιο - Η απόφαση για γεώτρηση

Μετά την ExxonMobil και η Chevron βλέπει αξιοποίησιμα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο - Πότε αποφασίζει για γεώτρηση στο Block 10

Χρήστος Κολώνας
Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron
Φυσικό αέριο

H Chevron ξαναχτυπά - Ζητά έρευνες και στον Κυπαρισσιακό

Νέα σελίδα στους υδρογονάνθρακες με τη Chevron να ζητά και το θαλάσσιο Block 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο - Το αίτημα - Θέση operator διεκδικεί στην παραχώρηση

Ιράν: Ο πόλεμος χωρίζει τις παγκόσμιες αγορές σε νικητές και ηττημένους
World

Ο πόλεμος χωρίζει τις αγορές σε νικητές και ηττημένους

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου κατά περίπου 40% -λόγω του πολέμου στο Ιράν- έχει ανατρέψει τις προοπτικές για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026
Business

Με νέα δομή και ισχυρές επιδόσεις η MOH - Μέρισμα 1,75 ευρώ/μετοχή

Ο Όμιλος Motor Oil ανακοίνωσε για το α' τρίμηνο του έτους αύξηση 113% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη - Υψηλότρα, στα 381 εκατ. ευρώ τα adj. EBITDA

Χρήστος Κολώνας
Πετρέλαιο: Οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν «ρίχνουν» τις τιμές
Πετρέλαιο

Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου - Στα 95 δολ. το πετρέλαιο brent

Στα 89 δολάρια το αργό WTI, στα 95,09 δολάρια το πετρέλαιο αναφοράς Brent μετά απο πτώση 4%

Ενέργεια: Mega deal Γερμανίας – Καναδά για εισαγωγή LNG
Φυσικό αέριο

Mega deal Γερμανίας - Καναδά για εισαγωγή LNG

Το φυσικό αέριο που θα καλύψει μέρος των αναγκών της Γερμανίας για ενέργεια θα προέρχεται από το έργο Ksi Lisims LNG κοντά στη λωρίδα της Αλάσκας

Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κράτησαν τα κέρδη του Μαΐου
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Κράτησαν τα κέρδη του Μαΐου οι ευρωαγορές

Έντονη ήταν η νευρικότητα που εμφάνισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

‘Εκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα γίνει η εφάπαξ καταβολή των 150 ευρώ
Economy

Ποια είναι τα κριτήρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού

ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός: Αύξηση τζίρου 8,2% αλλά και διεύρυνση ζημιών πριν ενταχθεί στον Μασούτη
Business

Με ρεκόρ τζίρου, αλλά και ζημιές περνά η Κρητικός στον Μασούτη

Ο τζίρος της αλυσίδας Κρητικός ανήλθε στα 836,3 εκατ. ευρώ το 2025, ωστόσο οι ζημιές αυξήθηκαν σημαντικά στα 3 εκατ. ευρώ

ΗΠΑ: Εν αναμονή της τελικής απόφασης για το Ιράν
World

ΗΠΑ: Εν αναμονή της τελικής απόφασης για το Ιράν

Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν – Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ότι ξεκινάει συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων των ΗΠΑ για «τελική απόφαση»

Νεκτάριος Δαργάκης
Intracom Holdings: Ισχυρή κερδοφορία και υψηλές υπεραξίες – Το μήνυμα του Σωκράτη Κόκκαλη
Business

Intracom: Ισχυρή κερδοφορία, υψηλές υπεραξίες - Το μήνυμα Κόκκαλη

Το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών, οι ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα μεγάλα έργα ενισχύουν το επενδυτικό προφίλ της Intracom Holdings - Υπερψηφίστηκε διανομή 0,18 ευρώ ανά μετοχή

Motor Oil: Μοιράζει 209,2 εκατ. ευρώ σε μετόχους και εργαζόμενους
Business

Μοιράζει κέρδη 209,2 εκατ. η MOH σε μετόχους και εργαζόμενους

Στη ΓΣ των μετόχων της Motor Oil η διανομή μπόνους 15,4 εκατ. ευρώ σε στελέχη και εργαζόμενους - Μέρισμα 193,8 εκατ. ευρώ στους μετόχους

Χρήστος Κολώνας
AVE: Εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της Yalco
Business

H AVE του Ν. Βαρδινογιάννη «μπαίνει» στην Yalco

O όμιλος AVE προτίθεται να συμμετάσχει με ποσό έως 5 εκατ. ευρώ στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Yalco

Allwyn: Ολοκληρώθηκε η μεταφορά έδρας στην Ελβετία
Business

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά έδρας της Allwyn στην Ελβετία

Το μετοχικό κεφάλαιο της Allwyn παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται σε 242.034.741,90 ευρώ, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη

Turkaegean: Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος
Business

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το Turkaegean

Κατά της απόφασης για το Turkagean, η τουρκική πλευρά προσέφυγε ενώπιον του αρμόδιου Συμβουλίου Προσφυγών

ΕΚΤ: Νέες πληθωριστικές πιέσεις ενισχύουν τα σενάρια για αύξηση επιτοκίων
World

Πληθωρισμός και ενέργεια βάζουν ξανά στο τραπέζι την αύξηση επιτοκίων

Οι τιμές σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία παραμένουν πάνω από το όριο άνεσης της ΕΚΤ, αυξάνοντας την πίεση για αλλαγή στάσης

Γιώργος Πολύζος
Πυρηνική ενέργεια: Νέος φορέας του ΥΠΕΝ για την προώθησή της «όταν οι συνθήκες είναι ώριμες»
Inbox

Νέος φορέας του ΥΠΕΝ για προώθηση της πυρηνικής ενέργειας

Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από προηγούμενες δηλώσεις Μητσοτάκη υπέρ της πυρηνικής ενέργειας και των πυρηνοκίνητων πλοίων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τζίρο 1 δισ. έφερε το rebalancing, στο +8,4% ο Μάιος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τζίρο 1 δισ. έφερε το rebalancing στο ΧΑ, στο +8,4% ο Μάιος

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει σε τροχιά προσέγγισης νέων υψηλών, τα οποία αναμένεται να δοκιμαστούν μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κώτσηρας: Επεκτείνουμε τα κίνητρα για τον επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού
Economy

Κώτσηρας: Επέκταση κινήτρων για επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού

Στον ειδικό τρόπο φορολόγησης για όσους επιστρέφουν από το εξωτερικό, αναφέρθηκε ο Γιώργος Κώτσηρας

Eλαστρον: Πώληση ακινήτου στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου έναντι 8,4 εκατ. ευρώ
Ακίνητα

Ελαστρον: Πώληση ακινήτου έναντι 8,4 εκατ. ευρώ

Πρόκειται για βιομηχανικό ακίνητο στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου το οποίο πωλήθηκε από την Μεταλλικά Προϊόντα Βορείου Ελλάδος, θυγατρική της Ελαστρον

SpaceX: Οι επενδυτές διαγκωνίζονται να αποκτήσουν πρόσβαση ενόψει της αρχικής δημόσιας προσφοράς
World

Eπενδυτές κάνουν ουρές για πρόσβαση στην SpaceX

Καθαρά 14 δισεκατομμύρια δολάρια εισρέουν σε κεφάλαια με συμμετοχές στην SpaceX, ενώ οι πάροχοι ETF ετοιμάζουν ένα κύμα νέων προϊόντων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Νέα άνοδος με άλμα για την Dell
Wall Street

Νέα άνοδος για τη Wall Street, άλμα για την Dell

Πρωταγωνίστρια της σημερινής συνεδρίασης στην Wall Street αναδεικνύεται η Dell Technologies, με τη μετοχή να εκτοξεύεται σχεδόν κατά 37%

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies