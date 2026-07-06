Coffee Island & Viozois: Pet corners σε επιλεγμένα καταστήματα 

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Τις υπηρεσίες της προς τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων επεκτείνει η Coffee Island, εγκαινιάζοντας σε επιλεγμένα καταστήματα του δικτύου της τα νέα Coffee Tails, ειδικά διαμορφωμένα pet corners με προϊόντα διατροφής για σκύλους και γάτες.

Η νέα πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία Viozois, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή τροφών για ζώα συντροφιάς. Στα Coffee Tails διατίθενται premium γεύματα σε ατομικές μερίδες, καθώς και επιλεγμένα snacks για σκύλους και γάτες, με πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας και διατροφικά χαρακτηριστικά όπως η χρήση ελαιολάδου.

Σύμφωνα με την Coffee Island, η συνεργασία έχει στόχο να εξυπηρετήσει τους καταναλωτές που συνδυάζουν την καθημερινή τους μετακίνηση ή βόλτα με τον καφέ τους και τη συντροφιά των κατοικιδίων τους, προσφέροντας μια επιπλέον επιλογή κατά την επίσκεψή τους στα καταστήματα.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στη φιλοσοφία των δύο brands να προσφέρουν λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα των καταναλωτών και των τετράποδων φίλων τους.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «Η Viozois αποτελεί μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στον χώρο της παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς, ενώ τα pet corners Coffee Tails φιλοξενούν premium γεύματα σε πρακτικές μερίδες, αλλά και επιλεγμένα snacks για σκύλους και γάτες, σχεδιασμένα με υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες και ιδιαίτερα διατροφικά χαρακτηριστικά, όπως το ελαιόλαδο».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των εταιρειών: «Γιατί τελικά, οι καλύτερες ιστορίες γύρω από έναν καφέ δεν λέγονται πάντα μόνο μεταξύ ανθρώπων. Κάποιες φορές… κουνάνε και ουρά».